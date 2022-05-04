오류, 버그, 질문 - 페이지 69 1...626364656667686970717273747576...3184 새 코멘트 Rashid Umarov 2010.07.28 13:22 #681 Interesting : 각각 5로트에 대해 3개의 포지션이 열려 있고 5로트에 대해 반대 순서로 포지션 중 하나를 마감한다고 가정해 보겠습니다. 결과적으로 우리는 한계를 얻습니다 ... 내가 이해하는 한 규칙은 위반되지 않습니다. 15 는 아니지만 Volume<= 14 랏은 열려 있고 위치 중 하나는 부분적으로(또는 완전히) 닫혀 있습니다... 세부 사항으로 들어가지 않고 문제의 세 가지 위치는 무엇입니까? 각 기기는 하나의 위치만 가질 수 있으며, 예를 들어 PositionSelect 의 경우 도움말에 이를 추가했습니다. 메모 각 기호 에 대해 한 번에 하나의 위치 만 열 수 있으며 이는 하나 이상의 거래 의 결과입니다. 위치와 활성 보류 주문 은 "도구" 패널의 "거래" 탭에도 표시되는 서로 혼동되어서는 안 됩니다. 거래 계좌 의 총 포지션 수는 금융 상품의 총 수를 초과할 수 없습니다. [삭제] 2010.07.28 13:35 #682 Rosh : 세부 사항으로 들어가지 않고 문제의 세 가지 위치는 무엇입니까? 각 기기는 하나의 위치만 가질 수 있으며, 예를 들어 PositionSelect 의 경우 도움말에 이를 추가했습니다. 세 캐릭터, 세 포지션.. (술 안마신듯, 대마초 안피운듯) 많은 거래자들은 주문에 SL과 TP를 지정하지 않는 것을 선호하며, 배치된 경우에도 해당 포지션의 조기 청산이 필요할 수 있습니다. 간단한 상황: EUR, GBP 및 JPY에서 구매가 열려 있습니다. 각 위치는 5로트, 총 15개입니다(규칙에 위배되지 않음). EUR SELL-Limit을 5로트에 설정함과 동시에 규정에 따라 즉시 한도 및 출발(결격)을 받습니다. 추신 물론 시장 조작( 매수 및 매도 )은 여기에 도달하지 않을 수 있지만(포지션 + 한도가 규칙에 따라 제어되는 경우) 이것은 시장 조작입니다. Magic Number 배열을 만드는 EA를 무료로 코딩합니다 브로커로부터 자신을 보호하는 방법은 Rashid Umarov 2010.07.28 13:55 #683 Interesting : 세 캐릭터, 세 포지션.. (술 안마신듯, 대마초 안피운듯) 많은 거래자들은 주문에 SL과 TP를 지정하지 않는 것을 선호하며, 배치된 경우에도 해당 포지션의 조기 청산이 필요할 수 있습니다. 간단한 상황: EUR, GBP 및 JPY에서 구매가 열려 있습니다. 각 위치는 5로트, 총 15개입니다(규칙에 위배되지 않음). EUR SELL-Limit을 5로트에 설정함과 동시에 규정에 따라 즉시 한도 및 출발(결격)을 받습니다. 혼동하지 마십시오. 계정 정보 섹션을 참조하십시오. ENUM_ACCOUNT_INFO_DOUBLE 식별자 설명 속성 유형 계정 잔액 예금 통화의 계정 잔액 더블 ACCOUNT_CREDIT 예금 통화로 부여된 대출 금액 더블 ACCOUNT_PROFIT 예금 통화로 계정의 현재 이익 금액 더블 ACCOUNT_EQUITY 예금 통화로 된 계좌의 자체 자금 가치 더블 ACCOUNT_LIMIT_VOLUME 심볼당 오픈 포지션과 미결 주문(방향에 관계없이) 의 최대 허용 총량 더블 [삭제] 2010.07.28 14:04 #684 Rosh : 혼동하지 마십시오. 계정 정보 섹션을 참조하십시오. 따라서 챔피언십은 5.0을 반환합니다. 미안, 나는 보았다. 그러나 여전히 5 로트 포지션이 열리면 반대 시장 운영 만 리 리밋으로 이어지지 않는다는 것을 어떻게 알 수 있습니까? 