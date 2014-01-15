CodeBaseSeções
ColorStochastic - indicador para MetaTrader 5

Estocástico padrão exibido como um histograma colorido em relação ao nível 50. Barras crescentes do histograma e acima de 50 são coloridos em verde, enquanto que as decrescentes são coloridas em azul. Barras decrescentes e abaixo de 50 são coloridas em vermelho, enquanto que as crescentes são coloridas em magenta. Se o histograma está acima da linha de sinal, o último é colorido em verde, indicando um mercado crescente. Se o histograma está abaixo da linha de sinal, o último é colorido em vermelho, indicando um mercado em queda.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1010

