O Expert Advisor move Stop Loss da posição em aberto ao longo da fronteira do canal construído utilizando o ATR_Trailing. O Stop Loss é modificado apenas quando a barra é alterada com base nos dados da barra recém-fechada, no caso, o Stop Loss será eventualmente fixado para o preço atual.

Este Expert Advisor oferece a possibilidade de exibir o indicador usado no gráfico atual diretamente do Expert Advisor. Não há necessidade de instalar manualmente o indicador no gráfico. Isto é muito conveniente, já que o indicador é exibido automaticamente no gráfico após a instalação do Expert Advisor no gráfico. Este indicador possui os parâmetros de entrada idênticos aos Expert Advisors.

Abaixo está o código que permite aos usuários implementar esse recurso:

#include <Charts\Chart.mqh> CChart cchart; int OnInit () { InpInd_Handle= iCustom ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , "ATR_Trailing" ,Period_ATR,Sell_Factor,Buy_Factor); if (InpInd_Handle== INVALID_HANDLE ) Print ( " Falha em obter o manipulador do indicador ATR_Trailing" ); ResetLastError (); cchart.Attach( 0 ); if (!cchart.IndicatorAdd( 0 ,InpInd_Handle)) Print ( " Falha em adicionar o indicador ATR_Trailing no gráfico" );

Parâmetros de entrada do Expert Advisor:



input int Period_ATR= 14 ; input double Sell_Factor= 2.0 ; input double Buy_Factor= 2.0 ; input uint Deviation= 10 ;

Imagem:



Exp_ATR_Trailing trabalhando no gráfico