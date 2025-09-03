KurseKategorien
SE: Sea Limited American Depositary Shares, each representing one C

190.55 USD 3.56 (1.90%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SE hat sich für heute um 1.90% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 187.00 bis zu einem Hoch von 191.36 gehandelt.

Verfolgen Sie die Sea Limited American Depositary Shares, each representing one C-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

SE News

Tagesspanne
187.00 191.36
Jahresspanne
92.71 199.30
Vorheriger Schlusskurs
186.99
Eröffnung
187.97
Bid
190.55
Ask
190.85
Tief
187.00
Hoch
191.36
Volumen
5.774 K
Tagesänderung
1.90%
Monatsänderung
4.93%
6-Monatsänderung
47.43%
Jahresänderung
101.60%
