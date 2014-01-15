CodeBaseSeções
Indicadores

2 ou mais Ativos no Gráfico - indicador para MetaTrader 5

O indicador pode ser utilizado para analisar o estado de dois ou mais ativos simultaneamente. O primeiro gráfico de barras visível é utilizado como o ponto de partida. As funções do indicador são geradas através de botões no canto inferior esquerdo do gráfico. Os parâmetros de entrada podem ser utilizados apenas durante a primeira inicialização do indicador.

Os parâmetros de entrada são substituídos por um pequeno painel no canto inferior esquerdo do gráfico.

  • Scale fix - escala fixa (automática)
  • Invert - inversão de ativo
  • Freeze - preservar o estado atual (também ativada com um clique duplo no gráfico)

2 ou mais Ativos no Gráfico

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/987

