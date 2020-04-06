Cheat Engine MT4

Cheat Engine은 웹 기반 API를 통해 글로벌 외환 시장 심리를 활용하여 판단을 내릴 수 있는 중급 수준의 골드 스캘핑 시스템입니다.

중요! 구매 후 안내와 보너스를 위해 저에게 연락하세요!

Cheat Engine 실시간 시그널이 곧 출시됩니다. 현재 가격은 인상될 예정입니다. 한정 기간 가격 80 USD

  • 단일 진입 거래만 사용합니다. 그리드나 마틴게일 방식은 사용하지 않습니다.
  • 일일 변동성에 적응하는 지능형 트레일링 스탑 청산
글로벌 외환 시장 심리는 총 계좌 가치가 10억 USD를 초과하는 수십만 명의 트레이더 포지션을 측정한 데이터입니다. Cheat Engine은 API를 통해 이 데이터를 즉시 불러와 판단에 활용할 수 있습니다. 이는 선택 기능이며, 사용자가 완전히 사용자 정의할 수 있습니다.

    권장 설정

    • 차트: XAUUSD
    • 타임프레임: H1

    입력값

    • 로트 크기 계산 방법 - 자동 로트 또는 고정 로트 선택
    • 고정 로트 크기 - 고정 로트 크기
    • 자동 로트 - 계좌 통화 기준 해당 금액당 0.01로트
    • 최대 스프레드 - 포지션을 열 때 허용되는 최대 스프레드 설정
    • 자동 GMT 감지 - 브로커의 GMT 오프셋을 자동으로 계산
    • 고정 스탑로스 - 스탑로스 입력
    • 매직 넘버 - 각 주문에 대한 매직 넘버
    • 코멘트 - 주문 코멘트
    • 심리 필터 URL - API 요청에 사용
    • 심리 매수/매도 필터 - 활성화 또는 비활성화
    • 심리 필터 동작 방식
    추천 제품
    RexIIIClaw vs ClusterIIIEA
    Niklas Templin
    4.75 (4)
    Experts
    THE_____ IIIREX_CLAW_vs_CLUSTER_EAIII______ Set1: Price Offset 100, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 2000  Set2: Price Offset 200, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 2000 Set3: Price Offset 100, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 1000 Set4: Price Offset 200, Stopp Loss 100-1000,  Take Profit 1000 Set5: PriceOffset 100-1000 (Recomment 200) higher is lower Risk, Stopp Loss  500  Take Profit  1000, 2000, or 3000 it is the same Target Set it to your Moneymanagement  Indize: DE40  “IC Market” Recomment
    FREE
    ExincExp
    Stanislav Vereshchagin
    Experts
    Hello dear traders! I present to your attention the ExincExp trading robot. The robot is based on the Price Action "Outside Bar" trading strategy. The Expert Advisor is designed for the H1 timeframe, best suited for the EUR-USD pair. There will be not many trades, but filtering them very well, which will make only the most accurate market entries for you. The robot calculates and places stop-loss and take-profit on its own. Also, it is not based on any indicators, the EA takes all information
    Simple RSI Forex Trading Strategy
    Victor Manuel Valderrama Zamora
    4 (1)
    Experts
    Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when RSI indicator enter in oversold or overbought areas. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is EURGBP and the recommended timeframe to operate and to do backtests is H4. This Expert Advisor can be profitable in any TimeFrame an
    FREE
    The Arrow Scalper
    Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
    1 (2)
    Experts
    Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
    FREE
    Gold Sniper Promax v3
    Duy Linh Tran
    5 (2)
    Experts
    개요 (Overview) Gold Sniper Promax는 최첨단 인공지능(AI) 엔진으로 구동되는 차세대 자동 매매 시스템(Expert Advisor)입니다. 정적인 보조지표에만 의존하는 기존 로봇과 달리, 이 알고리즘은 실시간으로 변화하는 시장 상황에 적응하기 위해 동적인 시장 분석을 수행합니다. Gold Sniper Promax의 핵심 철학은 **자본 보존(Capital Preservation)**입니다. 이 시스템은 고위험 도박 전략보다 안정적인 성장과 안전을 최우선으로 하는 전문 투자자를 위해 설계되었습니다. 매매 횟수보다는 매매의 질(Quality)에 집중합니다. 주요 기능 (Key Features) AI 기반 진입: 알고리즘이 시장 데이터를 처리하여 시장의 노이즈를 걸러내고 승률이 높은 진입 시점을 식별합니다. 안전 제일: 이 시스템은 마틴게일(Martingale), 그리드(Grid), 물타기(Averaging) 전략을 절대 사용하지 않습니다 . 드로우다운(Drawdo
    FREE
    Duel MT4
    Marta Gonzalez
    Experts
    YOU WANT TO WIN THE DUEL. Look the market in the eye, feel the trigger on your finger. Take a deep breath and shoot before anyone else. This system allows you to detect the right moment to attack the market. The whistles are already sounding in the air. Dare to win the duel at the market. This system is suitable for small accounts and can be used with only  $ 10 0 . You can download the demo and test it yourself.   Very stable growth curve as result of smart averaging techniques. "Safety
    Progressive Moving MT4
    Andriy Sydoruk
    Experts
    The Progressive Moving bot uses a strategy based on classic and reliable Moving Average. A significant advantage of MA is trading in the direction of the current trend. This can be seen on the terminal screen after breaking the Moving Average line. Moving average trading is understandable even for a beginner. One of the most common methods is crossing two or more moving averages. In one indicator, a shorter period is configured, in the other, a longer one. You have always wanted a reliable stra
    Bolensia
    Vladislav Filippov
    Experts
    Bolensia is a fully automated scalper trading advisor. The structure of the augmented macro settings of the adviser was developed for trading using the safe scalping strategy based on opening short-term trades and closing them when a small progressive indicator of profitability dynamism is reached, which allows the user to minimize losses from opening losing trades. The expert advisor integrates special program parameters and utilitarian microtasks, reducing software processes and helping the us
    RoboArter6
    Vlastimil Straka
    Experts
    Expert for portfolio of basic set long term strategies.    You can choose for your AOS trading two ways – first way is pucrhased for EA with grid, martingale and other similar dangerous strategies.   This EAs work great and have very profitables results – days, weeks, maybe months, years?.. Until they didnt blow up your account. The second way is to use EAs based on real trading strategies and logical patterns. On MQL Market are very few of these strategies. The risk of trading with these EAs i
    RoboArter7
    Vlastimil Straka
    Experts
    Expert for portfolio of basic set long term strategies.    You can choose for your AOS trading two ways – first way is pucrhased for EA with grid, martingale and other similar dangerous strategies.     This EAs work great and have very profitables results – days, weeks, maybe months, years?.. Until they didnt blow up your account. The second way is to use EAs based on real trading strategies and logical patterns. On MQL Market are very few of these strategies. The risk of trading with these EAs
    RoboArter9
    Vlastimil Straka
    Experts
    Expert for portfolio of basic set long term strategies.    You can choose for your AOS trading two ways – first way is pucrhased for EA with grid, martingale and other similar dangerous strategies.     This EAs work great and have very profitables results – days, weeks, maybe months, years?.. Until they didnt blow up your account. The second way is to use EAs based on real trading strategies and logical patterns. On MQL Market are very few of these strategies. The risk of trading with these EAs
    Ultimate MT4
    Ahmed Alaaeldin Abdulrahman Ahmed Elherzawi
    Experts
    Dashboard, TP line and Profit/Loss labels are set to false by default for speeding up the optimization. Switch them to True before you start. There are many strategies inside this EA as follows: - Entry based on indicator signal "as shown on the   trend indicator " - Opposite to trade entry with opposite martingale - Entries based on " support and resistance indicator ". - Normal martingale - Normal martingale with distance multiplier - Normal martingale with volatility index - Opposite marting
    EA Scalping Expert
    Gerard Valldosera Gomez
    3 (1)
    Experts
    This is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. This EA can't run in the same account. If you want an Expert Advisor that trades daily this is not because it requires patience to wait for a few days or weeks on the right opportunity for it to trade. It takes advantage of the volatility of the price movement.
