GE: General Electric Company

289.62 USD 3.41 (1.16%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de GE de hoy ha cambiado un -1.16%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 286.50, mientras que el máximo ha alcanzado 292.70.

Rango diario
286.50 292.70
Rango anual
159.36 294.74
Cierres anteriores
293.03
Open
292.30
Bid
289.62
Ask
289.92
Low
286.50
High
292.70
Volumen
7.869 K
Cambio diario
-1.16%
Cambio mensual
5.74%
Cambio a 6 meses
45.23%
Cambio anual
54.18%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B