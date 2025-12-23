시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / TIC8071137
KAUSER AHMED

TIC8071137

KAUSER AHMED
0 리뷰
안정성
168
0 / 0 USD
월별 300 USD  복사
다음 이후의 성장 2022 303%
Tickmill-Live08
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
25 128
이익 거래:
18 657 (74.24%)
손실 거래:
6 471 (25.75%)
최고의 거래:
1 118.62 USD
최악의 거래:
-10 207.49 USD
총 수익:
481 731.11 USD (89 612 834 pips)
총 손실:
-450 648.08 USD (108 479 096 pips)
연속 최대 이익:
121 (182.11 USD)
연속 최대 이익:
4 932.11 USD (23)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
28.15%
최대 입금량:
2.06%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
0.55
롱(주식매수):
14 980 (59.61%)
숏(주식차입매도):
10 148 (40.39%)
수익 요인:
1.07
기대수익:
1.24 USD
평균 이익:
25.82 USD
평균 손실:
-69.64 USD
연속 최대 손실:
26 (-10 359.10 USD)
연속 최대 손실:
-19 320.63 USD (13)
월별 성장률:
14.16%
연간 예측:
171.76%
Algo 트레이딩:
4%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
82.09 USD
최대한의:
56 873.86 USD (68.14%)
상대적 삭감:
잔고별:
44.35% (56 641.86 USD)
자본금별:
7.90% (2 465.20 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPUSD 7294
BTCUSD 6050
XAUUSD 5379
EURUSD 4287
USDJPY 979
LTCUSD 118
USDCAD 105
USDCHF 79
GBPJPY 77
EURJPY 74
EURNZD 71
GBPNZD 67
EURAUD 62
CADJPY 61
GBPCAD 58
GBPAUD 55
CHFJPY 49
AUDJPY 45
NZDJPY 39
GBPCHF 36
EURGBP 35
BCHUSD 34
EURCAD 33
EURCHF 20
XRPUSD 11
ETHUSD 8
NZDUSD 2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPUSD -8.7K
BTCUSD 7.4K
XAUUSD 1.4K
EURUSD 30K
USDJPY -4.8K
LTCUSD 2.3K
USDCAD 97
USDCHF 624
GBPJPY 67
EURJPY 93
EURNZD 58
GBPNZD 62
EURAUD -36
CADJPY 67
GBPCAD -5
GBPAUD 0
CHFJPY 32
AUDJPY 51
NZDJPY 19
GBPCHF -45
EURGBP 13
BCHUSD 2.2K
EURCAD -7
EURCHF 18
XRPUSD 69
ETHUSD 87
NZDUSD -9
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPUSD 23K
BTCUSD -19M
XAUUSD -86K
EURUSD 43K
USDJPY -77K
LTCUSD 3.7K
USDCAD 1.1K
USDCHF 5.1K
GBPJPY 10K
EURJPY 13K
EURNZD 9.8K
GBPNZD 11K
EURAUD -5.5K
CADJPY 9.6K
GBPCAD -442
GBPAUD 222
CHFJPY 4.7K
AUDJPY 7.3K
NZDJPY 2.7K
GBPCHF -3.9K
EURGBP 1.1K
BCHUSD 175K
EURCAD -748
EURCHF 1.6K
XRPUSD 31K
ETHUSD 40K
NZDUSD -877
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 118.62 USD
최악의 거래: -10 207 USD
연속 최대 이익: 23
연속 최대 손실: 13
연속 최대 이익: +182.11 USD
연속 최대 손실: -10 359.10 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live08"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live01
0.09 × 23
Tickmill-Live04
0.19 × 32
ICMarkets-Live02
0.25 × 4
Tickmill02-Live
0.44 × 18
DooFintech-Live 5
0.50 × 6
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
Tickmill-Live09
1.03 × 637
FusionMarkets-Live
1.03 × 627
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
ICMarketsSC-Live09
1.10 × 2810
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.11 × 519
Exness-Real18
1.13 × 1803
ICMarketsSC-Live16
1.14 × 370
339 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2026.01.06 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.04 13:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 02:50
80% of growth achieved within 25 days. This comprises 2.15% of days out of 1161 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 02:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
TIC8071137
월별 300 USD
303%
0
0
USD
10K
USD
168
4%
25 128
74%
28%
1.06
1.24
USD
44%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.