    FREE
    Smart Golden
    Yi Hsiu Tsai
    5 (2)
    Experts
    “Smart Golden”은 골드 시장을 위해 특별히 설계된 제품으로, 스캘핑 전략을 사용합니다. 마틴게일, 그리드, 헤징과 같은 관리 방법은 사용하지 않습니다. 우리는 AI 도구(기계 학습)를 사용하여 역사적인 금 데이터를 기반으로 강력한 특징을 추출한 후, 이를 직접 "Smart Golden"에 코딩합니다. 특정 역사적 데이터(과적합) 또는 ChatGPT 예측에 대해 지속적인 훈련을 하지 않기 때문에, 과적합의 가능성을 최대한 줄일 수 있습니다. 거래 신호 현재 가격은   199 USD 입니다. 다음 가격은   299 USD 이며, 남은 수량은  5개  뿐입니다. 특징: 스캘핑 전략 마틴게일, 그리드, 헤징 등 자금 관리 방법을 사용하지 않습니다. 백테스트 최대 드로우다운 < 5% 모든 거래에는 예상치 못한 손실을 방지하기 위해 손절매가 설정되어 있습니다. 설정: 거래 대상: XAUUSD 시간 프레임: M1 최소 예치금: $200 계좌 유형: ECN/Raw/Razor 레버
    Curiosity 1 Box Break EA
    Marta Gonzalez
    5 (1)
    Experts
    Curiosity 1 box break It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor, which allows you to presize the trade according to the preferences of the trader. Curiosity 1 have more than 260 customization options for your trade. Different options for different styles of trade.  Curiosity 1 box break  is a break system of trade with different algorithm of trade mode.  This EA using signals to place orders.  Is a revolution in the  customization of the trading. The algorithms d
    FalconEdge GBPUSDxM5
    Felipe Ignacio Sepulveda Galvez
    Experts
    ️ FalconEdge GBPUSD M5 FalconEdge was created for traders who seek   precision and control , not luck. Built through years of quantitative testing and refinement, it captures   short-term opportunities on GBPUSD M5   with disciplined, data-driven logic. Key Highlights   Pure Short Strategy:   Optimized to trade only GBPUSD sell setups on M5, taking advantage of high-probability momentum shifts.   Quantitative Design:   Developed through multi-year historical modeling and robustness test
    KT COG Robot
    KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
    Experts
    KT COG Robot is a fully automated Expert Advisor based on the KT COG Indicator . The COG indicator was originally presented by John F. Ehlers in the May 2002 edition of Technical Analysis of Stocks & Commodities magazine. The EA fires a long trade when COG line cross above the signal line and a short trade is fired when the COG line cross below the signal line.  Adaptive Filtration Our adaptive filtration algorithm combines the original COG formula with the major trend direction and market acce
    Arman Flying EA X3
    Samir Arman
    Experts
    Hello all The expert works by hanging pending deals moving with the price when activating a transaction It closes on the stop loss or on a profit from the pursuit of profit Work on low spread currency pairs Like dollar yen currency The work is done with the same settings as the expert, or it can be modified as the user likes Work on a timing of 15M or more as the user likes parameters: Transaction_Movement : Movement =true  . no Movement=false . Lot1: Manual Lot Size Auto_Lot: Set true to auto
    CCI and ATR Trader
    Evgeniia Terekhova
    2.33 (3)
    Experts
    Советник работает на двух индикаторах CCI и ADX. Условия для входа в BUY: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень 100 снизу вверх 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень 100 сверху вниз. Условия для входа в SELL: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень -100 сверху вниз 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень -10
    FREE
    EA Gold Stuff
    Vasiliy Strukov
    4.73 (1072)
    Experts
    EA Gold Stuff 는 금 거래를 위해 특별히 고안된 전문가 고문입니다. 작업에 기반의 개방의 주문 금을 사용하여 물건의 표시는,그래서 고문 작품에 따라"트렌드를 따라"전략을 의미,다음과 같은 추세이다. 중요! 구매 후 즉시 저에게 연락하여 지침과 보너스를 받으십시오!  강력한 지원 및 트렌드 스캐너 표시기의 무료 사본을 받으실 수 있습니다. 메시지를 보내주세요. 나!   실시간 결과는 여기에서 볼 수 있습니다 매개 변수 새로운 시리즈 열기-주문의 새로운 시리즈의 온/오프 시작. 시작 로트-시작 로트. 무역 구매-전문가 고문이 구매할 수 있도록하십시오. 무역 판매-전문가 고문이 판매 할 수있게하십시오. 사용하지면서 기능을 사용한 고문이 무역은 모두 구매 및 판매하는 방향,기능 장애인,고문관이 무역에 단 하나의 방향이다. 돈 Manadgement 를 사용-온/오프 자동 로트 계산의 사용. 오토롯. 각 0.01 로트에 대한 자유 마진-각 0.01 로트 단위의 개방을위한
    An simple EA based sar indicator
    luo jun
    3 (1)
    Experts
    1. EA basic  This EA is an EA that trades based on the SAR indicator. When the SAR appears at the top of the K line short or close a long order, and when the SAR appears at the bottom of the K line, long or close a short order. Sar is more useful when the trend is strong. It can clearly tell you when to enter or exit.   Please see bottom pictures. EA does not have the ability to judge the trend, so you need to judge the trading direction by yourself. You should decide to choose long or short in
    FREE
    Break The BOX NOW
    Hong Ling Mu
    Experts
    Entry logic The EA, called EA_BreakTheBox, creates a rectangle BOX based on the highest and lowest price within a certain time period. Once the BOX is formed, the EA is ready for entry. It allows you to input the time period for forming the BOX, and you can set a time filter for the EA. The default setting for EntryPips is 2 pips, but this can be changed. If the price breaks the upper price of the BOX by 2 pips, then a BUY Entry is placed (if Reverse mode=true). If the price breaks the lower pri
