GE: General Electric Company

293.03 USD 6.18 (2.15%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GE за сегодня изменился на 2.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 288.84, а максимальная — 294.74.

Следите за динамикой General Electric Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости GE

Дневной диапазон
288.84 294.74
Годовой диапазон
159.36 294.74
Предыдущее закрытие
286.85
Open
289.76
Bid
293.03
Ask
293.33
Low
288.84
High
294.74
Объем
10.532 K
Дневное изменение
2.15%
Месячное изменение
6.98%
6-месячное изменение
46.94%
Годовое изменение
56.00%
