GE: General Electric Company

301.19 USD 4.16 (1.40%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de GE a changé de 1.40% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 295.36 et à un maximum de 303.00.

Suivez la dynamique General Electric Company. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
295.36 303.00
Range Annuel
159.36 303.00
Clôture Précédente
297.03
Ouverture
297.89
Bid
301.19
Ask
301.49
Plus Bas
295.36
Plus Haut
303.00
Volume
7.600 K
Changement quotidien
1.40%
Changement Mensuel
9.96%
Changement à 6 Mois
51.03%
Changement Annuel
60.34%