    FREE
    Cusiosity 12 The Pullback Signal
    Marta Gonzalez
    Experts
    Cusiosity    12 The Pullback Signal    It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor, which allows you to presize the trade according to the preferences of the trader.   Cusiosity  12 The Pullback Signal   have more than 260 customization options for your trade. Different options for different styles of trade.  This EA using signals to place orders.  Is a revolution in the  customization of the trading. The algorithms developed for the identification of areas of chan
    DMZ X Zone Robot
    Suriya Thammalungka
    Experts
    DMZ X Zone Robot  is the Expert Advisors trading with a combination of multiple strategy trading algorithms (Trend, Hedging, and Money Management with Martingale Zone recovery).  The Trading algorithms. 1. Follow trends with Indicators is Moving average and Envelopes. 2. Open order two ways that trading both BUY and SELL. 3. Open STOP orders for hedging with zone recovery distance. 4. Close orders and exit with a profit.  How to work? Open BUY When Moving Average is Above Envelopes Line Upper.
    Trendline Magic
    Chaiya Srisawat
    5 (1)
    Experts
    Multi Feature Robot suit for trading in semi automatic mode. The robot uses Heiken Ashi indicator to form signals. It provides two options for trades. 1. Heiken Ashi trade - use signal trade for buy and sell. 2. Reverse trade - use Heiken Ashi stop loss for buy stop and sell stop. Also, provide additional feature for a trader which is: 3. Trend line trade - use trend line for buy and sell. This trend line trade feature is not for fully automated trading because it needs trend line input. Trader
    Stochastic and MA filter
    Dmitriy Epshteyn
    Experts
    Советник "Stochastic and MA_filter" торгует по индикатору "Stochastic Oscillator", используя фильтр в качестве двух средних скользящих, по желанию Пользователя применяется мартингейл (количество умножения лота при серии убытков ограничивается), безубыток, трейлинг стоп, инвертирование сигнала, возможно настроить, как скальпирующий советник.   Для каждого валютного инструмента необходимо подбирать настройки.    Настройки советника: Индикатор Stochastic Oscillator: Kperiod=5; период линии K Dpe
    FREE
    Recovery Grip Meta 4
    Marta Gonzalez
    1 (1)
    Experts
    MANUAL OF RECOVERY GRIP The recovery grip system can recover both an isolated loss and a loss produced by a grip or multiple orders, the algorithm gradually compensates the losses until the equity returns to zero. The time it takes for the algorithm to reverse the loss is proportional to the volatility of the pair and the size of the loss.This system allows you to test the algorithm prior to purchase.For this, it has a powerful simulation system in which you can choose whether your loss is a
    Alligator Trader
    Ciprian Ghebanoaei
    3 (2)
    Experts
    Alligator Trader is a fully automatic, professional trading robot. Designed specifically for the foreign exchange market   USDJPY M30. EA does not need to configure parameters. Ready to work on  USDJPY M30. , You only need to decide on the choice of the lot. It has a smart algorithm which detects the trend, filters out market noise. The expert creates orders on trend direction. Input and output orders are given by a combination of two indicators that can be found on any MT4 platform: Alligator
    FREE
    Megalodon EA MT4
    Jan Isaac Rodriguez Castro
    Experts
    Introducing Megalodon EA – A New Era of Smart Automated Trading Megalodon EA is not just another Expert Advisor — it’s a revolutionary trading concept designed for the new generation of Forex traders who want precision, speed, control, and consistent performance . Built for MetaTrader 4, Megalodon EA combines: High-accuracy scalping logic Independent Buy/Sell systems Dynamic risk management and auto lot sizing Intelligent filters by session, weekday, and market conditions Optio
    RageX EA
    Radek Reznicek
    5 (2)
    Experts
    RageX EA is an unique fully automated EA which analyses current market trend on time-frame basis. Thanks to that it makes performance of this EA stable regardless the current market condition like slippage, execution speed, etc. Every order is protected by automatically calculated stop-loss. RageX EA successfully passed back-tests with 99.90% quality historical data and variable spread in Metatrader 4 as well as 100% quality data back-tests in Metatrader 5 with different execution speed. Link t
    이 제품의 구매자들이 또한 구매함
    Vortex Gold MT4
    Stanislav Tomilov
    5 (17)
    Experts
    볼텍스 - 미래를 위한 투자 메타트레이더 플랫폼에서 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 제작된 볼텍스 골드 EA 전문 어드바이저입니다. 독점 지표와 개발자의 비밀 알고리즘을 사용하여 구축된 이 EA는 금 시장에서 수익성 있는 움직임을 포착하도록 설계된 종합 트레이딩 전략을 사용합니다. 전략의 주요 구성 요소에는 이상적인 진입 및 청산 지점을 정확하게 알려주는 CCI 및 파라볼릭 인디케이터와 같은 클래식 인디케이터가 포함됩니다. Vortex Gold EA의 핵심은 고급 신경망 및 머신러닝 기술입니다. 이러한 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 지속적으로 분석하여 EA가 진화하는 시장 추세에 더 정확하게 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 딥러닝을 활용하여 Vortex Gold EA는 패턴을 인식하고 지표 매개변수를 자동으로 조정하며 시간이 지남에 따라 성능을 개선합니다. 독점 지표, 머신 러닝, 적응형 트레이딩 알고리즘이 결합된 Vortex Gold EA의 강력한 조합입니다
