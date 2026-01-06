- 자본
- 축소
트레이드:
25
이익 거래:
19 (76.00%)
손실 거래:
6 (24.00%)
최고의 거래:
6.16 USD
최악의 거래:
-1.31 USD
총 수익:
31.75 USD (2 245 pips)
총 손실:
-4.69 USD (385 pips)
연속 최대 이익:
13 (24.51 USD)
샤프 비율:
0.69
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
1.09%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
15 시간
회복 요인:
6.00
롱(주식매수):
7 (28.00%)
숏(주식차입매도):
18 (72.00%)
수익 요인:
6.77
기대수익:
1.08 USD
평균 이익:
1.67 USD
평균 손실:
-0.78 USD
연속 최대 손실:
6 (-4.15 USD)
연속 최대 손실:
-4.15 USD (6)
월별 성장률:
9.06%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.04 USD
최대한의:
4.51 USD (1.47%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.38% (1.23 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NZDCAD
|27
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NZDCAD
|1.9K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +6.16 USD
최악의 거래: -1 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +24.51 USD
연속 최대 손실: -4.15 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 4
|
XMGlobal-MT5 7
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
BCS5-Real
|0.64 × 14
|
RoboForex-ECN
|0.95 × 584
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live 13
|1.17 × 12
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.20 × 41
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.68 × 803
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|1.84 × 366
|
VantageInternational-Live 7
|1.89 × 187
|
FPMarkets-Live
|2.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|2.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|2.09 × 292
|
VantageInternational-Live 15
|2.12 × 17
|
Opogroup-Server1
|2.17 × 77
|
VantageInternational-Live 3
|2.25 × 12
|
VTMarkets-Live
|2.48 × 144
|
ZeroMarkets-1
|2.49 × 194
|
GOMarketsMU-Live
|2.50 × 72
|
VantageInternational-Live 10
|2.57 × 585
|
Neomarkets-Live
|2.66 × 130
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 3000 USD
0%
0
0
USD
USD
324
USD
USD
2
0%
25
76%
100%
6.76
1.08
USD
USD
0%
1:500