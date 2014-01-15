Participe de nossa página de fãs
2 ou mais Ativos no Gráfico - indicador para MetaTrader 5
O indicador pode ser utilizado para analisar o estado de dois ou mais ativos simultaneamente. O primeiro gráfico de barras visível é utilizado como o ponto de partida. As funções do indicador são geradas através de botões no canto inferior esquerdo do gráfico. Os parâmetros de entrada podem ser utilizados apenas durante a primeira inicialização do indicador.
- Scale fix - escala fixa (automática)
- Invert - inversão de ativo
- Freeze - preservar o estado atual (também ativada com um clique duplo no gráfico)
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/987