    AI Forex Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.64 (11)
    Experts
    AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
    Quantum Emperor MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    4.85 (172)
    Experts
    소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면 Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT5 버전 :  여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분할하는
    Goldex AI
    Mateo Perez Perez
    4.29 (28)
    Experts
    Goldex AI: 오늘의 성공이 내일의 결실이 될 것입니다. 기간 한정 슈퍼 할인! 가격이 인상되기 전에 마지막 2부를 299달러에 구매할 수 있습니다. 실시간 신호 > IC 마켓 리얼: Goldex AI 고위험 세트 매뉴얼 및 구성 파일: 매뉴얼 및 구성 파일을 받으려면 구매 후 저에게 연락하세요. 가격: 시작 가격은 $499이며 10회 판매할 때마다 $899씩 인상됩니다. 사용 가능한 사본 수: 2 Goldex AI - 신경망, 추세 및 가격 행동을 갖춘 고급 트레이딩 로봇. Goldex AI는 금의 지지선과 저항선을 돌파하는 가격 행동을 사용하여 뉴욕 시장의 움직임을 최대한 활용하여 가능한 최고의 수익을 얻는 고성능 트레이딩 로봇입니다. 이 로봇은 지능형 복구라는 전략을 가지고 있으, 손실이 발생한 후 활성화되고 더 큰 로타제를 열어 가능한 손실을 단시간에 복구하지만 사용자가 원할 경우 승수를 줄일 수 있습니다. Goldex AI에는 스마트 뉴스 필터가 내장되어 있어 중
    The Gold Reaper MT4
    Profalgo Limited
    4.58 (31)
    Experts
    소품 회사 준비 완료!   (   세트파일 다운로드   ) 출시 프로모션: 현재 가격으로 몇 장 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 골드 리퍼에 오신 것을 환영합니다! 매우 성공적인 Goldtrade Pro를 기반으로 구축된 이 EA는 동시에 여러 기간에 걸쳐 실행되도록 설계되었으며 거래 빈도를 매우 보수적인 것부터 극단적인 변동까지 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. EA는 여러 확인 알고리즘을 사용하여 최적의 진입 가격을 찾고 내부적으로 여러 전략을 실행하여 거래 위험을 분산시킵니다. 모든 거래에는 손절매와 이익 실현이 있지만, 위험을 최소화하고 각 거래의 잠재력을 극대화하기 위해 후행 손절매와 후행 이익 이익도 사용합니다. 이 시스템은 매우 인기
    Aura Black Edition
    Stanislav Tomilov
    4.6 (20)
    Experts
    Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
    XG Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.32 (38)
    Experts
    The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
    Jesko
    Cence Jk Oizeijoozzisa
    Experts
    Jesko EA – Jesko는 수년간 검증되고 최적화된 전략 을 기반으로 만들어진 특별한 자동매매 프로그램(EA)입니다. 이미 실계좌에서 테스트 되었으며, 꾸준히 수익성과 낮은 리스크 를 입증했습니다. 이제 모든 트레이더들에게 공개하기로 결정했습니다. Signal live     4개월 실계좌 간편한 설치  모든 브로커에서 사용 가능 (ECN 계좌 권장)  최소 예치금: 100 USD  24/7 지원  Jesko를 한 번 구매하면 – 우리의 다른 제품들을 무료로 제공! 1,5분의 골드 백테스트용: 차트에 INCORRECT 가 나타나지 않도록 하십시오. 만약 나타나면 설정을 변경해야 합니다. 옵션은 True/False 만 있습니다 — 차트에 초록색 OK 가 표시될 때까지 조정하면 문제가 없다는 뜻입니다. 입력 파라미터 설명 일반 설정 AccountType – 계좌 유형 선택 (일반 / ECN / 기타). RiskMode – 리스크 관리 모드 선택 (낮음 / 중간 / 높음). 로트 &
    Quantum King MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    Experts
    Quantum King EA - 모든 트레이더를 위해 개선된 지능형 파워 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 특별 출시 가격 라이브 신호:       여기를 클릭하세요 MT5 버전 :   여기를 클릭하세요 퀀텀 킹 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum King MT4를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요! 규칙       정확하고 규율 있게 거래하세요. 퀀텀 킹 EA       구조화된 그리드의 강점과 적응형 마팅게일의 지능을 하나의 완벽한 시스템으로 통합했습니다. M5에서 AUDCAD를 위해 설계되었으며, 꾸준하고 통제된 성장을 원하는 초보자와 전문가 모두를 위해 구축되었습니다. 퀀
    Golden Mirage mt4
    Michela Russo
    5 (2)
    Experts
    Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
    Gold Medalist
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Experts
    Gold Medalist is an intelligent system focused on volatile trading on the XAUUSD market. It aims to identify and effectively exploit short-term price impulses, providing traders with new profit opportunities. Special offer for the first 10 buyers! Next price: $1,495 The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The Gold Medalist's key advantage lies in its unique price action analysis system. By accurately measuring price movement, it can id
    Aura Neuron MT4
    Stanislav Tomilov
    4.58 (12)
    Experts
    Aura Neuron은 Aura 시리즈 거래 시스템을 이어가는 독특한 전문가 자문입니다. 고급 신경망과 최첨단 클래식 거래 전략을 활용하여 Aura Neuron은 뛰어난 잠재적 성과를 가진 혁신적인 접근 방식을 제공합니다. 완전 자동화된 이 전문가 자문은  및 XAUUSD(GOLD)와 같은 통화 쌍을 거래하도록 설계되었습니다. 1999년부터 2023년까지 이러한 쌍에서 일관된 안정성을 입증했습니다. 이 시스템은 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑과 같은 위험한 자금 관리 기술을 피하므로 모든 브로커 조건에 적합합니다. Aura Neuron은 다층 퍼셉트론(MLP) 신경망으로 구동되어 시장 추세와 움직임을 예측하는 데 활용합니다. MLP는 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 유형으로, 특히 단일 숨겨진 계층으로 구성될 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP에는 입력 계층, 숨겨진 계층 및 출력 계층이라는 세 가지 필수 계층이 포함됩니다. 입력 노드를 제외한 각 뉴런은 비선형 활성화
    Blox
    Cence Jk Oizeijoozzisa
    5 (2)
    Experts
    2025년 가장 강력한 자동매매 전략 중 하나 저희는 2025년에 사용되던 가장 강력한 수동 트레이딩 전략 중 하나를 TMA(삼각 이동평균)와 CG 로직 을 기반으로 한 **완전 자동화 Expert Advisor(EA)**로 변환했습니다. 550달러 가격의 마지막 한 개만 남아 있습니다. 이후 가격은 650달러와 750달러로 인상되며, 최종 가격은 1200달러입니다. 실시간 시그널 >>>>> https://www.mql5.com/en/signals/2347208   클릭 이 EA는 정확한 진입, 지능적인 예약 주문, 엄격한 리스크 관리 를 위해 설계되었으며 **모든 외환(Forex) 통화쌍 및 금(XAUUSD)**에서 사용 가능합니다. 최적의 성능을 위해 스프레드가 10포인트 이하인 ECN 계좌 사용을 권장합니다. 이를 통해 정확한 주문 체결과 최소한의 슬리피지를 보장합니다.차트에 적용한 후, 본인의 리스크 성향에 맞게 설정만 조정하면 프로 수준의 자동매매를 경험할 수 있습니다.  
