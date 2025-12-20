- 자본
- 축소
트레이드:
148
이익 거래:
119 (80.40%)
손실 거래:
29 (19.59%)
최고의 거래:
74.49 USD
최악의 거래:
-63.75 USD
총 수익:
849.15 USD (2 250 010 pips)
총 손실:
-411.37 USD (1 632 259 pips)
연속 최대 이익:
26 (205.81 USD)
연속 최대 이익:
205.81 USD (26)
샤프 비율:
0.26
거래 활동:
54.88%
최대 입금량:
2.55%
최근 거래:
20 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
2.91
롱(주식매수):
74 (50.00%)
숏(주식차입매도):
74 (50.00%)
수익 요인:
2.06
기대수익:
2.96 USD
평균 이익:
7.14 USD
평균 손실:
-14.19 USD
연속 최대 손실:
4 (-85.74 USD)
연속 최대 손실:
-127.75 USD (3)
월별 성장률:
6.89%
연간 예측:
83.59%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
150.29 USD (33.45%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.08% (150.29 USD)
자본금별:
3.58% (40.23 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSDr
|56
|XAUUSDr
|49
|GBPUSDb
|12
|BTCUSD
|9
|EURUSDb
|6
|USDJPYr
|6
|GBPUSDr
|5
|XAUEUR
|4
|USA100
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSDr
|-77
|XAUUSDr
|289
|GBPUSDb
|33
|BTCUSD
|15
|EURUSDb
|12
|USDJPYr
|19
|GBPUSDr
|20
|XAUEUR
|127
|USA100
|0
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSDr
|-7K
|XAUUSDr
|18K
|GBPUSDb
|3K
|BTCUSD
|585K
|EURUSDb
|1.2K
|USDJPYr
|2.7K
|GBPUSDr
|1.9K
|XAUEUR
|12K
|USA100
|379
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +74.49 USD
최악의 거래: -64 USD
연속 최대 이익: 26
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +205.81 USD
연속 최대 손실: -85.74 USD
리뷰 없음
