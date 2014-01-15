2 ou mais Ativos no Gráfico

O Painel foi projetado para o Concurso "Best Graphic Panel in MQL5". Este painel gráfico permite automatizar a negociação manual. Ele tem muitas funções, incluindo a construção visual de estratégias de negociação.

Este indicador mostra o gráfico da diferença (soma) dos preços dos símbolos de negociação. Ele é apropriado para se ter uma estimativa visual da correlação entre os símbolos de negociação. Ele será muito útil para os traders interessados ​​em negociar pares (trading spread). As barras do indicador são sincronizados no mesmo tempo do gráfico em que o indicador foi anexado.