    FXbot mt4
    Marek Kvarda
    5 (1)
    Experts
    This robot uses its own built-in oscillator and other tools to measure market movements (volatility, speed, power, and direction). At an appropriate time, it places an invisible pending order on the market, which it continues to work with according to the set TradingMode. It is recommended to use a fast broker with low fees, accurate quotes and no limitation of stop loss size. You can use any timeframe. Features spread protection slippage protection no grid no martingale a small SL for every tr
    Gold Garden MT4
    Chen Jia Qi
    5 (3)
    Experts
    Deep learning is reshaping gold trading, with intelligent assistants tending to trading gardens like skilled gardeners. The "Gold Garden" EA employs deep learning intelligent technology and 20 years of data training to significantly enhance strategy performance. With it, trading becomes more effortless and intelligent. Let's join hands to usher in the intelligent era and transform trading into a blissful garden. This will be your exclusive Gold Garden Steward. The MT5 version: Gold Garden MT5 6
    Swap Master MT4
    Thang Chu
    Experts
    Unlike most other EAs in the market, I always assure every single of my EAs are of highest quality: Real trades will match backtesting. No loss hiden techniques to hide historical losses, no manipulated backtest to make backtesting curve smooth without loss (only naive traders believe in smooth upward curve with no risk - they are most likely scamming). My EA always have multi-years verified statistical trading edge. Robust and long term stable with sensible risk management. Not sensitive to sp
    The Infinity EA MT4
    Abhimanyu Hans
    3.73 (30)
    Experts
    ChatGPT Turbo를 통한 AI 기반 기술 Infinity EA는 GBPUSD 및 XAUUSD를 위해 설계된 고급 거래 전문가 자문가입니다. 안전성, 일관된 수익률 및 무한한 수익성에 중점을 둡니다. 마팅게일 또는 그리드 거래와 같은 고위험 전략에 의존하는 다른 많은 EA와 달리 Infinity EA는 최신 ChatGPT 버전에서 제공하는 기계 학습, 데이터 분석 AI 기반 기술에 내장된 신경망을 기반으로 하는 규율 있고 수익성 있는 스캘핑 전략을 사용하여 전반적인 거래 경험을 탁월하게 만듭니다. 6,000명 이상의 멤버로 구성된   MQL5 커뮤니티에   가입하여 다른 트레이더와 소통하세요. 최신 제품 업데이트, 팁, 독점 콘텐츠로 최신 정보를 받아보세요. MT5 버전 Infinity EA 설정 방법 특징 Infinity EA는 AI 기반 스캘핑 전략을 활용합니다. EA는 실시간 데이터 분석을 위해 ChatGPT-4 Turbo와 통합되어 있습니다. Infinity EA는 머
    GoldZ AI
    Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
    Experts
    GoldZ AI – Advanced Gold Trading Expert Advisor for XAUUSD GoldZ AI is a systematic trading Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (Gold), utilizing price action analysis, trend detection, and session-based trading logic. Trading Approach GoldZ AI focuses on key trading sessions (Asian close, London open, New York open) and identifies potential breakout opportunities at support and resistance levels. The EA typically executes 1-2 trades per day maximum, targeting high-probability setups
    AW Recovery EA
    AW Trading Software Limited
    4.35 (85)
    Experts
    Expert Advisor는 수익성이 없는 포지션을 회수하도록 설계된 시스템입니다.   작성자의 알고리즘은 손실 위치를 잠그고 여러 부분으로 분할하고 각 부분을 별도로 닫습니다. 손쉬운 설정, 하락 시 지연된 시작, 다른 Expert Advisors 잠금, 비활성화, 추세 필터링을 통한 평균화 및 손실 위치의 부분 마감이 하나의 도구에 내장되어 있습니다. 전체 그룹에서만 주문을 마감하는 그리드 전략과 달리 더 낮은 예금 부하로 손실을 줄일 수 있는 부분에서 마감 손실을 사용하여 손실과 함께 더 안전한 작업을 보장합니다. 주문이 복원되는 방법: 1 EA는 선택한 상품의 다른 창을 닫아 수익성이 없는 EA를 끕니다(선택 사항). 2 EA는 처리된 모든 주문에 대해 TakeProfit 및 StopLoss 수준을 재설정하고 해당 식별자가 있는 보류 주문을 삭제합니다. 3 EA는 수익성이 없는 주문의 일부를 충당하고 총 포지션 볼륨을 줄이기 위해 이익을 사용하기 위해 처리된 모든 수익성 있
