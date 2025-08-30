Moedas / SE
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
SE: Sea Limited American Depositary Shares, each representing one C
186.99 USD 2.04 (1.08%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SE para hoje mudou para -1.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 184.56 e o mais alto foi 189.50.
Veja a dinâmica do par de moedas Sea Limited American Depositary Shares, each representing one C. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SE Notícias
- Gold Stocks AngloGold, Kinross Enter IBD's Spotlight; 6 Other Stocks Get Flagged For Quality Too
- Sea Limited Sponsored ADR (SE) Declines More Than Market: Some Information for Investors
- Is Trending Stock Sea Limited Sponsored ADR (SE) a Buy Now?
- Singapore’s Carro raises $60 million to promote Japanese cars in Asia
- Will Weak Market Conditions Keep MercadoLibre's Costs Elevated?
- JD Rides on Strong Retail Segment Growth: Can Upside Continue Ahead?
- 3 Red-Hot Growth Stocks to Buy in 2025
- Trio In The Hot Medical Sector Is Led By This Retail Health Products Leader. Check Out IBD 50, Stock Spotlight Premium Lists.
- Nvidia Leads 13 Stocks, Including 2 That Hit Record Highs, Onto Best Stock Lists. Check Out The IBD 50, Sector Leaders Watchlist And More
- Sea Ltd. stock price target raised to $230 by JPMorgan on e-commerce growth
- AI Plays Palantir, NVent Lead 9 Additions To IBD Best Stock Lists. Looking For Top Performers To Buy And Watch? Check These Watchlists.
- Palantir Leads 9 Newcomers Onto IBD Best Stock Lists. Build Your Watchlist Of Top Performers With The IBD 50, Big Cap 20 And More.
- Is MELI's Heavy Latin America Exposure Limiting Growth Potential?
- JPMorgan maintains Sea Ltd stock rating, cites rising e-commerce take rates
- Coupang Stock Sees Relative Strength Rating Jump To 86
- Take the Zacks Approach to Beat the Markets: Hecla Mining, GE Aerospace & Stride in Focus
- Tracking Chase Coleman's Tiger Global Portfolio—Q2 2025 Update
- Chewy Stock Sees Relative Strength Rating Run Higher
- Is Most-Watched Stock Sea Limited Sponsored ADR (SE) Worth Betting on Now?
- Sea Ltd stock price target raised to $210 from $180 at Bernstein
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q2 2025 Update
- Medical, Aerospace/Defense Plays Pace Newcomers To Best Stock Lists. See New Names On IBD 50, Stock Spotlight And More.
- Should You Hold or Fold MercadoLibre Stock at P/E Multiple of 42.7X?
- Goehring & Rozencwajg Natural Resource Market Q2 2025 Commentary (undefined:GRHAX)
Faixa diária
184.56 189.50
Faixa anual
92.71 199.30
- Fechamento anterior
- 189.03
- Open
- 188.90
- Bid
- 186.99
- Ask
- 187.29
- Low
- 184.56
- High
- 189.50
- Volume
- 6.565 K
- Mudança diária
- -1.08%
- Mudança mensal
- 2.97%
- Mudança de 6 meses
- 44.67%
- Mudança anual
- 97.83%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh