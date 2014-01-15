CodeBaseSeções
i-AnyRange2 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
Atualizado:
Indicador com dois intervalos de tempos não especificados.

Este é um indicador intradiário que mostra a faixa de negociação do dia. Quatro pontos de tempo são extraídos dos parâmetros externos, os pontos de máximos e mínimos entre cada um dos pares são especificados. Estes pontos extremos são mostrados em linhas horizontais.

O indicador é útil para testar tanto rompimento e estratégias de reversão.

Os seguintes parâmetros podem ser definidos no indicador:

//+----------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador           |
//+----------------------------------------------+
input string Start1   = "03:00";   // início 1
input string End1     = "08:00";   // fim 1
input string Start2   = "12:00";   // início 2
input string End2     = "17:00";   // fim 2
input uint   nDays = 2;          // número de dias contados (0-all)
input int    Shift=0; // deslocamento horizontal do indicador em barras 

i-AnyRange2

i-AnyRange2

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1015