추신 하지만 챔피언십에 참가하지 않기 때문에 위협이 되지 않는다고 생각한다. 이 제한의 올바른 처리를 이해하고 싶지만 ... k47 2010.07.28 14:25 #685 안녕하세요. CSymbolInfo 클래스를 사용하면서 다음과 같은 사실을 알게 되었습니다. CSymbolInfo ::StopLevel() 메서드는 설명서에 선언되어 있습니다. 스톱레벨 주문에 대한 최소 마진 을 포인트 단위로 가져옵니다. 그러나 클래스의 인스턴스에서 액세스하려고 할 때 메서드가 표시되지 않음: .StopLevel() 을 "수동으로" 입력할 수 있다는 의혹이 있었지만, 이 경우 클래스는 이를 인식하지 못합니다. 뭐가 잘못된건지 알려주시면 감사하겠습니다. [삭제] 2010.07.28 14:41 #686 k47 : 안녕하세요. CSymbolInfo 클래스를 사용하면서 다음과 같은 사실을 알게 되었습니다. CSymbolInfo ::StopLevel() 메서드는 설명서에 선언되어 있습니다. 스톱레벨 주문에 대한 최소 마진을 포인트 단위로 가져옵니다. 그러나 클래스의 인스턴스에서 액세스하려고 할 때 메서드가 표시되지 않음: .StopLevel() 을 "수동으로" 입력할 수 있다는 의혹이 있었지만, 이 경우 클래스는 이를 인식하지 못합니다. 뭐가 잘못된건지 알려주시면 감사하겠습니다. 첫째, 간단한 질문 입니다. 정의에 따라 int 결과가 있는 CSymbolInfo::StopsLevel () 메서드에 대해 이야기하는 경우 이 메서드와 어떤 관련이 있습니까? DoubleToString (결국 Int가 아닌 Double에 대한 작업이 있습니까?) 둘째, TONGS가 autogen으로 잘려지지 않으면 모든 것이 괜찮아 보입니다(귀하의 경우와 같이) ... :) Rashid Umarov 2010.07.28 14:45 #687 Interesting : 따라서 챔피언십은 5.0을 반환합니다. 미안, 내가 봤어. 틀리면 챔피언십은 15를 반환하고 데모는 0(제한 없음)을 표시해야 합니다. Rashid Umarov 2010.07.28 14:46 #688 k47 : 안녕하세요. CSymbolInfo 클래스를 사용하면서 다음과 같은 사실을 알게 되었습니다. CSymbolInfo ::StopLevel() 메서드는 설명서에 선언되어 있습니다. 스톱레벨 주문에 대한 최소 마진을 포인트 단위로 가져옵니다. 그러나 클래스의 인스턴스에서 액세스하려고 할 때 메서드가 표시되지 않음: .StopLevel() 을 "수동으로" 입력할 수 있다는 의혹이 있었지만, 이 경우 클래스는 이를 인식하지 못합니다. 메시지 감사합니다. 살펴보겠습니다. 이 메서드는 현재 Stop s Level()으로 선언되어 있습니다. [삭제] 2010.07.28 14:48 #689 Rosh : 틀리면 챔피언십은 15를 반환하고 데모는 0(제한 없음)을 표시해야 합니다. 음, 예, 처음으로 약 15 (분명히 과열됨)를 물었을 때 ... :) [삭제] 2010.07.28 14:51 #690 Rosh : 메시지 감사합니다. 살펴보겠습니다. 이 메서드는 현재 Stop s Level()으로 선언되어 있습니다. 두 경우 모두 DoubleToString 에 속하지 않습니다(호환되는 유형이 아닌 것으로 추정됨). 아이디어는 만질 가치가 없습니다. DoubleToString 도 integers 를 이해하는 것을 가르치는 목적일지라도, 왜 이것을 하는지 말해 주세요( IntegerToString () 이 있을 때)... 1...626364656667686970717273747576...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
각각 5로트에 대해 3개의 포지션이 열려 있고 5로트에 대해 반대 순서로 포지션 중 하나를 마감한다고 가정해 보겠습니다. 결과적으로 우리는 한계를 얻습니다 ...
