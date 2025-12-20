시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / HOT5412302
KAUSER AHMED

HOT5412302

KAUSER AHMED
0 리뷰
안정성
117
0 / 0 USD
월별 3000 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 126%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
148
이익 거래:
119 (80.40%)
손실 거래:
29 (19.59%)
최고의 거래:
74.49 USD
최악의 거래:
-63.75 USD
총 수익:
849.15 USD (2 250 010 pips)
총 손실:
-411.37 USD (1 632 259 pips)
연속 최대 이익:
26 (205.81 USD)
연속 최대 이익:
205.81 USD (26)
샤프 비율:
0.26
거래 활동:
54.88%
최대 입금량:
2.55%
최근 거래:
20 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
2.91
롱(주식매수):
74 (50.00%)
숏(주식차입매도):
74 (50.00%)
수익 요인:
2.06
기대수익:
2.96 USD
평균 이익:
7.14 USD
평균 손실:
-14.19 USD
연속 최대 손실:
4 (-85.74 USD)
연속 최대 손실:
-127.75 USD (3)
월별 성장률:
6.89%
연간 예측:
83.59%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
150.29 USD (33.45%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.08% (150.29 USD)
자본금별:
3.58% (40.23 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSDr 56
XAUUSDr 49
GBPUSDb 12
BTCUSD 9
EURUSDb 6
USDJPYr 6
GBPUSDr 5
XAUEUR 4
USA100 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSDr -77
XAUUSDr 289
GBPUSDb 33
BTCUSD 15
EURUSDb 12
USDJPYr 19
GBPUSDr 20
XAUEUR 127
USA100 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSDr -7K
XAUUSDr 18K
GBPUSDb 3K
BTCUSD 585K
EURUSDb 1.2K
USDJPYr 2.7K
GBPUSDr 1.9K
XAUEUR 12K
USA100 379
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +74.49 USD
최악의 거래: -64 USD
연속 최대 이익: 26
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +205.81 USD
연속 최대 손실: -85.74 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsSV-Live Server 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 2
리뷰 없음
2025.12.20 13:50
Trading operations on the account were performed for only 83 days. This comprises 10.55% of days out of the 787 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.20 13:50
80% of growth achieved within 18 days. This comprises 2.29% of days out of 787 days of the signal's entire lifetime.
