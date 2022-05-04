오류, 버그, 질문 - 페이지 66 1...596061626364656667686970717273...3184 새 코멘트 Renat Fatkhullin 2010.07.25 15:41 #651 Interesting : 이제 가장 큰 불편함은 MQ가 어떤 경우에도 USD에 대해서만 100의 레버리지로 계정을 생성한다는 것입니다. 예를 들어 Alpari는 500의 레버리지만 사용합니다... 우리의 데모 서버에는 이미 다양한 레버리지 선택이 가능한 다중 통화 데모 계정이 있습니다. 업데이트된 배포판에서 터미널을 다시 설치하십시오: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe [삭제] 2010.07.25 17:14 #652 Renat : 우리의 데모 서버에는 이미 다양한 레버리지 선택이 가능한 다중 통화 데모 계정이 있습니다. 업데이트된 배포판에서 터미널을 다시 설치하십시오: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe 이상해 어쩌면 나는 이미 꽤 .... 서버 선택 계정 유형 선택 어깨 사이즈 선택 추신 294번째 발매인데 설정한지 일주일도 안됐는데... Renat Fatkhullin 2010.07.25 17:24 #653 Interesting : 이상해 어쩌면 나는 이미 꽤 .... 배포판을 다시 다운로드하기만 하면 됩니다. 업데이트되었습니다. 데모 계정을 등록하기 위한 초기 조건은 배포 레이블에 정확히 설정되어 있으며 업데이트 중에 업데이트되지 않습니다. [삭제] 2010.07.25 17:32 #654 Renat : 배포판을 다시 다운로드하기만 하면 됩니다. 업데이트되었습니다. 데모 계정을 등록하기 위한 초기 조건은 배포 레이블에 정확히 설정되어 있으며 업데이트 중에 업데이트되지 않습니다. 감사합니다. 이전 릴리스에서 업데이트되었으며 모든 것이 정상입니다 ... Andrey Kornishkin 2010.07.26 17:02 #655 2개의 지그재그 극한값을 얻는 방법을 알려주세요. 나는 이것을 이렇게 한다: int zzHandle; // хэндл индикатора ZigZag double zzVal[]; // динамические массивы для хранения численных значений индикатора ZigZag double zz1, zz2; // значения цены 1-го и 2-го зигзага ArraySetAsSeries (zzVal,true); CopyBuffer (zzHandle, 0 , 0 , 50 ,zzVal); // Cкопировали значения индикатора в массив int ke= 0 ; for ( int i= 1 ;i< 50 ;i++){ if (zzVal[i]!= 0 ){ zz1=zzVal[i]; ke++;} if (ke> 1 ) zz2=zzVal[i];} 예가 많은데 아직 이해가 안가네요. //+------------------------------------------------------------------+ //+----------------------------------------------------------------------------+ //| Автор : Ким Игорь В. aka KimIV, http://www.kimiv.ru | //+----------------------------------------------------------------------------+ //| Версия : 07.10.2006 | //| Описание : Возвращает экстремум ЗигЗага по его номеру. | //+----------------------------------------------------------------------------+ //| Параметры: | //| sy - наименование инструмента (NULL или "" - текущий символ) | //| tf - таймфрейм ( 0 - текущий ТФ) | //| ne - номер экстремума ( 0 - последний) | //| dp - ExtDepth | //| dv - ExtDeviation | //| bs - ExtBackstep | //+----------------------------------------------------------------------------+ double GetExtremumZZPrice( string sy= "" , int tf= 0 , int ne= 0 , int dp= 12 , int dv= 5 , int bs= 3 ) { if (sy== "" || sy== "0" ) sy= Symbol (); double zz; int i, k=iBars(sy, tf), ke= 0 ; for (i= 0 ; i<k; i++) { zz= iCustom (sy, tf, "ZigZag" , dp, dv, bs, 0 , i); if (zz!= 0 ) { ke++; if (ke>ne) return (zz); } } Print ( "GetExtremumZZPrice(): Экстремум ЗигЗага номер " ,ne, " не найден" ); return ( 0 );================================================================= double ZZ, arr[ 7 ]; int i= 0 , sh= 0 ; while (sh< 1000 ) { if ( iCustom ( NULL , 0 , "ZigZag" , 12 , 5 , 3 , 0 ,sh)!