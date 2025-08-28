Валюты / SE
SE: Sea Limited American Depositary Shares, each representing one C
189.03 USD 1.44 (0.76%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SE за сегодня изменился на -0.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 187.03, а максимальная — 191.01.
Следите за динамикой Sea Limited American Depositary Shares, each representing one C. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SE
Дневной диапазон
187.03 191.01
Годовой диапазон
92.71 199.30
- Предыдущее закрытие
- 190.47
- Open
- 189.56
- Bid
- 189.03
- Ask
- 189.33
- Low
- 187.03
- High
- 191.01
- Объем
- 6.257 K
- Дневное изменение
- -0.76%
- Месячное изменение
- 4.09%
- 6-месячное изменение
- 46.25%
- Годовое изменение
- 99.99%
