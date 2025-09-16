Dövizler / GE
GE: General Electric Company
301.19 USD 4.16 (1.40%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GE fiyatı bugün 1.40% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 295.36 ve Yüksek fiyatı olarak 303.00 aralığında işlem gördü.
General Electric Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
295.36 303.00
Yıllık aralık
159.36 303.00
- Önceki kapanış
- 297.03
- Açılış
- 297.89
- Satış
- 301.19
- Alış
- 301.49
- Düşük
- 295.36
- Yüksek
- 303.00
- Hacim
- 7.600 K
- Günlük değişim
- 1.40%
- Aylık değişim
- 9.96%
- 6 aylık değişim
- 51.03%
- Yıllık değişim
- 60.34%
21 Eylül, Pazar