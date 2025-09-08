货币 / GE
GE: General Electric Company
293.03 USD 6.18 (2.15%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GE汇率已更改2.15%。当日，交易品种以低点288.84和高点294.74进行交易。
关注General Electric Company动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
GE新闻
- Susquehanna给StandardAero股票启动覆盖并给予"正面"评级
- Dow Jones AI Giant Nvidia Stock, Aerospace Leader Howmet Eye New Buy Points
- Alibaba, General Electric lead market cap stock movers on Tuesday
- GE Aerospace Enters Into Services Contract With Silk Way West Airlines
- US State Department approves potential sale of F-16 aircraft to Peru, Pentagon says
- GE Aerospace (GE) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- 通用电气股价创52周新高至286.94美元
- Labor Dispute Eases As UAW, GE Aerospace Agree On Tentative Pact Labor Dispute Eases As UAW, GE Aerospace Agree On Tentative Pact - GE Aerospace (NYSE:GE)
- S&P 500's Howmet Aerospace Actionable Above This Level. It's the IBD Stock Of The Day.
- UAW workers reach tentative deal with GE Aerospace at Ohio, Kentucky plants
- 巴西航空工业公司计划到2028年每年交付100架商用飞机
- Nordex slips amid report of possible slowdown in German renewable energy roll-out
- Qatar, in the firing line again, tries to balance diplomatic and business ambitions
- Howmet Aerospace's Expenses are on the Rise: Will It Affect Margins?
- Axcelis Technologies在InvestingPro 5月公允价值信号后飙升64%
- GE Aerospace (GE) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- Is GE Aerospace (GE) Outperforming Other Aerospace Stocks This Year?
日范围
288.84 294.74
年范围
159.36 294.74
- 前一天收盘价
- 286.85
- 开盘价
- 289.76
- 卖价
- 293.03
- 买价
- 293.33
- 最低价
- 288.84
- 最高价
- 294.74
- 交易量
- 10.532 K
- 日变化
- 2.15%
- 月变化
- 6.98%
- 6个月变化
- 46.94%
- 年变化
- 56.00%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值