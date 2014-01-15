ColorStochastic 

Este é um script informativo que exibe os dados sobre o par de negociação atual na janela do gráfico.

Biblioteca de Funções para trabalhar com as Séries Temporais: iTime, IAbra, iHigh, Ilow, iclose, iHighest, iLowest, iBarshift. Versão curta de invocação disponível para todas as funções (do símbolo e período do gráfico atual).