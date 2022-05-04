오류, 버그, 질문 - 페이지 68 1...616263646566676869707172737475...3184 새 코멘트 Alexey Petrov 2010.07.27 18:24 #671 kirill190982 : 안녕하세요, CFD 상품에는 제한이 있다는 것을 제가 올바르게 이해했는지 알려주세요. 즉 , 주문 유형은 SL 및 TP를 제외하고 일중입니다. 즉, 이 경우 SL, TP를 설정할 수 없는 것으로 판명되면 SL, TP를 설정할 수 없는 것으로 결정할 수 있는 기능을 알려 주십시오. 감사해요 이것은 서버에서 이러한 캐릭터에 대한 설정입니다. 정지 수준을 설정할 수 없다는 의미는 아닙니다. 거래일이 끝나면 보류 중인 주문이 삭제되고 오픈 포지션의 스탑 레벨이 저장됩니다. 현재 이 설정은 MQL5에서 확인할 수 없습니다. [삭제] 2010.07.28 12:17 #672 ACCOUNT_LIMIT_VOLUME 심볼당 오픈 포지션과 미결 주문 (방향에 관계없이)의 최대 허용 총량 더블 개발자 - 주문 제한에 감사드립니다. 하지만 이번에는 잘 이해하지 못했습니다. - 무슨 말을 하고 어떻게 이해해야 하나요? :( otlozhnikov에 관한 부분을 혼동합니다. 여기에 추가된 이유를 설명해 주시겠습니까? 내가 이해하는 한, 아이디어의 표현은 다음과 같아야 합니다. " 오픈 포지션 의 최대 가용 총량". 이는 그 자체로 보류 중인 주문이 트리거되는 순간까지 어떤 식으로든 여기에서 관련되어서는 안 되며 이 조건의 이행에 대한 제어는 서버에 의해 수행된다는 것을 의미합니다(주문이 트리거된 사실에 따라). 추신 현재 0 이 반환되고(내가 이해하기로는 제한이 적용되지 않음을 의미함) 챔피언십에서 15.0 이 반환되어야 합니다. 난 괜찮아? MQL4 및 MQL5에 대한 [아카이브!] 어드바이저를 무료로 써드립니다 [ARCHIVE] 포럼을 어지럽히 지 Rashid Umarov 2010.07.28 12:24 #673 Interesting : ACCOUNT_LIMIT_VOLUME 심볼당 오픈 포지션과 미결 주문 (방향에 관계없이)의 최대 허용 총량 더블 개발자 - 주문 제한에 감사드립니다. 하지만 이번에는 잘 이해하지 못했습니다. - 무슨 말을 하고 어떻게 이해해야 하나요? :( otlozhnikov에 관한 부분을 혼동합니다. 여기에 추가된 이유를 설명해 주시겠습니까? 내가 이해하는 한, 아이디어의 표현은 다음과 같아야 합니다. " 오픈 포지션 의 최대 가용 총량". 이는 그 자체로 보류 중인 주문이 트리거되는 순간까지 여기에 어떤 식으로든 관련되어서는 안 되며 제어가 서버 측에서 수행된다는 것을 의미합니다(주문이 트리거된 사실에 따라). 챔피언십 규칙 참조: 서버는 포지션을 줄이거나 늘리기 위해 확장된 분석(하나 또는 다른 보류 중인 주문의 트리거로 이어질 것)을 수행하지 않습니다. 보류 주문을 할 때 각 거래 요청을 분석하면 서버에 부당한 부하가 됩니다. Правила Automated Trading Championship 2010 championship.mql5.com Правила Automated Trading Championship 2010 [삭제] 2010.07.28 12:32 #674 Rosh : 챔피언십 규칙 참조: 서버는 포지션을 줄이거나 늘리기 위해 확장된 분석(하나 또는 다른 보류 중인 주문의 트리거로 이어질 것)을 수행하지 않습니다. 보류 주문을 할 때 각 거래 요청을 분석하면 서버에 부당한 부하가 됩니다. 주문이 발동되면 서버가 전체 순위를 계산하는 것은 그리 어렵지 않을 거라고 생각했는데, 분명히 내가 틀렸습니다. . . 직접 조건 확인을 해봐야 겠습니다... 추신 흥미롭긴 하지만 - 실격 외에 이 값을 초과하는 경우 위협이 되는 것은 무엇이며, 또한 어떤 경우에도 서버가 반환하는 오류는 무엇입니까(아마도 거래자나 로봇이 계산에서 실수를 할 수 있음)? Aleksey Lebedev 2010.07.28 12:39 #675 Rosh : 챔피언십 규칙 참조: 서버는 포지션을 줄이거나 늘리기 위해 확장된 분석(하나 또는 다른 보류 중인 주문의 트리거로 이어질 것)을 수행하지 않습니다. 보류 주문을 할 때 각 거래 요청을 분석하면 서버에 부당한 부하가 됩니다. 