    One Gold MT4
    Stanislav Tomilov
    4.6 (15)
    Experts
    Meta Trader 플랫폼에서 거래자가 고급 시장 분석을 할 수 있도록 지원하기 위해 개발된 정교한 금 거래 로봇인 One Gold EA를 소개합니다. 당사의 독점 기술은 신경망과 데이터 기반 알고리즘을 활용하여 과거 및 실시간 금 시장 데이터를 분석하여 의사 결정에 도움이 되는 통찰력을 제공합니다. 기존의 수동 전략과 달리 One Gold EA는 최소한의 개입으로 작동하여 거래 프로세스를 간소화하고 관련 위험을 줄이는 것을 목표로 합니다. 고급 신경 플러그인을 사용하면 로봇의 분석 기능이 향상되지만 다른 거래 도구와 마찬가지로 One Gold EA는 수익을 보장하지 않는다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 그러나 보다 정보에 입각하고 데이터 기반 통찰력을 제공하여 거래 성과를 개선할 수 있는 잠재력을 가지고 설계되었습니다. One Gold EA는 인간 거래자가 파악하기 어려울 수 있는 패턴과 추세를 감지하기 위해 금 시장을 지속적으로 모니터링합니다. 이 시스템은 다양한 시장 상황
    Aurum AI mt4
    Leonid Arkhipov
    4.94 (31)
    Experts
    업데이트 — 2025년 12월 2024년 11월 말, Aurum이 공식적으로 판매를 시작했습니다. 그 이후 뉴스 필터, 추가 보호 조건, 복잡한 제한 없이도 실제 시장 환경에서 꾸준히 운용되며 안정적인 성과를 유지해 왔습니다. Live Signal 1년간의 실전 운용은 이 트레이딩 시스템의 신뢰성을 명확하게 증명했습니다. 그리고 실제 데이터와 통계를 기반으로, 2025년 12월 대규모 업데이트가 진행되었습니다: 프리미엄 패널 전면 개편 및 모든 해상도에 최적화 확장된 거래 보호 시스템 추가 Forex Factory 기반의 강력한 뉴스 필터 추가 신호 정확도를 높이는 추가 필터 2종 추가 최적화, 실행 속도 및 전반적인 안정성 향상 손실 후 안전한 복구를 위한 Recovery 기능 추가 프리미엄 스타일의 새로운 차트 테마 적용 EA 소개 Aurum — 골드(XAU/USD) 전용 프리미엄 자동매매 EA Aurum은 금 시장에서 안정적이고 안전한 트레이딩을 위해 설계된 전문 자
    Advanced Multi Scalping EA m
    DMITRII GRIDASOV
    5 (1)
    Experts
    고급 멀티 스캘핑 EA - 완전 자동 멀티페어 거래 시스템 - 꾸준한 성장과 함께 매우 안전합니다. 이 수익성 있는 스캘핑 EA는 현재 시장에서 가장 안정적인 시스템 중 하나입니다. 한 달에 약 70-100건의 거래가 이루어집니다. 테스트 및 거래를 위해 EA Set_files를 다운로드하세요. USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file EA의 특징: - 추가 스프레드 설정. - 조정 가능한 변동성-적응형 손절매. - 롱/숏에 대한 SWAP 디스플레이. - 고정_SL 옵션. - 시스템은 안전하며 그리드나 마팅게일과 같은 위험한 방법을 사용하지 않습니다. 각 주문에는 계정 보호를 위한 자체 SL이 있습니다. - 이 EA는 매우 사용자 친화적이며 외환 전문가와 초보자 모두 사용할 수 있습니다. -
    XAU Flux MT4
    Burak Baltaci
    Experts
    XAU FLUX - 전문 금 스캘핑 전문가 자문가 XAU FLUX는 금 시장에서 빠르고 체계적인 거래를 위해 설계된 전문 트레이딩 로봇입니다. 일일 소폭 가격 변동에서 꾸준한 수익을 추구하는 트레이더를 위해 개발되었습니다. 주요 기능: XAU FLUX는 M1 및 M5 시간대에서 작동하는 고급 스캘핑 시스템을 사용하여 시장의 미세 기회를 평가합니다. EA는 시장 상황을 지속적으로 분석하여 적절한 진입점을 식별하고 자동으로 거래를 개시합니다. 리스크 관리 및 자본 보호: EA는 모든 오픈 포지션을 동적 추적 스탑 메커니즘으로 보호합니다. 이는 불리한 움직임 시 손실을 최소화하면서 이익을 확보합니다. 스프레드 제어 및 변동성 필터 덕분에 거래는 적합한 시장 조건에서만 실행됩니다. 계좌 성장 잠재력: XAU FLUX는 소규모 로트 사이즈로 시작하여 계좌를 꾸준히 성장시키는 데 이상적입니다. 매일 작은 수익을 누적하여 지속 가능한 장기 수익을 목표로 합니다. 공격적인 마틴게일이나 그리드
    Gold King AI MT4
    Rodrigo Arana Garcia
    5 (1)
    Experts
    이 가격으로 남은 재고는 1/5 개뿐입니다 ---> 다음 가격 250$ // MT5 버전 Gold King AI는 강화 학습을 활용해 강력한 거래 알고리즘을 구축, 훈련, 평가, 배포하기 위해 특별히 설계된 오픈소스 Python 프레임워크인 TensorTrade를 사용하여 개발되었습니다. 이 알고리즘은 뉴욕 거래 세션 동안 작동합니다. 시장 분석을 통해 관심 영역을 식별한 후, 가격이 해당 수준에 도달하면 실행되는 대기 주문을 배치합니다. 이것은 이익을 확보하기 위해 추적 이익을 빠르게 활성화합니다. 또한 손실 거래 후 활성화되는 '스마트 리커버리'라는 두 번째 전략을 갖추고 있습니다. 이 전략은 손실을 일부 보상하기 위해 약간 더 큰 주문을 실행합니다. 참고로 신경망은 AI를 최신 상태로 유지하기 위해 4~5개월마다 최신 역사적 데이터를 사용하여 훈련됩니다. 이 로봇은 마틴게일이나 헤징과 같은 유해한 리스크 관리 방법을 사용하지 않습니다. 대신 모든 거래는 트레일링 이익 실현과
    Gann Gold EA MT4
    Elif Kaya
    5 (2)
    Experts
    Live signal   (234% Profit in one month - Deposit 340$ profit 980$) - Final real price is 999$ - Discount and price is 199$,  Price will be increased after this week. Welcome, Gold GANN Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed small Stop loss. After purchase, You will receive one more EA for Free! Contact me for this BONUS! (BUY 1, GET 1 FREE) - Lifetime update free No Martingale, No Grid, No Scam I am focused on help my clients, not just earn. The Gann Gold EA
