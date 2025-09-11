Divisas / GE
GE: General Electric Company
289.62 USD 3.41 (1.16%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GE de hoy ha cambiado un -1.16%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 286.50, mientras que el máximo ha alcanzado 292.70.
Siga la dinámica de la pareja de divisas General Electric Company. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- AAR Inks Multi-Year Aircraft Support Service Deal With Cebu Pacific
- Inflation Expectations, Tech Valuations, Healthcare Opportunities
- HWM's Weakness in Transportation Market Prevails: What's the Road Ahead?
- 5 High-Flying Aerospace Defense Stocks to Buy for Q4 on Strong Demand
- Is Trending Stock GE Aerospace (GE) a Buy Now?
- StandardAero stock initiated with Positive rating at Susquehanna
- Dow Jones AI Giant Nvidia Stock, Aerospace Leader Howmet Eye New Buy Points
- GE Aerospace Stock Hits First Record High In 25 Years
- GE Aerospace’s stock heads for first record high in 25 years. What’s behind this year’s big gains.
- Alibaba, General Electric lead market cap stock movers on Tuesday
- GE Aerospace Stock Hits First Record High In 25 Years After 9,150-Day Wait
- GE Aerospace Enters Into Services Contract With Silk Way West Airlines
- US State Department approves potential sale of F-16 aircraft to Peru, Pentagon says
- GE Aerospace (GE) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- Ge stock hits 52-week high at $286.94
- Labor Dispute Eases As UAW, GE Aerospace Agree On Tentative Pact Labor Dispute Eases As UAW, GE Aerospace Agree On Tentative Pact - GE Aerospace (NYSE:GE)
- S&P 500's Howmet Aerospace Actionable Above This Level. It's the IBD Stock Of The Day.
- UAW workers reach tentative deal with GE Aerospace at Ohio, Kentucky plants
- Embraer busca entregar 100 aviones comerciales al año para 2028
Rango diario
286.50 292.70
Rango anual
159.36 294.74
- Cierres anteriores
- 293.03
- Open
- 292.30
- Bid
- 289.62
- Ask
- 289.92
- Low
- 286.50
- High
- 292.70
- Volumen
- 7.869 K
- Cambio diario
- -1.16%
- Cambio mensual
- 5.74%
- Cambio a 6 meses
- 45.23%
- Cambio anual
- 54.18%
