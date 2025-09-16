FiyatlarBölümler
Dövizler / GE
Geri dön - Hisse senetleri

GE: General Electric Company

301.19 USD 4.16 (1.40%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GE fiyatı bugün 1.40% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 295.36 ve Yüksek fiyatı olarak 303.00 aralığında işlem gördü.

General Electric Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GE haberleri

Günlük aralık
295.36 303.00
Yıllık aralık
159.36 303.00
Önceki kapanış
297.03
Açılış
297.89
Satış
301.19
Alış
301.49
Düşük
295.36
Yüksek
303.00
Hacim
7.600 K
Günlük değişim
1.40%
Aylık değişim
9.96%
6 aylık değişim
51.03%
Yıllık değişim
60.34%
21 Eylül, Pazar