    BlackCat Grid
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    5 (1)
    Experts
    "BlackCat Grid" is an automated trading advisor (expert advisor) developed for the MetaTrader 4 platform, specializing in the grid trading strategy. It is designed for automated trading on the Forex market, minimizing the need for constant manual intervention. The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Operating principle The EA opens a series of orders according to a specified step and lot size. When the price moves in one direction, the E
    Bitcoin Scalper Pro MT4
    Yevhenii Mavletbaiev
    5 (2)
    Experts
    Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Only a few copies left at $129. Next price is $399 Live signal Monitoring MT5 version Meet your trusted crypto market assistant — Bitcoin Scalper Pro. This is the perfect solution for those who want to trade Bitcoin professionally and efficiently! This unique trading advisor is designed specifically for Bitcoin trading and uses a powerful price level br
    DualGrid MT4
    DRT Circle
    Experts
    듀얼그리드 전문가 자문 DualGrid는 유연한 위험 관리, 고급 그리드 로직 및 철저하게 검증된 실행 동작을 제공하도록 설계된 멀티 전략 그리드 전문가 어드바이저(EA)입니다. 이 EA는 시장 상호 작용에 대한 서로 다른 접근 방식을 기반으로 개발된 두 가지 독립적인 거래 전략을 통합하여 트레이더가 다양한 위험 선호도와 거래 조건에 맞게 EA를 조정할 수 있도록 합니다. 구매 후 즉시 개인 메시지를 보내주시면 설정 파일과 사용 방법을 안내해 드리겠습니다. 실시간 신호:   여기를 클릭하세요 5회 판매 후 가격이 급격히 인상됩니다!! 최종 가격은 $1800입니다. 전략 아키텍처 EA One – 지연 그리드(설정 가능한 마팅게일) 첫 번째 전략은 마틴게일 사용을 완벽하게 제어할 수 있는 지연 그리드 시스템입니다. 트레이더는 입력값을 통해 마틴게일을 직접 활성화하거나 완전히 비활성화할 수 있습니다. "Lots Multiply EA One" 입력값을 1로 설정하면 전략은 자동으로
    Diamond PRO
    Fanur Galamov
    4.79 (61)
    Experts
    Festive sale -40% is active! Enjoy :) Happy New Year and Marry Christmas !   Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread prote
    CyNera MT4
    Svetlana Pawlowna Grosshans
    2.81 (16)
    Experts
    CyNera: 귀하의 거래, 우리의 기술 매뉴얼 및 설정 파일: 구매 후 저에게 연락하면 매뉴얼과 설정 파일을 받으실 수 있습니다 가격: 가격은 판매된 라이선스 수에 따라 상승합니다 사용 가능한 복사본: 4 금은 시장에서 가장 변동성이 큰 금융 상품 중 하나로, 정확한 거래, 심도 있는 분석 및 강력한 리스크 관리가 요구됩니다. CyNera 전문가 조언자는 이러한 요소들을 통합하여, 최적의 금 거래를 위한 정교한 시스템으로 설계되었습니다. CyNera의 고급 전략과 기술은 경험이 풍부한 트레이더는 물론, 초보자도 금 거래에서 직면하는 독특한 도전과 기회를 극복할 수 있도록 지원합니다. CyNera는 금 시장의 복잡성에 맞춰 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 적응적이고 지능적인 전략과 다중 시간대 분석, 자동 거래 조정, 정밀한 리스크 관리 등 고급 기능을 결합합니다. 이러한 적응성 덕분에 CyNera는 빠른 시장 변화에 대응하면서도 장기적인 자본 보호를 보장하는 다목적 도구가
    제작자의 제품 더 보기
    Cheat Engine
    Connor Michael Woodson
    5 (1)
    Experts
    Cheat Engine은 웹 기반 API를 통해 글로벌 외환 시장 심리를 활용하여 판단을 내릴 수 있는 중급 수준의 골드 스캘핑 시스템입니다. Cheat Engine 실시간 시그널이 곧 출시됩니다. 현재 가격은 인상될 예정입니다. 한정 기간 가격 149 USD 단일 진입 거래만 사용합니다. 그리드나 마틴게일 방식은 사용하지 않습니다. 일일 변동성에 적응하는 지능형 트레일링 스탑 청산 글로벌 외환 시장 심리는 총 계좌 가치가 10억 USD를 초과하는 수십만 명의 트레이더 포지션을 측정한 데이터입니다. Cheat Engine은 API를 통해 이 데이터를 즉시 불러와 판단에 활용할 수 있습니다. 이는 선택 기능이며, 사용자가 완전히 사용자 정의할 수 있습니다. 권장 설정 차트: XAUUSD 타임프레임: H1 입력값 로트 크기 계산 방법 - 자동 로트 또는 고정 로트 선택 고정 로트 크기 - 고정 로트 크기 자동 로트 - 계좌 통화 기준 해당 금액당 0.01로트 최대 스프레드 - 포지션
    Two Sided Scalp MT4
    Connor Michael Woodson
    5 (2)
    Experts
