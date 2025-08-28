КотировкиРазделы
SE: Sea Limited American Depositary Shares, each representing one C

189.03 USD 1.44 (0.76%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SE за сегодня изменился на -0.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 187.03, а максимальная — 191.01.

Следите за динамикой Sea Limited American Depositary Shares, each representing one C. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
187.03 191.01
Годовой диапазон
92.71 199.30
Предыдущее закрытие
190.47
Open
189.56
Bid
189.03
Ask
189.33
Low
187.03
High
191.01
Объем
6.257 K
Дневное изменение
-0.76%
Месячное изменение
4.09%
6-месячное изменение
46.25%
Годовое изменение
99.99%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.