Exp_ATR_Trailing - expert para MetaTrader 5
- 1652
O Expert Advisor move Stop Loss da posição em aberto ao longo da fronteira do canal construído utilizando o ATR_Trailing. O Stop Loss é modificado apenas quando a barra é alterada com base nos dados da barra recém-fechada, no caso, o Stop Loss será eventualmente fixado para o preço atual.
Este Expert Advisor oferece a possibilidade de exibir o indicador usado no gráfico atual diretamente do Expert Advisor. Não há necessidade de instalar manualmente o indicador no gráfico. Isto é muito conveniente, já que o indicador é exibido automaticamente no gráfico após a instalação do Expert Advisor no gráfico. Este indicador possui os parâmetros de entrada idênticos aos Expert Advisors.
Abaixo está o código que permite aos usuários implementar esse recurso:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Inclusão da classe CChart no expert | //+------------------------------------------------------------------+ #include <Charts\Chart.mqh> //---- declaração da variável global como tipo CChart CChart cchart; //+------------------------------------------------------------------+ //| Função de Inicialização do Expert | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //---- obtendo o manipulador do indicador ATR_Trailing InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),PERIOD_CURRENT,"ATR_Trailing",Period_ATR,Sell_Factor,Buy_Factor); if(InpInd_Handle==INVALID_HANDLE) Print(" Falha em obter o manipulador do indicador ATR_Trailing"); //--- restando o código de erro para zero ResetLastError(); //--- o objeto cchart trabalha como gráfico atual (ID=0) , o Expert é anexado ao cchart.Attach(0); //---- adicionando o indicador ATR_Trailing no gráfico if(!cchart.IndicatorAdd(0,InpInd_Handle)) Print(" Falha em adicionar o indicador ATR_Trailing no gráfico");
Parâmetros de entrada do Expert Advisor:
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do Expert Advisor | //+----------------------------------------------+ input int Period_ATR=14; //período АТR input double Sell_Factor=2.0; input double Buy_Factor=2.0; input uint Deviation=10; //Desvio
Exp_ATR_Trailing trabalhando no gráfico
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1016
