Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
i-AnyRange2 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1548
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador com dois intervalos de tempos não especificados.
Este é um indicador intradiário que mostra a faixa de negociação do dia. Quatro pontos de tempo são extraídos dos parâmetros externos, os pontos de máximos e mínimos entre cada um dos pares são especificados. Estes pontos extremos são mostrados em linhas horizontais.
O indicador é útil para testar tanto rompimento e estratégias de reversão.
Os seguintes parâmetros podem ser definidos no indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+----------------------------------------------+ input string Start1 = "03:00"; // início 1 input string End1 = "08:00"; // fim 1 input string Start2 = "12:00"; // início 2 input string End2 = "17:00"; // fim 2 input uint nDays = 2; // número de dias contados (0-all) input int Shift=0; // deslocamento horizontal do indicador em barras
i-AnyRange2
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1015
O Expert Advisor move Stop Loss da posição em aberto ao longo da fronteira do canal construído utilizando o ATR_Trailing.PositionInfo
Indicador simples para exibir informações relevantes sobre a posição em aberto, na janela do gráfico.
Biblioteca de Funções para trabalhar com as Séries Temporais: iTime, IAbra, iHigh, Ilow, iclose, iHighest, iLowest, iBarshift. Versão curta de invocação disponível para todas as funções (do símbolo e período do gráfico atual).InfoMarket
Este é um script informativo que exibe os dados sobre o par de negociação atual na janela do gráfico.