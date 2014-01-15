Indicador com dois intervalos de tempos não especificados.

Este é um indicador intradiário que mostra a faixa de negociação do dia. Quatro pontos de tempo são extraídos dos parâmetros externos, os pontos de máximos e mínimos entre cada um dos pares são especificados. Estes pontos extremos são mostrados em linhas horizontais.



O indicador é útil para testar tanto rompimento e estratégias de reversão.

Os seguintes parâmetros podem ser definidos no indicador:

input string Start1 = "03:00" ; input string End1 = "08:00" ; input string Start2 = "12:00" ; input string End2 = "17:00" ; input uint nDays = 2 ; input int Shift= 0 ;

i-AnyRange2