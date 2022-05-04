오류, 버그, 질문 - 페이지 76 1...697071727374757677787980818283...3184 새 코멘트 DENIS 2010.07.30 21:56 #751 그럼 재미있다 나는 아마 많은 사람들의 의견을 표현할 것입니다 .... 진정 ... [삭제] 2010.07.30 22:49 #752 DEDMOROZ : 그럼 재미있다 아마 많은 분들의 의견을 말씀 드리겠습니다 .... 진정하세요 ... 물론 이 글 의 마지막 부분에 대해 사과드립니다(적절하지 않았을 수도 있습니다. 그렇다면 삭제하겠습니다). 다른 "대화 주제"가 있으면 개인에 작성하십시오 ... x572intraday 2010.07.30 23:23 #753 경제 뉴스가 당신 편이라면 FA 알고리즘을 기반으로 한 스크립트를 잊을 수 있습니까? 그런 Expert Advisor를 챔피언십에 넣을 수 없다는 것은 아니지만 MQ 데모 서버에서 테스트할 수도 없습니다. [삭제] 2010.07.30 23:34 #754 x100intraday : 경제 뉴스가 당신 편이라면 FA 알고리즘을 기반으로 한 스크립트를 잊을 수 있습니까? 그런 Expert Advisor를 챔피언십에 넣을 수 없다는 것은 아니지만 MQ 데모 서버에서 테스트할 수도 없습니다. Alpari는 뉴스를 방송합니다. 아마도 다른 브로커일 수도 있습니다. 뉴스 캘린더 는 파일에서 로드할 수 있습니다(최소한 이러한 구현에 대해 생각했습니다). Валерий 2010.07.30 23:42 #755 stringo : 이해했다. 오류가 없습니다 슬립 중에 틱이 없으면 TimeCurrent가 반환하는 값(즉, 서버의 마지막으로 알려진 시간 또는 마지막 견적이 도착한 시간)이 변경되지 않습니다. TimeLocal을 출력해 보면 모든 것이 정상임을 알 수 있습니다. 첫째, 테스터의 GMT 시간과 같은 현지 시간을 모델링하고 서버 시간과 동일합니다. 한 번에 나는 이것을 구체적으로 확인했습니다. 2010.07.31 05:41:32 코어 2 연결 끊김 2010.07.31 05:41:32 Core 2 로그 파일 "E:\Program Files (x86)\MetaTrader 5_2\Tester\Agent-127.0.0.1-3001\logs\20100731.log" 작성 2010.07.31 05:41:32 코어 2 EURGBP,H1: 1451ms 이내에 생성된 934838틱(500바)(역사의 총 바 9480) 2010.07.31 05:41:32 코어 2 타임 GMT: 2010.07.29 23:00:00 2010.07.31 05:41:32 코어 2 현지 시간: 2010.07.29 23:00:00 2010.07.31 05:41:32 코어 2 서버 시간: 2010.07.29 23:00:00 2010.07.31 05:41:32 코어2 디니트 2010.07.31 05:41:32 코어2 온테스터 결과 0 2010.07.31 05:41:32 코어 2 타임 GMT: 2010.07.29 23:00:00 2010.07.31 05:41:32 코어 2 현지 시간: 2010.07.29 23:00:00 2010.07.31 05:41:32 코어 2 서버 시간: 2010.07.29 23:00:00 2010.07.31 05:41:32 코어2 온틱 2010.07.31 05:41:32 코어 2 타임 GMT: 2010.07.29 22:00:00 2010.07.31 05:41:32 코어 2 현지 시간: 2010.07.29 22:00:00 2010.07.31 05:41:32 코어 2 서버 시간: 2010.07.29 22:00:00 2010.07.31 05:41:32 코어2 온틱 2010.07.31 05:41:32 코어 2 타임 GMT: 2010.07.29 21:00:00 2010.07.31 05:41:32 코어 2 현지 시간: 2010.07.29 21:00:00 2010.07.31 05:41:32 코어 2 서버 시간: 2010.07.29 21:00:00 둘째, 이것은 Sleep 호출 시 TimeCurrent가 XX:00:00 인 모든 경우에 관찰되며 0이 아니면 절대로 관찰되지 않습니다. 음, 테스터는 XX:00:00 이후에 어떤 기호에 대해 10초 동안 틱을 생성하지 않습니다. 이 경우 4개의 악기를 사용하고 포지션은 순차적으로 마감되지만(그런데 틱이 도착할 때도) 시간은 동일하게 유지됩니다. 논리는 어디에 있습니까? 예를 들어 최대 1분까지 지연을 늘릴 수 있습니다. 테스터가 절전 중에 0에서 멈추면 버그가 입증된 것으로 간주합니까? 내가 읽은 문서의 어딘가에 절전 중에 진드기가 처리되지 않는 것 같습니다. 그러나 0이 아닌 다른 모든 경우에는 일반적으로 시간이 증가합니다. 