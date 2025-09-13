通貨 / GE
GE: General Electric Company
297.03 USD 7.41 (2.56%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GEの今日の為替レートは、2.56%変化しました。日中、通貨は1あたり290.21の安値と297.65の高値で取引されました。
General Electric Companyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
GE News
- Palantir, Nvidia lead Thursday’s market cap stock movers
- GEエアロスペース取締役会、四半期配当0.36ドルを発表
- GE Aerospace board declares $0.36 quarterly dividend
- The Zacks Analyst Blog Highlights Micron, Crowdstrike and Ping An Insurance
- AAR Inks Multi-Year Aircraft Support Service Deal With Cebu Pacific
- Inflation Expectations, Tech Valuations, Healthcare Opportunities
- HWM's Weakness in Transportation Market Prevails: What's the Road Ahead?
- 5 High-Flying Aerospace Defense Stocks to Buy for Q4 on Strong Demand
- Is Trending Stock GE Aerospace (GE) a Buy Now?
- サスケハナ、StandardAero株を「ポジティブ」評価で新規カバー開始
- StandardAero stock initiated with Positive rating at Susquehanna
- Dow Jones AI Giant Nvidia Stock, Aerospace Leader Howmet Eye New Buy Points
- GE Aerospace Stock Hits First Record High In 25 Years
- パラマウント、Scale AIのデニス・チネリを取締役会に迎える
- GE Aerospace’s stock heads for first record high in 25 years. What’s behind this year’s big gains.
- Alibaba, General Electric lead market cap stock movers on Tuesday
- GE Aerospace Stock Hits First Record High In 25 Years After 9,150-Day Wait
- GE Aerospace Enters Into Services Contract With Silk Way West Airlines
- US State Department approves potential sale of F-16 aircraft to Peru, Pentagon says
- GE Aerospace (GE) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- ゼネラル・エレクトリック株、52週高値の286.94ドルに到達
- Ge stock hits 52-week high at $286.94
- Labor Dispute Eases As UAW, GE Aerospace Agree On Tentative Pact Labor Dispute Eases As UAW, GE Aerospace Agree On Tentative Pact - GE Aerospace (NYSE:GE)
- S&P 500's Howmet Aerospace Actionable Above This Level. It's the IBD Stock Of The Day.
1日のレンジ
290.21 297.65
1年のレンジ
159.36 297.65
- 以前の終値
- 289.62
- 始値
- 290.94
- 買値
- 297.03
- 買値
- 297.33
- 安値
- 290.21
- 高値
- 297.65
- 出来高
- 6.933 K
- 1日の変化
- 2.56%
- 1ヶ月の変化
- 8.44%
- 6ヶ月の変化
- 48.95%
- 1年の変化
- 58.13%
