Devises / SE
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SE: Sea Limited American Depositary Shares, each representing one C
192.78 USD 2.23 (1.17%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SE a changé de 1.17% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 190.75 et à un maximum de 193.53.
Suivez la dynamique Sea Limited American Depositary Shares, each representing one C. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SE Nouvelles
- Eldorado Gold, SoundHound AI, 5 Others Join IBD Watchlists
- This Online Shopping Stock With Monster Earnings Offers Entry Amid 80% Run
- 3 Tech Stocks With More Potential Than Any Cryptocurrency
- MercadoLibre Stock Scores Relative Strength Rating Upgrade
- Etsy Stock Earns Relative Strength Rating Upgrade
- Gold Stocks AngloGold, Kinross Enter IBD's Spotlight; 6 Other Stocks Get Flagged For Quality Too
- Sea Limited Sponsored ADR (SE) Declines More Than Market: Some Information for Investors
- Is Trending Stock Sea Limited Sponsored ADR (SE) a Buy Now?
- Singapore’s Carro raises $60 million to promote Japanese cars in Asia
- Will Weak Market Conditions Keep MercadoLibre's Costs Elevated?
- JD Rides on Strong Retail Segment Growth: Can Upside Continue Ahead?
- 3 Red-Hot Growth Stocks to Buy in 2025
- Trio In The Hot Medical Sector Is Led By This Retail Health Products Leader. Check Out IBD 50, Stock Spotlight Premium Lists.
- Nvidia Leads 13 Stocks, Including 2 That Hit Record Highs, Onto Best Stock Lists. Check Out The IBD 50, Sector Leaders Watchlist And More
- JPMorgan relève l’objectif de cours de Sea Ltd. à 230$ en raison de la croissance du e-commerce
- Sea Ltd. stock price target raised to $230 by JPMorgan on e-commerce growth
- AI Plays Palantir, NVent Lead 9 Additions To IBD Best Stock Lists. Looking For Top Performers To Buy And Watch? Check These Watchlists.
- Palantir Leads 9 Newcomers Onto IBD Best Stock Lists. Build Your Watchlist Of Top Performers With The IBD 50, Big Cap 20 And More.
- Is MELI's Heavy Latin America Exposure Limiting Growth Potential?
- JPMorgan maintains Sea Ltd stock rating, cites rising e-commerce take rates
- Coupang Stock Sees Relative Strength Rating Jump To 86
- Take the Zacks Approach to Beat the Markets: Hecla Mining, GE Aerospace & Stride in Focus
- Tracking Chase Coleman's Tiger Global Portfolio—Q2 2025 Update
- Chewy Stock Sees Relative Strength Rating Run Higher
Range quotidien
190.75 193.53
Range Annuel
92.71 199.30
- Clôture Précédente
- 190.55
- Ouverture
- 191.86
- Bid
- 192.78
- Ask
- 193.08
- Plus Bas
- 190.75
- Plus Haut
- 193.53
- Volume
- 4.717 K
- Changement quotidien
- 1.17%
- Changement Mensuel
- 6.16%
- Changement à 6 Mois
- 49.15%
- Changement Annuel
- 103.96%
20 septembre, samedi