FAT PANEL - expert para MetaTrader 5

Este painel gráfico permite automatizar a negociação manual. Ele tem muitas funções, incluindo a construção visual de estratégias de negociação.

A negociação automática é popular entre os traders. Mas nem todos os traders são programadores, a criação do Expert Advisor com alguma estratégia de negociação requer o conhecimento de habilidades básicas de programação em MQL5. Os painéis visuais permitem simplificar as operações de negociação, no entanto, a implementação de um algoritmo de negociação simples requer a escrita de código ou de encontrar um programador para implementar o algoritmo.

The First Algorithmic Trading (FAT) Panel 0.2 permite que você crie estratégias de negociação automatizadas sem escrever o código.

O Painel FAT 0.2 tem uma interface de usuário conveniente: as abas com as ferramentas visuais, a janela de propriedades, caixas de seleção, botões de opção, rolagem e zoom.

Veja demonstração

Aba "Algorthm"
  • Workspace para a criação visual do algoritmo Expert Advisor
  • Blocos lógicos prontos, combinados por um propósito.
  • Os valores de indicadores podem ser utilizados como parâmetros de entrada, também ele tem alguns blocos de sinal adicionais (lance, constantes)
  • 4 blocos lógicos da operação de processamento de sinal
  • 4 blocos de estado (intervalo de tempo, dias da semana, a presença de posições abertas)
  • 3 operações lógicas (AND, OR, NOT)
  • 2 blocos de ordem (comprar, vender)
  • Operação intuitiva de adição, seleção, manipulação, conexões, mover e excluir grupos de blocos
  • Verificação das entradas e saídas para compatibilidade
  • Os parâmetros de cada bloco pode ser configurado
  • Criação de estratégias de negociação multi-moedas
  • Zoom e rolagem da área de trabalho
  • Salvar / carregar algoritmos de negociação e configurações
  • O esquema vai funcionar mesmo que os blocos lógicos são adicionados ou excluídos
  • Backtesting Histórico com o esquema salvo
  • Os parâmetros de entrada dos blocos podem ser utilizados para a otimização no Strategy Tester
  • Controle Visual
Planos para o futuro:
  • Ampliação da lista de indicadores
  • Ampliação dos blocos de comportamento (notificação de som, objetos gráficos no gráfico, etc)
  • Otimização de espaço de trabalho
  • Novo formato de armazenamento do esquema
  • Blocos lógicos integrados com algoritmos e configurações internas

Imagens:

FAT PANEL

Instalação:

Extraia o conteúdo do arquivo para a pasta terminal do cliente. Abra o MetaEditor (pressione F4 no terminal) e compile o indicador localizado no MQL5/indicators/fatpanel e o Expert Advisor, localizado em MQL5/Experts/fatpanel. Anexe o Expert Advisor para o gráfico (Permita o uso de DLLs).

Criando algoritmo de negociação:

O mais simples esquema de negociação pode ser criado usando 4 blocos lógicos. Para adicionar um pouco de bloco lógico para o espaço de trabalho, você precisa clicar no bloco e clicar a seguir no local especificado do espaço de trabalho. Vamos adicionar o bloco "Buy" da aba "Comportamento", os blocos "MA" e "Bid" da guia "Signals" e o bloco ">" da aba "Operações".

Será parecido como este:

FAT PANEL

Agora é hora de conectar os blocos.

Se você clicar no bloco, você vai ver um retângulo azul, isso significa que o bloco foi selecionado. Agora você pode movê-lo em qualquer lugar do espaço de trabalho. Se você arrastar o bloco sobre outro bloco, ele vai tentar se conectar automaticamente. Vamos ligar os blocos de sinal com o bloco de operação ">" e o bloco de operação com o bloco de ordem.

Todos os blocos lógicos tem entradas e saídas, a conexão incorreta dos blocos é impossível. Para excluir o bloco, você precisa selecioná-lo e clicar no botão "Delete". Para configurar as propriedades do bloco, clique nele quando selecionado (ou duplo clique no bloco lógico desmarcado).

Vamos definir os parâmetros do bloco ">".

FAT Panel

Vamos definir tp = 120 e sl = 60 para o bloco "Buy". Depois disso, vamos habilitar o trabalho do esquema. Se você habilitar a opção "Autotrading", o Expert Advisor irá começar a negociação.

Atenção! Ele não é recomendado testar o trabalho do Expert Advisor em contas reais!

No nosso caso, o Expert Advisor irá colocar ordens se a distância entre a média móvel e o preço de compra for maior que 200 pontos.

FAT Panel

Backtesting histórico:

Para testar a estratégia em dados históricos, você precisa salvar o esquema por clique no botão "SAVE".

Em seguida, selecione "Fatpanel/FatPanel.ex5" no Strategy Tester do terminal do cliente. O símbolo e período não são importantes, o Expert Advisor será negociado nos símbolos de estratégia especificados em blocos de ordem ou um timer.

Agora é hora de olhar para os resultados da estratégia. Se especificarmos 300 em vez de 200 em nossos bloco de operações do programa, o resultado terá a seguinte aparência (2010):


2. Aba "Chart"

A guia Gráfico fornece as informações sobre os símbolos, posições em aberto e permite a negociação manual.

  • os símbolos localizados em abas
  • gestão de posições fáceis
  • posição próxima (se a posição exceder o volume de negociação máximo, a posição será fechada com vários pedidos de negociação)
  • a cor da aba símbolo dependente do lucro atual da posição em aberto.
  • ele verifica os parâmetros e exibe mensagens de avisos.
  • fácil colocação de ordens pendentes

FAT Panel


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/218

