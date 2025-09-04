CotationsSections
SE: Sea Limited American Depositary Shares, each representing one C

192.78 USD 2.23 (1.17%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SE a changé de 1.17% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 190.75 et à un maximum de 193.53.

Suivez la dynamique Sea Limited American Depositary Shares, each representing one C. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
190.75 193.53
Range Annuel
92.71 199.30
Clôture Précédente
190.55
Ouverture
191.86
Bid
192.78
Ask
193.08
Plus Bas
190.75
Plus Haut
193.53
Volume
4.717 K
Changement quotidien
1.17%
Changement Mensuel
6.16%
Changement à 6 Mois
49.15%
Changement Annuel
103.96%
20 septembre, samedi