= 0 ) { arr[i]= iCustom ( NULL , 0 , "ZigZag" , 12 , 5 , 3 , 0 ,sh); Alert ( "arr[" ,i+ "]=" ,arr[i]+ " Период= " + Period ()); i++; } if (i== 7 ) return ( 0 ); sh++; } ================================================================= double // экстремумы Зиг-Зага y3= 0 , //предпоследнего экстремума y2= 0 , //значение последего экстремума y1= 0 , //тек. экстр. y0, //кончик посл. луча zz; //кончик 3-го экстр int x3, x2, x1, sh= 1 ; // номера баров double stop; // Comment(zz,"_",y1,"_",y2,"_",y3); y0= iCustom ( NULL , 0 , "ZigZag" , ExtDepth, ExtDeviation, ExtBackstep, 0 , 1 ); //============================================================================= // Берём три экстремума Зиг-Зага while (y3== 0 ) { zz= iCustom ( NULL , 0 , "ZigZag" , ExtDepth, ExtDeviation, ExtBackstep, 0 , sh); if (zz!= 0 && zz!= EMPTY_VALUE ) { if (y1== 0 ) { x1=sh; y1=zz; } else if (y2== 0 ) { x2=sh; y2=zz; } else if (y3== 0 ) { x3=sh; y3=zz; } } sh++; //----- Вывод информации на экран ----------------------------------------------- string info= "" ; string on_off= "---------------------------------------------------" + "\r\n" ; //if (BUY) on_off=StringConcatenate (on_off,"Сделки BUY разрешены ", "\r\n"); //else on_off=StringConcatenate (on_off,"Сделки BUY - отключ. ","\r\n"); //if (SELL) on_off=StringConcatenate (on_off,"Сделки SELL разрешены ","\r\n"); //else on_off=StringConcatenate (on_off,"Сделки SELL - отключ. ","\r\n"); on_off= StringConcatenate (on_off, "Экстремум= " ,y1, " на " ,x1, " баре" , "\r\n" );on_off= StringConcatenate (on_off, "Экстремум= " ,y2, " на " ,x2, " баре" , "\r\n" );info= StringConcatenate (info,on_off, "\r\n" );info= StringConcatenate (info, "\r\n" ); Comment (info); //----------------------------------------------- } // while (y3==0) //================================================================================= double zz[ 2 ]={ 0 , 0 }; int bzz[ 2 ]={ 0 , 0 }; int i= 0 ; int b= 0 ; while (i< 1 && b< Bars - 1 ){ double u= iCustom ( NULL , 0 ,..,b); // не знаю с какого ZZ ищем узлы if (u!= EMPTY_VALUE ) { zz[i]=u; bzz[i]=b; i++; } b++;} // в zz[0] и zz[1] имеем цены двух узлов // в bzz[0] и bzz[1] имеем номера баров двух узлов =============================================================== x572intraday 2010.07.26 19:51 #656 레버리지 그라데이션을 확대해 주셔서 감사합니다. x572intraday 2010.07.26 20:12 #657 잠깐만요... 물론, 저는 이 문제에 있어서 멍청한 사람입니다. 사소한 질문으로 채울 수는 있지만 여전히... 실행 중에 테스터에서 트랜잭션의 실시간 시각화를 만들 계획이라면(MT4에서와 같이 ), 자동 스크립트 그래픽 구성 과 같은 방식으로 시각화할 수 있습니까? 지금까지 나는 테스터에 대해 수치 처리기이자 거래 개시/마감의 원시적인 시각적 지표로만 들었습니다. 그러나 테스트 실행 중 그래픽 개체의 라이브 그리기/삭제는 어떻습니까? Andrey Kornishkin 2010.07.26 23:27 #658 만들어진! double zz[ 2 ]={ 0 , 0 }; int zzHandle; // хэндл индикатора ZigZag double zzVal[]; // динамические массивы для хранения численных значений индикатора ZigZag //--- Получить хэндл индикатора ZigZag zzHandle= iCustom ( NULL , 0 , "ZigZag" ,ExtDepth,ExtDeviation,ExtBackstep, 0 , PRICE_CLOSE ); //Расчет индикатора ZigZag ArraySetAsSeries (zzVal,true); CopyBuffer (zzHandle, 0 , 0 , 50 ,zzVal); // Cкопировали значения индикатора в массив // Ищем ближайший экстремум int a = 0 ; for ( int i= 1 ;i< 50 ;i++){ if (zzVal[i]!= 0 ){ if(a<2) { zz[a]=zzVal[i]; a++; } }}} Rashid Umarov 2010.07.26 23:33 #659 AM2 : 2개의 지그재그 극한값을 얻는 방법을 알려주세요. 나는 이것을 이렇게 한다: 예가 많은데 아직 이해가 안가네요. 마지막 20개의 극한값을 구하는 예도 있습니다. 개체 바인딩 방법 섹션의 예를 참조하세요. gumgum 2010.07.26 23:39 #660 터미널의 x64 또는 x32 비트 버전 설치를 선택하고 싶습니다. 1...596061626364656667686970717273...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? 2개의 지그재그 극한값을 얻는 방법을 알려주세요. 나는 이것을 이렇게 한다:
예가 많은데 아직 이해가 안가네요.
만들어진!
