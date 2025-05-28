- 자본
- 축소
트레이드:
382
이익 거래:
336 (87.95%)
손실 거래:
46 (12.04%)
최고의 거래:
102.45 USD
최악의 거래:
-183.90 USD
총 수익:
1 593.58 USD (127 288 pips)
총 손실:
-1 271.27 USD (54 434 pips)
연속 최대 이익:
50 (43.96 USD)
연속 최대 이익:
483.90 USD (19)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
98.94%
최대 입금량:
10.98%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
0.63
롱(주식매수):
215 (56.28%)
숏(주식차입매도):
167 (43.72%)
수익 요인:
1.25
기대수익:
0.84 USD
평균 이익:
4.74 USD
평균 손실:
-27.64 USD
연속 최대 손실:
7 (-484.35 USD)
연속 최대 손실:
-484.35 USD (7)
월별 성장률:
4.25%
연간 예측:
51.59%
Algo 트레이딩:
73%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
514.17 USD (45.85%)
상대적 삭감:
잔고별:
32.31% (514.17 USD)
자본금별:
23.51% (128.79 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|143
|NZDCAD
|136
|XAUUSD
|92
|BTCUSD
|8
|EURUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|72
|NZDCAD
|62
|XAUUSD
|105
|BTCUSD
|57
|EURUSD
|27
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|7.5K
|NZDCAD
|7.3K
|XAUUSD
|22
|BTCUSD
|57K
|EURUSD
|781
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +102.45 USD
최악의 거래: -184 USD
연속 최대 이익: 19
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +43.96 USD
연속 최대 손실: -484.35 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live08"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 3
|
PureMGlobal-Live
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.47 × 34
|
ICMarkets-Live02
|0.50 × 2
|
FxPro.com-Real07
|0.51 × 49
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.59 × 125
|
Pepperstone-Edge01
|0.82 × 39
|
Pepperstone-Edge03
|0.84 × 67
|
EquitiGroup-Live
|0.89 × 241
|
LQD1-Live01
|0.93 × 14
|
Tickmill-Live05
|0.93 × 259
|
ACYCapital-Live02
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.02 × 223
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|1.07 × 27
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|1.10 × 279
|
ICMarketsSC-Live16
|1.11 × 171
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.14 × 103
|
Pepperstone-Edge12
|1.14 × 295
|
Exness-Real14
|1.18 × 34
|
ICMarketsSC-Live02
|1.19 × 451
|
ThreeTrader-Live
|1.19 × 21
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 3000 USD
201%
0
0
USD
USD
272
USD
USD
39
73%
382
87%
99%
1.25
0.84
USD
USD
32%
1:500