ColorStochastic_HTF - indicador para MetaTrader 5
Oscilador estocástico padrão exibido como uma nuvem que pode ser localizada definindo o valor do período de tempo do indicador diferente do período do gráfico.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1020
iMACD±ATR
MACD deslocado para o intervalo de negociação é utilizado para determinar uma tendência e as áreas de sobrecompra / sobrevenda.XprofuterDD
XprofuterDD apresenta uma tentativa de prever o futuro do comportamento de preços.
PositionInfo
Indicador simples para exibir informações relevantes sobre a posição em aberto, na janela do gráfico.Exp_ATR_Trailing
O Expert Advisor move Stop Loss da posição em aberto ao longo da fronteira do canal construído utilizando o ATR_Trailing.