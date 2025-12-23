- 자본
- 축소
트레이드:
25 128
이익 거래:
18 657 (74.24%)
손실 거래:
6 471 (25.75%)
최고의 거래:
1 118.62 USD
최악의 거래:
-10 207.49 USD
총 수익:
481 731.11 USD (89 612 834 pips)
총 손실:
-450 648.08 USD (108 479 096 pips)
연속 최대 이익:
121 (182.11 USD)
연속 최대 이익:
4 932.11 USD (23)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
28.15%
최대 입금량:
2.06%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
0.55
롱(주식매수):
14 980 (59.61%)
숏(주식차입매도):
10 148 (40.39%)
수익 요인:
1.07
기대수익:
1.24 USD
평균 이익:
25.82 USD
평균 손실:
-69.64 USD
연속 최대 손실:
26 (-10 359.10 USD)
연속 최대 손실:
-19 320.63 USD (13)
월별 성장률:
14.16%
연간 예측:
171.76%
Algo 트레이딩:
4%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
82.09 USD
최대한의:
56 873.86 USD (68.14%)
상대적 삭감:
잔고별:
44.35% (56 641.86 USD)
자본금별:
7.90% (2 465.20 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|7294
|BTCUSD
|6050
|XAUUSD
|5379
|EURUSD
|4287
|USDJPY
|979
|LTCUSD
|118
|USDCAD
|105
|USDCHF
|79
|GBPJPY
|77
|EURJPY
|74
|EURNZD
|71
|GBPNZD
|67
|EURAUD
|62
|CADJPY
|61
|GBPCAD
|58
|GBPAUD
|55
|CHFJPY
|49
|AUDJPY
|45
|NZDJPY
|39
|GBPCHF
|36
|EURGBP
|35
|BCHUSD
|34
|EURCAD
|33
|EURCHF
|20
|XRPUSD
|11
|ETHUSD
|8
|NZDUSD
|2
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|-8.7K
|BTCUSD
|7.4K
|XAUUSD
|1.4K
|EURUSD
|30K
|USDJPY
|-4.8K
|LTCUSD
|2.3K
|USDCAD
|97
|USDCHF
|624
|GBPJPY
|67
|EURJPY
|93
|EURNZD
|58
|GBPNZD
|62
|EURAUD
|-36
|CADJPY
|67
|GBPCAD
|-5
|GBPAUD
|0
|CHFJPY
|32
|AUDJPY
|51
|NZDJPY
|19
|GBPCHF
|-45
|EURGBP
|13
|BCHUSD
|2.2K
|EURCAD
|-7
|EURCHF
|18
|XRPUSD
|69
|ETHUSD
|87
|NZDUSD
|-9
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|23K
|BTCUSD
|-19M
|XAUUSD
|-86K
|EURUSD
|43K
|USDJPY
|-77K
|LTCUSD
|3.7K
|USDCAD
|1.1K
|USDCHF
|5.1K
|GBPJPY
|10K
|EURJPY
|13K
|EURNZD
|9.8K
|GBPNZD
|11K
|EURAUD
|-5.5K
|CADJPY
|9.6K
|GBPCAD
|-442
|GBPAUD
|222
|CHFJPY
|4.7K
|AUDJPY
|7.3K
|NZDJPY
|2.7K
|GBPCHF
|-3.9K
|EURGBP
|1.1K
|BCHUSD
|175K
|EURCAD
|-748
|EURCHF
|1.6K
|XRPUSD
|31K
|ETHUSD
|40K
|NZDUSD
|-877
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 118.62 USD
최악의 거래: -10 207 USD
연속 최대 이익: 23
연속 최대 손실: 13
연속 최대 이익: +182.11 USD
연속 최대 손실: -10 359.10 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live08"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
SuperForex-ECN
|0.00 × 24
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live01
|0.09 × 23
|
Tickmill-Live04
|0.19 × 32
|
ICMarkets-Live02
|0.25 × 4
|
Tickmill02-Live
|0.44 × 18
|
DooFintech-Live 5
|0.50 × 6
|
NeptuneSecurities-Live
|0.68 × 22
|
FBS-Real-7
|0.81 × 26
|
ICMarkets-Live22
|0.91 × 1395
|
Exness-Real17
|0.93 × 41
|
ICMarketsSC-Live22
|0.93 × 330
|
Exness-Real9
|0.93 × 61
|
ICMarketsSC-Live18
|0.99 × 278
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 633
|
ICMarketsEU-Live17
|1.02 × 43
|
Tickmill-Live09
|1.03 × 637
|
FusionMarkets-Live
|1.03 × 627
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
|
ACYCapital-Live02
|1.06 × 86
|
ICMarketsSC-Live09
|1.10 × 2810
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|1.11 × 519
|
Exness-Real18
|1.13 × 1803
|
ICMarketsSC-Live16
|1.14 × 370
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 300 USD
303%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
168
4%
25 128
74%
28%
1.06
1.24
USD
USD
44%
1:500