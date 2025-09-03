Währungen / SE
SE: Sea Limited American Depositary Shares, each representing one C
190.55 USD 3.56 (1.90%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SE hat sich für heute um 1.90% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 187.00 bis zu einem Hoch von 191.36 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sea Limited American Depositary Shares, each representing one C-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
187.00 191.36
Jahresspanne
92.71 199.30
- Vorheriger Schlusskurs
- 186.99
- Eröffnung
- 187.97
- Bid
- 190.55
- Ask
- 190.85
- Tief
- 187.00
- Hoch
- 191.36
- Volumen
- 5.774 K
- Tagesänderung
- 1.90%
- Monatsänderung
- 4.93%
- 6-Monatsänderung
- 47.43%
- Jahresänderung
- 101.60%