파일: test_timelocall.mq5 3 kb Errors, bugs, questions 기고글 토론 "MQL5 소개: EURUSD - 동향, 예측 Andrey Kornishkin 2010.07.31 12:57 #756 문제에 대한 설명 결과 탭에서 테스트한 후 거래가 있는 차트를 엽니다. 시퀀싱 차트에 템플릿을 적용합니다. 결과 -> 그래프 열기 -> 템플릿 -> 푸리아 결과 결과적으로 거래가없는 깨끗한 차트를 봅니다. 예상 결과 템플릿에 대한 거래를 보고 싶습니다. 추가 정보 모든 칠면조를 수동으로 넣으면 모든 것이 좋습니다. 어드바이저가 어떻게 거래하는지 볼 때마다 많은 지표가있는 경우에만 테스트 후 매번 수동으로 다시 넣으시겠습니까? 서비스 데스크 메시지에 스크린샷을 삽입할 수 없습니까? [삭제] 2010.07.31 13:08 #757 AM2 : 서비스 데스크 메시지에 스크린샷을 삽입할 수 없습니까? 그래픽 테트로 일반 파일만 아래에서 첨부합니다... Валерий 2010.07.31 13:42 #758 AM2 : 문제에 대한 설명 결과 탭에서 테스트한 후 거래가 있는 차트를 엽니다. 시퀀싱 차트에 템플릿을 적용합니다. 결과 -> 그래프 열기 -> 템플릿 -> 푸리아 결과 결과적으로 거래가없는 깨끗한 차트를 봅니다. 실제로 사용된 지표는 차트에 자동으로 표시되어야 합니다. 그것들이 없으면 다음을 수행하십시오. 빈 차트를 열고 필요한 지표를 첨부하고 'tester.tpl' 템플릿에 모두 저장합니다. 테스트를 해보세요. 차트에 지표와 거래가 있을 것입니다. [삭제] 2010.08.01 08:48 #759 ACCOUNT_TRADE_ALLOWED 가 반환한 값이 서버 측에서 생성된다는 것을 올바르게 이해하고 있습니까? 나는 (터미널에서) 상인의 어떤 행동도 이 값을 변경할 수 없다고 말해야 합니다... 추신 하지만 ACCOUNT_TRADE_EXPERT 가 변경하기를 꺼리는 것은 저에게는 정말 이상합니다... 그러면 터미널 메뉴의 "자동 거래" 버튼과 "자동 거래 허용" 확인란은 어떤 영향을 미치나요? 조달청 이전 릴리스에서는 모든 것이 정확하고 모든 것이 작동하는 것처럼 보였지만 299에서는 무슨 일이 일어나고 있는지 이해하지 못합니다 ... Andrey Kornishkin 2010.08.01 09:57 #760 Interesting : ACCOUNT_TRADE_ALLOWED 가 반환한 값이 서버 측에서 생성된다는 것을 올바르게 이해하고 있습니까? 나는 (터미널에서) 상인의 어떤 행동도 이 값을 변경할 수 없다고 말해야 합니다... 추신 하지만 ACCOUNT_TRADE_EXPERT 가 변경하기를 꺼리는 것은 저에게는 정말 이상합니다... 그러면 터미널 메뉴의 "자동 거래" 버튼과 "자동 거래 허용" 확인란은 어떤 영향을 미치나요? 조달청 이전 릴리스에서는 모든 것이 정확하고 모든 것이 작동하는 것처럼 보였지만 299에서는 무슨 일이 일어나고 있는지 이해하지 못합니다 ... 저도 비슷한 질문에 관심이 있습니다. 계좌에 포지션을 개설 하기에 충분한 자금이 없으면 어떻게 해야 합니까? 1. 고문의 거래를 금지합니다. 2. 오픈 포지션을 금지합니다. 3. 차트에서 전문가를 제거합니다. 3번은 ExpertRemove로 해결할 수 있습니다. 두 번째 요점은 내가하는 방법입니다. if (Buy_Condition) // покупаем по сигналу if (! PositionSelect ( _Symbol )) // покупаем если нет позиции if ( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_FREEMARGIN )> 1000 ) // покупаем если достаточно средств на счете { trade.PositionOpen( _Symbol , ORDER_TYPE_BUY , // ордер на покупку Money_M(), // количество лотов для торговли Ask, // последняя цена ask NormalizeDouble (Ask - STP* _Point , _Digits ), // Stop Loss NormalizeDouble (Ask + TKP* _Point , _Digits ), // Take Profit " " ); // без комментариев } 1...697071727374757677787980818283...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
물론 이 글 의 마지막 부분에 대해 사과드립니다(적절하지 않았을 수도 있습니다. 그렇다면 삭제하겠습니다).
다른 "대화 주제"가 있으면 개인에 작성하십시오 ...
경제 뉴스가 당신 편이라면 FA 알고리즘을 기반으로 한 스크립트를 잊을 수 있습니까? 그런 Expert Advisor를 챔피언십에 넣을 수 없다는 것은 아니지만 MQ 데모 서버에서 테스트할 수도 없습니다.
