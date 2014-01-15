CodeBaseSeções
Experts

Exp_ATR_Trailing - expert para MetaTrader 5

O Expert Advisor move Stop Loss da posição em aberto ao longo da fronteira do canal construído utilizando o ATR_Trailing. O Stop Loss é modificado apenas quando a barra é alterada com base nos dados da barra recém-fechada, no caso, o Stop Loss será eventualmente fixado para o preço atual.

Este Expert Advisor oferece a possibilidade de exibir o indicador usado no gráfico atual diretamente do Expert Advisor. Não há necessidade de instalar manualmente o indicador no gráfico. Isto é muito conveniente, já que o indicador é exibido automaticamente no gráfico após a instalação do Expert Advisor no gráfico. Este indicador possui os parâmetros de entrada idênticos aos Expert Advisors.

Abaixo está o código que permite aos usuários implementar esse recurso:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Inclusão da classe CChart no expert                              |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Charts\Chart.mqh>
//---- declaração da variável global como tipo CChart
CChart cchart;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função de Inicialização do Expert                                |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---- obtendo o manipulador do indicador ATR_Trailing
   InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),PERIOD_CURRENT,"ATR_Trailing",Period_ATR,Sell_Factor,Buy_Factor);
   if(InpInd_Handle==INVALID_HANDLE) Print(" Falha em obter o manipulador do indicador ATR_Trailing");

//--- restando o código de erro para zero
   ResetLastError();

//--- o objeto cchart trabalha como gráfico atual (ID=0) , o Expert é anexado ao
   cchart.Attach(0);

//---- adicionando o indicador ATR_Trailing no gráfico
   if(!cchart.IndicatorAdd(0,InpInd_Handle)) Print(" Falha em adicionar o indicador ATR_Trailing no gráfico");

 

Parâmetros de entrada do Expert Advisor:

//+----------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do Expert Advisor      |
//+----------------------------------------------+
input int Period_ATR=14;  //período АТR
input double Sell_Factor=2.0;
input double Buy_Factor=2.0;
input uint Deviation=10;  //Desvio

Imagem:

Exp_ATR_Trailing trabalhando no gráfico

Exp_ATR_Trailing trabalhando no gráfico 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1016

