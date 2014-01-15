Participe de nossa página de fãs
New Highs-New Lows Index - indicador para MetaTrader 5
- 1851
-
Autor real:
LenIFCHIK
O New Highs-New Lows Index foi muito bem descrito por A. Edler em seu livro "Trading for a Living: Psychology, Trading Tactics, Money Management " no capítulo Lidando com os indicadores do Mercado de Ações.
No nosso caso, o indicador foi adaptado para o mercado de câmbio e é calculado como a diferença entre o número de pares de moedas que atingiram novas máximas durante um determinado período e o número de pares de moedas que atingiram novas mínimas ao longo de um determinado período. O pico é, via de regra, um sinal de uma futura reversão.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 01.04.2011.
Fig.1 Indicador NH_NL
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1051