Alpari는 뉴스를 방송합니다. 아마도 다른 브로커일 수도 있습니다.
뉴스 캘린더 는 파일에서 로드할 수 있습니다(최소한 이러한 구현에 대해 생각했습니다).
이해했다. 오류가 없습니다
슬립 중에 틱이 없으면 TimeCurrent가 반환하는 값(즉, 서버의 마지막으로 알려진 시간 또는 마지막 견적이 도착한 시간)이 변경되지 않습니다.
TimeLocal을 출력해 보면 모든 것이 정상임을 알 수 있습니다.
첫째, 테스터의 GMT 시간과 같은 현지 시간을 모델링하고 서버 시간과 동일합니다. 한 번에 나는 이것을 구체적으로 확인했습니다.2010.07.31 05:41:32 코어 2 연결 끊김
2010.07.31 05:41:32 Core 2 로그 파일 "E:\Program Files (x86)\MetaTrader 5_2\Tester\Agent-127.0.0.1-3001\logs\20100731.log" 작성
2010.07.31 05:41:32 코어 2 EURGBP,H1: 1451ms 이내에 생성된 934838틱(500바)(역사의 총 바 9480)
2010.07.31 05:41:32 코어 2 타임 GMT: 2010.07.29 23:00:00
2010.07.31 05:41:32 코어 2 현지 시간: 2010.07.29 23:00:00
2010.07.31 05:41:32 코어 2 서버 시간: 2010.07.29 23:00:00
2010.07.31 05:41:32 코어2 디니트
2010.07.31 05:41:32 코어2 온테스터 결과 0
2010.07.31 05:41:32 코어 2 타임 GMT: 2010.07.29 23:00:00
2010.07.31 05:41:32 코어 2 현지 시간: 2010.07.29 23:00:00
2010.07.31 05:41:32 코어 2 서버 시간: 2010.07.29 23:00:00
2010.07.31 05:41:32 코어2 온틱
2010.07.31 05:41:32 코어 2 타임 GMT: 2010.07.29 22:00:00
2010.07.31 05:41:32 코어 2 현지 시간: 2010.07.29 22:00:00
2010.07.31 05:41:32 코어 2 서버 시간: 2010.07.29 22:00:00
2010.07.31 05:41:32 코어2 온틱
2010.07.31 05:41:32 코어 2 타임 GMT: 2010.07.29 21:00:00
2010.07.31 05:41:32 코어 2 현지 시간: 2010.07.29 21:00:00
2010.07.31 05:41:32 코어 2 서버 시간: 2010.07.29 21:00:00
둘째, 이것은 Sleep 호출 시 TimeCurrent가 XX:00:00 인 모든 경우에 관찰되며 0이 아니면 절대로 관찰되지 않습니다.
음, 테스터는 XX:00:00 이후에 어떤 기호에 대해 10초 동안 틱을 생성하지 않습니다. 이 경우 4개의 악기를 사용하고 포지션은 순차적으로 마감되지만(그런데 틱이 도착할 때도) 시간은 동일하게 유지됩니다. 논리는 어디에 있습니까?
예를 들어 최대 1분까지 지연을 늘릴 수 있습니다. 테스터가 절전 중에 0에서 멈추면 버그가 입증된 것으로 간주합니까?
내가 읽은 문서의 어딘가에 절전 중에 진드기가 처리되지 않는 것 같습니다. 그러나 0이 아닌 다른 모든 경우에는 일반적으로 시간이 증가합니다.
문제에 대한 설명
결과 탭에서 테스트한 후 거래가 있는 차트를 엽니다.
시퀀싱
차트에 템플릿을 적용합니다.
결과 -> 그래프 열기 -> 템플릿 -> 푸리아
결과
결과적으로 거래가없는 깨끗한 차트를 봅니다.
예상 결과
템플릿에 대한 거래를 보고 싶습니다.
추가 정보
모든 칠면조를 수동으로 넣으면 모든 것이 좋습니다. 어드바이저가 어떻게 거래하는지 볼 때마다 많은 지표가있는 경우에만 테스트 후 매번 수동으로 다시 넣으시겠습니까?
실제로 사용된 지표는 차트에 자동으로 표시되어야 합니다. 그것들이 없으면 다음을 수행하십시오.
빈 차트를 열고 필요한 지표를 첨부하고 'tester.tpl' 템플릿에 모두 저장합니다.
테스트를 해보세요. 차트에 지표와 거래가 있을 것입니다.
저도 비슷한 질문에 관심이 있습니다. 계좌에 포지션을 개설 하기에 충분한 자금이 없으면 어떻게 해야 합니까?
1. 고문의 거래를 금지합니다.
2. 오픈 포지션을 금지합니다.
3. 차트에서 전문가를 제거합니다.
3번은 ExpertRemove로 해결할 수 있습니다. 두 번째 요점은 내가하는 방법입니다.