Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
MultiRVISignal - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1223
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
MultiRVISignal exibe informações sobre as tendências atuais utilizando os valores de quatro indicadores RVI de diferentes tempos gráficos. Cada um dos indicadores RVI corresponde a uma das seis linhas indicadoras. Se o histograma MACD está acima da linha de sinal, a linha é verde, se for abaixo, a linha é da cor vermelha. Pontos coloridos aparecem nas linhas quando a barra do tempo gráfico em questão está mudando.
Fig.1 Indicador MultiRVISignal
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1042
Indicador das tendências micro, medias e principal.TradeChannel
Expert Advisor baseado no canal de preço.
MultiMACDSignal exibe informações sobre as tendências atuais utilizando os valores dos seis indicadores MACD de diferentes tempos gráficos.MultiX2MASignal
MultiX2MASignal mostra informações da tendência atual usando valores de quatro indicadores X2MA obtidos a partir de diversos períodos de tempo.