이것은 15개 로트의 위치를 열었는데 sl/tp가 작동할 때까지 닫을 수 없다는 것을 의미합니까, 아니면 열 때 방향이 고려됩니까? Rashid Umarov 2010.07.28 12:43 #676 Interesting : 주문이 발동되면 서버가 전체 순위를 계산하는 것은 그리 어렵지 않을 거라고 생각했는데, 분명히 내가 틀렸습니다. . . 한 단계 더 계산해야 합니다. 트리거 시점에 수표를 남겼다고 가정해 보겠습니다. 여기서 딜레이가 작동했는데 갑자기 허용 볼륨을 초과한 것으로 나타났습니다. 어떤 기준으로 주문이 거부됩니까? 불필요한 모든 질문은 즉시 차단하는 것이 좋습니다. Rashid Umarov 2010.07.28 12:48 #677 Swan : 이것은 15개 로트의 위치를 열었는데 sl/tp가 작동할 때까지 닫을 수 없다는 것을 의미합니까, 아니면 열 때 방향이 고려됩니까? 5랏의 연속 3번의 시장 주문으로 청산될 수 있습니다. 그러나 이것들은 이미 다른 스레드에 대한 질문입니다. 이미 거기에서 논의되었습니다 - Automated Trading Championship 2010 . [삭제] 2010.07.28 12:49 #678 Swan : 이것은 15개 로트의 위치를 열었는데 sl/tp가 작동할 때까지 닫을 수 없다는 것을 의미합니까, 아니면 열 때 방향이 고려됩니까? SL 및 TP 좋아하는 사람은 참여하지 않아야 합니다. 그리고 어떤 경우에도 vsstrchenaya는 SL 또는 TP로 간주되어야 합니다. 아이디어로 닫을 수 있다고 생각합니다. 그렇지 않으면 SL과 TP가 명시적으로 등록되지 않은 모든 알고리즘이 이 제한과 충돌할 때 발생하는 오류로 이어질 수 있습니다. 추신 그래서 오픈 포지션 에만 제한을 두자고 제안했습니다. Aleksey Lebedev 2010.07.28 13:04 #679 Rosh : 5랏의 연속 3번의 시장 주문으로 청산될 수 있습니다. 그러나 이것들은 이미 다른 스레드에 대한 질문이며 이미 거기에서 논의되었습니다 - Automated Trading Championship 2010 . 네, 혁신입니다. 그러나 도움에 따르면 주문의 방향이 고려되지 않는다는 것을 이해할 수도 있습니다) [삭제] 2010.07.28 13:07 #680 Rosh : 한 단계 더 계산해야 합니다. 트리거 시점에 수표를 남겼다고 가정해 보겠습니다. 여기서 딜레이가 작동했는데 갑자기 허용 볼륨을 초과한 것으로 나타났습니다. 어떤 기준으로 주문이 거부됩니까? 불필요한 모든 질문은 즉시 차단하는 것이 좋습니다. 나는 이 알고리즘과 같은 것을 예상했다 - 가격이 주문에 도달하면 트리거의 순간이 오지만 주문이 시장에 전송되기 전에 이 규칙에 따라 정확성이 확인됩니다. 작업이 규칙을 위반하는 경우 두 가지 옵션이 있습니다. 1. - 주문을 삭제하고 클라이언트 에 오류 코드를 보냅니다(주문이 "전부 아니면 전무" 규칙에 따라 작동해야 하는 경우). 2. - 허용 가능한 볼륨에 대한 작업을 수행하고("all or nothing" 조건이 관련이 없는 경우) 나머지 볼륨을 첫 번째 경우와 같이 서버에서 주문한 대로 삭제합니다(오류 코드 포함). . 추신 그렇지 않으면 한계에 도달 한 상황을 처리하는 방법을 이해하지 못하지만 명시 적으로 지정된 SL 및 TP에 따라 작업이 수행되지 않습니다. 각각 5로트에 대해 3개의 포지션이 열려 있고 5로트에 대해 반대 순서로 포지션 중 하나를 마감한다고 가정해 보겠습니다. 결과적으로 우리는 한계를 얻습니다 ... 내가 이해하는 한 규칙은 위반되지 않습니다. 15 는 아니지만 Volume<= 14 랏은 열려 있고 위치 중 하나는 부분적으로(또는 완전히) 닫혀 있습니다... Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений - Документация по MQL5 묻다! [ARCHIVE] 포럼을 어지럽히 지 거래 중 거래 1...616263646566676869707172737475...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
안녕하세요, CFD 상품에는 제한이 있다는 것을 제가 올바르게 이해했는지 알려주세요. 즉 , 주문 유형은 SL 및 TP를 제외하고 일중입니다. 즉, 이 경우 SL, TP를 설정할 수 없는 것으로 판명되면 SL, TP를 설정할 수 없는 것으로 결정할 수 있는 기능을 알려 주십시오. 감사해요
이것은 서버에서 이러한 캐릭터에 대한 설정입니다. 정지 수준을 설정할 수 없다는 의미는 아닙니다.
