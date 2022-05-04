오류, 버그, 질문 - 페이지 71 1...646566676869707172737475767778...3184 새 코멘트 gumgum 2010.07.28 20:34 #701 Renat : /32 키를 사용하여 설치 프로그램을 실행합니다. 고맙습니다! [삭제] 2010.07.28 20:43 #702 전략 테스터의 이상한 행동... 빌드 298에서 테스트 프로세스가 취소된 후 전략 테스터의 이상한 동작이 발견되었습니다(이전에는 이를 눈치채지 못했습니다). 우리는 이것을 합니다: 1. 전략 테스터를 엽니다. 2. 목록에서 거래 전문가를 선택합니다. 3. 전문가의 매개변수를 설정합니다. 4. 전략 테스터의 매개변수를 설정합니다(TF 4H, 거래 수단, 예: EUR, 테스트 기간 2000/01/01 ~ 2010/07/28, 초기 저장소 $10,000). 5. "시작"을 클릭하여 테스트 를 시작합니다. 테스트 중(아직 파란색 막대가 없음) 테스트를 위한 준비가 계속되어야 하고 기록이 동기화되어야 하는 것 같아서 취소합니다. 결과 "취소" 버튼이 "시작" 버튼이 되고 테스트가 중지됩니다. 모든 것이 괜찮은 것 같지만 아니요 - 매개 변수가 회색으로 유지되고 편집할 수 없습니다. Errors, bugs, questions Metatrader 5로 시작하는 방법 [경고, 주제 닫힘!] 포럼을 Renat Fatkhullin 2010.07.28 20:47 #703 감사합니다. 확인하고 수정하겠습니다. [삭제] 2010.07.28 20:57 #704 개발자. 테스터에 대해 이야기하고 있기 때문입니다. 결과 및 Microsoft Office Excel 2003 (변경용)에서 언로드를 수행하십시오. 솔직히 말해서, 이 2007년은 비뚤어진 파일 형식으로 엉망이 되었습니다. Renat Fatkhullin 2010.07.28 21:07 #705 안타깝게도 Office 2003은 내보낼 수 없습니다. 보고서가 보기에만 필요한 경우 HTML로 내보내는 것이 좋습니다. [삭제] 2010.07.28 21:39 #706 Renat : 안타깝게도 Office 2003은 내보낼 수 없습니다. 보고서가 보기에만 필요한 경우 HTML로 내보내는 것이 좋습니다. 그래픽과 추가 쓰레기 없이 거래 목록을 전송할 수 없다는 것뿐입니까? HTML에서 멍청하게 infu를 찢습니다. Survived, 2003은 형식이 아닙니다... :( Сергей 2010.07.28 22:45 #707 여기에 불운이 있습니다! MT5의 포장을 풀 때 뺨을 때리십시오. 이 응용 프로그램을 설치하려면 SSE2를 지원하는 CPU여야 합니다! 이것은 개발자에게 보내는 포럼의 등록 페이지 인용문입니다. 포럼에서만 시스템 개발자와 직접 소통하고 질문할 수 있습니다. 귀하의 의견과 희망은 우리에게 매우 중요합니다. 우리는 귀하의 모든 질문에 확실히 답할 것이며 가능한 경우 귀하의 제안을 구현하기 위해 노력할 것입니다. 개발자를 위한 질문: 이 경우 새 컴퓨터를 구입하지 않고 MQL4에서 MQL5로 Expert Advisor를 이전하는 문제를 해결할 수 있습니까? [삭제] 2010.07.28 23:16 #708 arahorn : 여기에 불운이 있습니다! MT5의 포장을 풀 때 뺨을 때리십시오. 이 응용 프로그램을 설치하려면 SSE2를 지원하는 CPU여야 합니다! 이것은 개발자에게 보내는 포럼의 등록 페이지 인용문입니다. 포럼에서만 시스템 개발자와 직접 소통하고 질문할 수 있습니다. 귀하의 의견과 희망은 우리에게 매우 중요합니다. 우리는 귀하의 모든 질문에 확실히 답할 것이며 가능한 경우 귀하의 제안을 구현하기 위해 노력할 것입니다. 개발자를 위한 질문: 이 경우 새 컴퓨터를 구입하지 않고 MQL4에서 MQL5로 Expert Advisor를 이전하는 문제를 해결할 수 있습니까? 새 컴퓨터가 필요하지 않을 수도 있지만 새 비율은 확실히 필요합니다 ... 추신 그리고 전문가는 모든 텍스트 편집기에서 다시 작성할 수 있습니다(이건 그렇고)... Владимир 2010.07.29 00:23 #709 메타에디터 5.0에 대한 질문입니다. "도구" 창 표시/열기는 Ctrl+T로 작동합니다. 그리고 Esc에서 4처럼 작동하도록 설정하는 방법은 무엇입니까? ? 그리고 당신이 그것을 구성할 수 없다면 , 개발자에게 바라는 것은 그것을 하는 것입니다! k47 2010.07.29 00:57 #710 Interesting : 두 경우 모두 DoubleToString 에 속하지 않습니다(호환되는 유형이 아닌 것으로 추정됨). 아이디어는 만질 가치가 없습니다. DoubleToString 도 integers 를 이해하는 것을 가르치는 목적일지라도, 왜 이것을 하는지 알려주세요( IntegerToString () 이 있을 때)... 예, 정말 잼이 있습니다. DoubleToString 이 실수로 설정되었습니다. 따라서 문제는 문서에만 남아 있습니다. 그건 그렇고, 설명서는 식별자에 의한 속성에 대한 액세스 방법의 관점에서 CAAccountInfo 클래스에 대해서도 사실이 아닙니다. InfoString()의 정의는 이중 InfoString (...)으로 지정됨과 동시에 반환 값 true - 성공한 경우 false - 속성 값을 가져올 수 없는 경우 이 유형이 주어질 가능성은 거의 없습니다. 대부분의 경우 값은 반환과 참조에 의한 매개변수의 두 가지 방식으로 반환됩니다. 이것은 사용될 때 메서드가 문자열을 반환한다는 사실로도 확인됩니다. 실제로는 bool이 아닌 long을 반환하는 double InfoInteger()와 다음과 같이 작성 되는 double InfoDouble ()도 마찬가지입니다. true - 성공한 경우 false - 속성 값을 가져올 수 없는 경우 다시한번 말씀드리지만, 사진에서 보시다시피 파라미터는 하나만 정의되어 있어서 링크 문제는 없습니다.... [ARCHIVE] 포럼을 어지럽히 지 [경고, 주제 닫힘!] 포럼을 코딩하는 방법? 1...646566676869707172737475767778...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
/32 키를 사용하여 설치 프로그램을 실행합니다.
