통화 / GE
GE: General Electric Company
301.19 USD 4.16 (1.40%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GE 환율이 오늘 1.40%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 295.36이고 고가는 303.00이었습니다.
General Electric Company 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
295.36 303.00
년간 변동
159.36 303.00
- 이전 종가
- 297.03
- 시가
- 297.89
- Bid
- 301.19
- Ask
- 301.49
- 저가
- 295.36
- 고가
- 303.00
- 볼륨
- 7.600 K
- 일일 변동
- 1.40%
- 월 변동
- 9.96%
- 6개월 변동
- 51.03%
- 년간 변동율
- 60.34%
