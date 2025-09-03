통화 / SE
SE: Sea Limited American Depositary Shares, each representing one C
192.78 USD 2.23 (1.17%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SE 환율이 오늘 1.17%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 190.75이고 고가는 193.53이었습니다.
Sea Limited American Depositary Shares, each representing one C 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
190.75 193.53
년간 변동
92.71 199.30
- 이전 종가
- 190.55
- 시가
- 191.86
- Bid
- 192.78
- Ask
- 193.08
- 저가
- 190.75
- 고가
- 193.53
- 볼륨
- 4.717 K
- 일일 변동
- 1.17%
- 월 변동
- 6.16%
- 6개월 변동
- 49.15%
- 년간 변동율
- 103.96%