거래일이 끝나면 보류 중인 주문이 삭제되고 오픈 포지션의 스탑 레벨이 저장됩니다.
현재 이 설정은 MQL5에서 확인할 수 없습니다.
ACCOUNT_LIMIT_VOLUME
심볼당 오픈 포지션과 미결 주문 (방향에 관계없이)의 최대 허용 총량
더블
개발자 - 주문 제한에 감사드립니다. 하지만 이번에는 잘 이해하지 못했습니다. - 무슨 말을 하고 어떻게 이해해야 하나요? :(
otlozhnikov에 관한 부분을 혼동합니다. 여기에 추가된 이유를 설명해 주시겠습니까?
내가 이해하는 한, 아이디어의 표현은 다음과 같아야 합니다. " 오픈 포지션 의 최대 가용 총량".
이는 그 자체로 보류 중인 주문이 트리거되는 순간까지 어떤 식으로든 여기에서 관련되어서는 안 되며 이 조건의 이행에 대한 제어는 서버에 의해 수행된다는 것을 의미합니다(주문이 트리거된 사실에 따라).
현재 0 이 반환되고(내가 이해하기로는 제한이 적용되지 않음을 의미함) 챔피언십에서 15.0 이 반환되어야 합니다. 난 괜찮아?
챔피언십 규칙 참조:
서버는 포지션을 줄이거나 늘리기 위해 확장된 분석(하나 또는 다른 보류 중인 주문의 트리거로 이어질 것)을 수행하지 않습니다. 보류 주문을 할 때 각 거래 요청을 분석하면 서버에 부당한 부하가 됩니다.
주문이 발동되면 서버가 전체 순위를 계산하는 것은 그리 어렵지 않을 거라고 생각했는데, 분명히 내가 틀렸습니다. . .
직접 조건 확인을 해봐야 겠습니다...
흥미롭긴 하지만 - 실격 외에 이 값을 초과하는 경우 위협이 되는 것은 무엇이며, 또한 어떤 경우에도 서버가 반환하는 오류는 무엇입니까(아마도 거래자나 로봇이 계산에서 실수를 할 수 있음)?
이것은 15개 로트의 위치를 열었는데 sl/tp가 작동할 때까지 닫을 수 없다는 것을 의미합니까, 아니면 열 때 방향이 고려됩니까?
이것은 15개 로트의 위치를 열었는데 sl/tp가 작동할 때까지 닫을 수 없다는 것을 의미합니까, 아니면 열 때 방향이 고려됩니까?
SL 및 TP 좋아하는 사람은 참여하지 않아야 합니다. 그리고 어떤 경우에도 vsstrchenaya는 SL 또는 TP로 간주되어야 합니다. 아이디어로 닫을 수 있다고 생각합니다. 그렇지 않으면 SL과 TP가 명시적으로 등록되지 않은 모든 알고리즘이 이 제한과 충돌할 때 발생하는 오류로 이어질 수 있습니다.
그래서 오픈 포지션 에만 제한을 두자고 제안했습니다.
5랏의 연속 3번의 시장 주문으로 청산될 수 있습니다. 그러나 이것들은 이미 다른 스레드에 대한 질문이며 이미 거기에서 논의되었습니다 - Automated Trading Championship 2010 .
한 단계 더 계산해야 합니다. 트리거 시점에 수표를 남겼다고 가정해 보겠습니다. 여기서 딜레이가 작동했는데 갑자기 허용 볼륨을 초과한 것으로 나타났습니다. 어떤 기준으로 주문이 거부됩니까? 불필요한 모든 질문은 즉시 차단하는 것이 좋습니다.
나는 이 알고리즘과 같은 것을 예상했다 - 가격이 주문에 도달하면 트리거의 순간이 오지만 주문이 시장에 전송되기 전에 이 규칙에 따라 정확성이 확인됩니다. 작업이 규칙을 위반하는 경우 두 가지 옵션이 있습니다.
1. - 주문을 삭제하고 클라이언트 에 오류 코드를 보냅니다(주문이 "전부 아니면 전무" 규칙에 따라 작동해야 하는 경우).
2. - 허용 가능한 볼륨에 대한 작업을 수행하고("all or nothing" 조건이 관련이 없는 경우) 나머지 볼륨을 첫 번째 경우와 같이 서버에서 주문한 대로 삭제합니다(오류 코드 포함). .
그렇지 않으면 한계에 도달 한 상황을 처리하는 방법을 이해하지 못하지만 명시 적으로 지정된 SL 및 TP에 따라 작업이 수행되지 않습니다.
각각 5로트에 대해 3개의 포지션이 열려 있고 5로트에 대해 반대 순서로 포지션 중 하나를 마감한다고 가정해 보겠습니다. 결과적으로 우리는 한계를 얻습니다 ...
내가 이해하는 한 규칙은 위반되지 않습니다. 15 는 아니지만 Volume<= 14 랏은 열려 있고 위치 중 하나는 부분적으로(또는 완전히) 닫혀 있습니다...