전략 테스터의 이상한 행동...
빌드 298에서 테스트 프로세스가 취소된 후 전략 테스터의 이상한 동작이 발견되었습니다(이전에는 이를 눈치채지 못했습니다).
우리는 이것을 합니다:
1. 전략 테스터를 엽니다.
2. 목록에서 거래 전문가를 선택합니다.
3. 전문가의 매개변수를 설정합니다.
4. 전략 테스터의 매개변수를 설정합니다(TF 4H, 거래 수단, 예: EUR, 테스트 기간 2000/01/01 ~ 2010/07/28, 초기 저장소 $10,000).
5. "시작"을 클릭하여 테스트 를 시작합니다.
테스트 중(아직 파란색 막대가 없음) 테스트를 위한 준비가 계속되어야 하고 기록이 동기화되어야 하는 것 같아서 취소합니다.
결과
"취소" 버튼이 "시작" 버튼이 되고 테스트가 중지됩니다. 모든 것이 괜찮은 것 같지만 아니요 - 매개 변수가 회색으로 유지되고 편집할 수 없습니다.
개발자.
테스터에 대해 이야기하고 있기 때문입니다. 결과 및 Microsoft Office Excel 2003 (변경용)에서 언로드를 수행하십시오.
솔직히 말해서, 이 2007년은 비뚤어진 파일 형식으로 엉망이 되었습니다.
안타깝게도 Office 2003은 내보낼 수 없습니다.
보고서가 보기에만 필요한 경우 HTML로 내보내는 것이 좋습니다.
그래픽과 추가 쓰레기 없이 거래 목록을 전송할 수 없다는 것뿐입니까?
HTML에서 멍청하게 infu를 찢습니다. Survived, 2003은 형식이 아닙니다... :(
여기에 불운이 있습니다! MT5의 포장을 풀 때 뺨을 때리십시오. 이 응용 프로그램을 설치하려면 SSE2를 지원하는 CPU여야 합니다!
이것은 개발자에게 보내는 포럼의 등록 페이지 인용문입니다.
포럼에서만 시스템 개발자와 직접 소통하고 질문할 수 있습니다. 귀하의 의견과 희망은 우리에게 매우 중요합니다. 우리는 귀하의 모든 질문에 확실히 답할 것이며 가능한 경우 귀하의 제안을 구현하기 위해 노력할 것입니다.
개발자를 위한 질문:
이 경우 새 컴퓨터를 구입하지 않고 MQL4에서 MQL5로 Expert Advisor를 이전하는 문제를 해결할 수 있습니까?
새 컴퓨터가 필요하지 않을 수도 있지만 새 비율은 확실히 필요합니다 ...
추신
그리고 전문가는 모든 텍스트 편집기에서 다시 작성할 수 있습니다(이건 그렇고)...
메타에디터 5.0에 대한 질문입니다.
"도구" 창 표시/열기는 Ctrl+T로 작동합니다.
그리고 Esc에서 4처럼 작동하도록 설정하는 방법은 무엇입니까?
?
그리고 당신이 그것을 구성할 수 없다면 , 개발자에게 바라는 것은 그것을 하는 것입니다!
두 경우 모두 DoubleToString 에 속하지 않습니다(호환되는 유형이 아닌 것으로 추정됨).
아이디어는 만질 가치가 없습니다. DoubleToString 도 integers 를 이해하는 것을 가르치는 목적일지라도, 왜 이것을 하는지 알려주세요( IntegerToString () 이 있을 때)...
예, 정말 잼이 있습니다. DoubleToString 이 실수로 설정되었습니다. 따라서 문제는 문서에만 남아 있습니다.
그건 그렇고, 설명서는 식별자에 의한 속성에 대한 액세스 방법의 관점에서 CAAccountInfo 클래스에 대해서도 사실이 아닙니다.
InfoString()의 정의는 이중 InfoString (...)으로 지정됨과 동시에
반환 값
true - 성공한 경우 false - 속성 값을 가져올 수 없는 경우
이 유형이 주어질 가능성은 거의 없습니다. 대부분의 경우 값은 반환과 참조에 의한 매개변수의 두 가지 방식으로 반환됩니다. 이것은 사용될 때 메서드가 문자열을 반환한다는 사실로도 확인됩니다.
실제로는 bool이 아닌 long을 반환하는 double InfoInteger()와 다음과 같이 작성 되는 double InfoDouble ()도 마찬가지입니다.
true - 성공한 경우 false - 속성 값을 가져올 수 없는 경우
다시한번 말씀드리지만, 사진에서 보시다시피 파라미터는 하나만 정의되어 있어서 링크 문제는 없습니다....