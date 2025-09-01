Divisas / SE
SE: Sea Limited American Depositary Shares, each representing one C
186.99 USD 2.04 (1.08%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SE de hoy ha cambiado un -1.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 184.56, mientras que el máximo ha alcanzado 189.50.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Sea Limited American Depositary Shares, each representing one C. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
184.56 189.50
Rango anual
92.71 199.30
- Cierres anteriores
- 189.03
- Open
- 188.90
- Bid
- 186.99
- Ask
- 187.29
- Low
- 184.56
- High
- 189.50
- Volumen
- 6.565 K
- Cambio diario
- -1.08%
- Cambio mensual
- 2.97%
- Cambio a 6 meses
- 44.67%
- Cambio anual
- 97.83%