내가 이해하는 한 규칙은 위반되지 않습니다. 15 는 아니지만 Volume<= 14 랏은 열려 있고 위치 중 하나는 부분적으로(또는 완전히) 닫혀 있습니다...
세부 사항으로 들어가지 않고 문제의 세 가지 위치는 무엇입니까? 각 기기는 하나의 위치만 가질 수 있으며, 예를 들어 PositionSelect 의 경우 도움말에 이를 추가했습니다.
메모
각 기호 에 대해 한 번에 하나의 위치 만 열 수 있으며 이는 하나 이상의 거래 의 결과입니다. 위치와 활성 보류 주문 은 "도구" 패널의 "거래" 탭에도 표시되는 서로 혼동되어서는 안 됩니다.
거래 계좌 의 총 포지션 수는 금융 상품의 총 수를 초과할 수 없습니다.
혼동하지 마십시오. 계정 정보 섹션을 참조하십시오.
ENUM_ACCOUNT_INFO_DOUBLE
식별자
설명
속성 유형
계정 잔액
예금 통화의 계정 잔액
더블
ACCOUNT_CREDIT
예금 통화로 부여된 대출 금액
더블
ACCOUNT_PROFIT
예금 통화로 계정의 현재 이익 금액
더블
ACCOUNT_EQUITY
예금 통화로 된 계좌의 자체 자금 가치
더블
ACCOUNT_LIMIT_VOLUME
심볼당 오픈 포지션과 미결 주문(방향에 관계없이) 의 최대 허용 총량
더블
따라서 챔피언십은 5.0을 반환합니다. 미안, 나는 보았다.
그러나 여전히 5 로트 포지션이 열리면 반대 시장 운영 만 리 리밋으로 이어지지 않는다는 것을 어떻게 알 수 있습니까?
추신
하지만 챔피언십에 참가하지 않기 때문에 위협이 되지 않는다고 생각한다. 이 제한의 올바른 처리를 이해하고 싶지만 ...
안녕하세요.
CSymbolInfo 클래스를 사용하면서 다음과 같은 사실을 알게 되었습니다. CSymbolInfo ::StopLevel() 메서드는 설명서에 선언되어 있습니다.
스톱레벨
주문에 대한 최소 마진 을 포인트 단위로 가져옵니다.
그러나 클래스의 인스턴스에서 액세스하려고 할 때
메서드가 표시되지 않음:
.StopLevel() 을 "수동으로" 입력할 수 있다는 의혹이 있었지만, 이 경우 클래스는 이를 인식하지 못합니다.
뭐가 잘못된건지 알려주시면 감사하겠습니다.
첫째, 간단한 질문 입니다. 정의에 따라 int 결과가 있는 CSymbolInfo::StopsLevel () 메서드에 대해 이야기하는 경우 이 메서드와 어떤 관련이 있습니까? DoubleToString (결국 Int가 아닌 Double에 대한 작업이 있습니까?)
둘째, TONGS가 autogen으로 잘려지지 않으면 모든 것이 괜찮아 보입니다(귀하의 경우와 같이) ... :)
틀리면 챔피언십은 15를 반환하고 데모는 0(제한 없음)을 표시해야 합니다.
메시지 감사합니다. 살펴보겠습니다. 이 메서드는 현재 Stop s Level()으로 선언되어 있습니다.
두 경우 모두 DoubleToString 에 속하지 않습니다(호환되는 유형이 아닌 것으로 추정됨).
아이디어는 만질 가치가 없습니다. DoubleToString 도 integers 를 이해하는 것을 가르치는 목적일지라도, 왜 이것을 하는지 말해 주세요( IntegerToString () 이 있을 때)...