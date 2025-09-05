Валюты / GE
GE: General Electric Company
293.03 USD 6.18 (2.15%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GE за сегодня изменился на 2.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 288.84, а максимальная — 294.74.
Следите за динамикой General Electric Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GE
- Dow Jones AI Giant Nvidia Stock, Aerospace Leader Howmet Eye New Buy Points
- GE Aerospace’s stock heads for first record high in 25 years. What’s behind this year’s big gains.
- Alibaba, General Electric lead market cap stock movers on Tuesday
- GE Aerospace Stock Hits First Record High In 25 Years After 9,150-Day Wait
- GE Aerospace Enters Into Services Contract With Silk Way West Airlines
- US State Department approves potential sale of F-16 aircraft to Peru, Pentagon says
- GE Aerospace (GE) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- Акции GE достигли 52-недельного максимума в $286,94
- Ge stock hits 52-week high at $286.94
- Labor Dispute Eases As UAW, GE Aerospace Agree On Tentative Pact Labor Dispute Eases As UAW, GE Aerospace Agree On Tentative Pact - GE Aerospace (NYSE:GE)
- S&P 500's Howmet Aerospace Actionable Above This Level. It's the IBD Stock Of The Day.
- UAW workers reach tentative deal with GE Aerospace at Ohio, Kentucky plants
- Embraer планирует достичь 100 поставок коммерческих самолетов в год к 2028 году
- Embraer aims for 100 commercial aircraft deliveries annually by 2028 - Reuters
- Embraer eyes 100 commercial jet deliveries per year in 2028, CEO says
- Nordex падает на фоне замедления развития ВИЭ в Германии
- Nordex slips amid report of possible slowdown in German renewable energy roll-out
- Qatar, in the firing line again, tries to balance diplomatic and business ambitions
- Howmet Aerospace's Expenses are on the Rise: Will It Affect Margins?
- GE Aerospace (GE) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- Is GE Aerospace (GE) Outperforming Other Aerospace Stocks This Year?
- Take the Zacks Approach to Beat the Markets: Hecla Mining, GE Aerospace & Stride in Focus
- How I Would Invest $1.8 Billion In Powerball Winnings
- GE and BETA Partner to Strengthen Hybrid Electric Aviation Capabilities
Дневной диапазон
288.84 294.74
Годовой диапазон
159.36 294.74
- Предыдущее закрытие
- 286.85
- Open
- 289.76
- Bid
- 293.03
- Ask
- 293.33
- Low
- 288.84
- High
- 294.74
- Объем
- 10.532 K
- Дневное изменение
- 2.15%
- Месячное изменение
- 6.98%
- 6-месячное изменение
- 46.94%
- Годовое изменение
- 56.00%