    Two Sided Scalp은 거래할 두 개의 통화쌍을 선택할 수 있으며, 두 쌍 모두 하나의 차트에서 동시에 스캘핑됩니다. 추천 통화쌍 예시 (GBPUSD와 USDCHF, EURUSD와 USDCHF, AUDUS 와 GBPUSD) Two Sided Scalp 실시간 시그널이 이제 이용 가능합니다! 현재 가격은 인상될 예정입니다. 한정 기간 가격 75 USD 그리드 없음, 마틴게일 없음 추천 차트: 하나의 차트에서 두 개의 심볼 거래 (단일 차트 설정) 시간 프레임: H1 입력 항목 로트 크기 계산 방식 - 자동 로트 또는 고정 로트 선택 고정 로트 크기 - 고정된 로트 크기 자동 로트 - 계좌 통화 기준 이 금액당 0.01 로트 최대 스프레드 - 포지션 오픈 시 허용되는 최대 스프레드 설정 고정 스탑로스 - 고정 핍 수의 스탑로스 NFP 필터 활성화 - 활성화 시 NFP 뉴스 발표 중 거래하지 않음 자동 GMT 감지 - 브로커의 GMT 오프셋 자동 계산 매직 넘버 - 각 주문의 매
    Bitcoin Cross Hedge
    Connor Michael Woodson
    Experts
    비트코인 크로스 헤지는 BTCUSD에 포지션을 잡는 동시에 EURUSD와 GBPUSD에 반대 포지션을 취하고 이를 동시에 관리합니다. 현재 가격은 인상될 예정입니다. 한정 기간 가격 50 USD 그리드나 마틴게일을 사용하지 않으며 동일한 차트에서 2개의 통화쌍을 거래합니다. 그리드나 마틴게일을 사용하지 않으며 동일한 차트에서 2개의 통화쌍을 거래합니다. 추천 차트: BTCUSD 단일 차트 설정 시간 프레임: H1 입력 크로스 페어 선택 - 골드 크로스 페어 선택 로트 크기 계산 방식 - 자동 로트 또는 고정 로트 선택 고정 로트 크기 - 고정 로트 크기 자동 로트 - 계좌 통화 금액당 0.01 로트 최대 스프레드 - 핍 단위로 최대 스프레드 지정 자동 GMT 감지 - 브로커의 GMT 오프셋을 자동 계산 매직 넘버 - 각 주문의 매직 넘버 코멘트 - 주문 코멘트
    Synaptica MT4
    Connor Michael Woodson
    Experts
    Synaptica는 일관된 신뢰성을 제공하면서 고급 AI 기반 전략으로 귀하의 이익을 보호하도록 설계되었습니다. 자율적인 리스크 관리 시스템은 변화하는 조건에 동적으로 적응하며 항상 자본을 최적으로 보호합니다. 실시간 적응형 모니터링을 통해 Synaptica는 잠재적인 위협을 예측하고 대응하며 예측할 수 없는 변동성 속에서도 안정성을 유지합니다. 지능형 피드백 루프는 리스크 모델을 지속적으로 미세 조정하여 자본의 보안을 강화합니다. 중요! 구매 후 지침 및 보너스를 받으려면 저에게 연락하십시오! 동적 예측 모델링 : 복잡한 데이터 스트림을 지속적으로 분석하여 고급 예측력으로 트렌드와 결과를 예측합니다. 인지 데이터 융합 : 다양한 데이터 소스를 통합하여 다차원 분석을 통해 의사 결정을 강화합니다. 양자 영감을 받은 최적화 : 차세대 최적화 알고리즘을 활용하여 전례 없는 속도와 정확도를 제공합니다. 다차원 패턴 인식 : 방대한 데이터 세트를 통해 복잡한 패턴을 식별하고 처리하여 전
    Bitcoin Fear and Greed Scalper MT4
    Connor Michael Woodson
    5 (1)
    Experts
    Bitcoin Fear & Greed Scalper - 인터넷 기반의 실시간 비트코인 심리 분석 역사상 가장 위대한 트레이더 중 한 명은 "다른 사람들이 두려워할 때 매수하고, 욕심낼 때 매도하라"는 원칙을 따랐습니다. Bitcoin Fear & Greed Scalper는 이 격언을 바탕으로 작동합니다. Bitcoin Fear and Greed Index 는 비트코인 시장에 영향을 주는 사회적 요인들을 종합하여 하나의 읽기 쉬운 숫자로 표현한 분석 도구입니다. 시장의 모멘텀과 변동성, 소셜 미디어 게시물, Google 검색 트렌드 등 신뢰할 수 있는 펀더멘털 기반 정보들을 자동으로 스캔합니다. 이 분석 방식은 기술 지표만으로는 절대 얻을 수 없는 고도화된 접근 방식입니다. 어드바이저가 여는 모든 포지션은 단독으로 진입되며, 그리드나 마틴게일 같은 위험한 자금 관리 방식은 사용되지 않습니다. 완전히 사용자 설정 가능한 스톱로스와, 이익 실현을 위한 동적 트레일링 스톱이 제공됩니다. 설
    Rise of the Planet of the Apes MT4
    Connor Michael Woodson
    Experts
    Rise of the Planet of the Apes는 저변동성 스캘핑 시스템입니다. 중요! 구매 후 연락 주시면 설명과 보너스를 제공합니다! Rise of the Planet of the Apes 라이브 신호가 곧 제공됩니다! 현재 가격이 인상될 예정입니다. 한정 시간 가격 50 USD 단일 샷, 그리드 없음, 마팅게일 없음. 모든 거래에 스톱로스가 있음 추천 차트: GBPUSD, USDCHF, AUDUSD 시간대: M30 입력 로트 크기 모드 - 자동 로트 또는 고정 로트를 선택 로트 크기 - 고정 로트 크기 자동 로트 크기 - 이 잔액당 0.01 로트 주문 수 - 주문할 주문 수 최대 이익 실현 - 최대 이익 실현 포인트 스마트 TP - 스마트 TP 활성화 스톱로스 - 최대 스톱로스 포인트 최대 드로우다운 - 최대 드로우다운 설정 슬리피지 - 허용된 최대 슬리피지 이익으로 마감 - 거래 세션 종료 후 이익으로 마감 활성화 GMT 오프셋 - GMT 오프셋 선택 거래 시간 -
    Rise of the Planet of the Apes MT5
    Connor Michael Woodson
    Experts
    Rise of the Planet of the Apes는 저변동성 스캘핑 시스템입니다. 중요! 구매 후 연락 주시면 설명과 보너스를 제공합니다! Rise of the Planet of the Apes 라이브 신호가 곧 제공됩니다! 현재 가격이 인상될 예정입니다. 한정 시간 가격 50 USD 단일 샷, 그리드 없음, 마팅게일 없음. 모든 거래에 스톱로스가 있음 추천 차트: GBPUSD, USDCHF, AUDUSD 시간대: M30 입력 로트 크기 모드 - 자동 로트 또는 고정 로트를 선택 로트 크기 - 고정 로트 크기 자동 로트 크기 - 이 잔액당 0.01 로트 주문 수 - 주문할 주문 수 최대 이익 실현 - 최대 이익 실현 포인트 스마트 TP - 스마트 TP 활성화 스톱로스 - 최대 스톱로스 포인트 최대 드로우다운 - 최대 드로우다운 설정 슬리피지 - 허용된 최대 슬리피지 이익으로 마감 - 거래 세션 종료 후 이익으로 마감 활성화 GMT 오프셋 - GMT 오프셋 선택 거래 시간 -
    필터:
    리뷰 없음
    리뷰 답변