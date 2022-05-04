오류, 버그, 질문 - 페이지 68

새 코멘트
 
kirill190982 :
안녕하세요, CFD 상품에는 제한이 있다는 것을 제가 올바르게 이해했는지 알려주세요. 즉 , 주문 유형은 SL 및 TP를 제외하고 일중입니다. 즉, 이 경우 SL, TP를 설정할 수 없는 것으로 판명되면 SL, TP를 설정할 수 없는 것으로 결정할 수 있는 기능을 알려 주십시오. 감사해요

이것은 서버에서 이러한 캐릭터에 대한 설정입니다. 정지 수준을 설정할 수 없다는 의미는 아닙니다.

거래일이 끝나면 보류 중인 주문이 삭제되고 오픈 포지션의 스탑 레벨이 저장됩니다.

현재 이 설정은 MQL5에서 확인할 수 없습니다.

[삭제]  

ACCOUNT_LIMIT_VOLUME

심볼당 오픈 포지션과 미결 주문 (방향에 관계없이)의 최대 허용 총량

더블


개발자 - 주문 제한에 감사드립니다. 하지만 이번에는 잘 이해하지 못했습니다. - 무슨 말을 하고 어떻게 이해해야 하나요? :(

otlozhnikov에 관한 부분을 혼동합니다. 여기에 추가된 이유를 설명해 주시겠습니까?

내가 이해하는 한, 아이디어의 표현은 다음과 같아야 합니다. " 오픈 포지션 의 최대 가용 총량".

이는 그 자체로 보류 중인 주문이 트리거되는 순간까지 어떤 식으로든 여기에서 관련되어서는 안 되며 이 조건의 이행에 대한 제어는 서버에 의해 수행된다는 것을 의미합니다(주문이 트리거된 사실에 따라).

추신

현재 0 이 반환되고(내가 이해하기로는 제한이 적용되지 않음을 의미함) 챔피언십에서 15.0 이 반환되어야 합니다. 난 괜찮아?

 
Interesting :

ACCOUNT_LIMIT_VOLUME

심볼당 오픈 포지션과 미결 주문 (방향에 관계없이)의 최대 허용 총량

더블


개발자 - 주문 제한에 감사드립니다. 하지만 이번에는 잘 이해하지 못했습니다. - 무슨 말을 하고 어떻게 이해해야 하나요? :(

otlozhnikov에 관한 부분을 혼동합니다. 여기에 추가된 이유를 설명해 주시겠습니까?

내가 이해하는 한, 아이디어의 표현은 다음과 같아야 합니다. " 오픈 포지션 의 최대 가용 총량".

이는 그 자체로 보류 중인 주문이 트리거되는 순간까지 여기에 어떤 식으로든 관련되어서는 안 되며 제어가 서버 측에서 수행된다는 것을 의미합니다(주문이 트리거된 사실에 따라).

챔피언십 규칙 참조:



서버는 포지션을 줄이거나 늘리기 위해 확장된 분석(하나 또는 다른 보류 중인 주문의 트리거로 이어질 것)을 수행하지 않습니다. 보류 주문을 할 때 각 거래 요청을 분석하면 서버에 부당한 부하가 됩니다.

Правила Automated Trading Championship 2010
  • championship.mql5.com
Правила Automated Trading Championship 2010
[삭제]  
Rosh :

챔피언십 규칙 참조:

서버는 포지션을 줄이거나 늘리기 위해 확장된 분석(하나 또는 다른 보류 중인 주문의 트리거로 이어질 것)을 수행하지 않습니다. 보류 주문을 할 때 각 거래 요청을 분석하면 서버에 부당한 부하가 됩니다.

주문이 발동되면 서버가 전체 순위를 계산하는 것은 그리 어렵지 않을 거라고 생각했는데, 분명히 내가 틀렸습니다. . .

직접 조건 확인을 해봐야 겠습니다...

추신

흥미롭긴 하지만 - 실격 외에 이 값을 초과하는 경우 위협이 되는 것은 무엇이며, 또한 어떤 경우에도 서버가 반환하는 오류는 무엇입니까(아마도 거래자나 로봇이 계산에서 실수를 할 수 있음)?

 
Rosh :

챔피언십 규칙 참조:



서버는 포지션을 줄이거나 늘리기 위해 확장된 분석(하나 또는 다른 보류 중인 주문의 트리거로 이어질 것)을 수행하지 않습니다. 보류 주문을 할 때 각 거래 요청을 분석하면 서버에 부당한 부하가 됩니다.

이것은 15개 로트의 위치를 열었는데 sl/tp가 작동할 때까지 닫을 수 없다는 것을 의미합니까, 아니면 열 때 방향이 고려됩니까?
 
Interesting :

주문이 발동되면 서버가 전체 순위를 계산하는 것은 그리 어렵지 않을 거라고 생각했는데, 분명히 내가 틀렸습니다. . .

한 단계 더 계산해야 합니다. 트리거 시점에 수표를 남겼다고 가정해 보겠습니다. 여기서 딜레이가 작동했는데 갑자기 허용 볼륨을 초과한 것으로 나타났습니다. 어떤 기준으로 주문이 거부됩니까? 불필요한 모든 질문은 즉시 차단하는 것이 좋습니다.
 
Swan :
이것은 15개 로트의 위치를 열었는데 sl/tp가 작동할 때까지 닫을 수 없다는 것을 의미합니까, 아니면 열 때 방향이 고려됩니까?
5랏의 연속 3번의 시장 주문으로 청산될 수 있습니다. 그러나 이것들은 이미 다른 스레드에 대한 질문입니다. 이미 거기에서 논의되었습니다 - Automated Trading Championship 2010 .
[삭제]  
Swan :
이것은 15개 로트의 위치를 열었는데 sl/tp가 작동할 때까지 닫을 수 없다는 것을 의미합니까, 아니면 열 때 방향이 고려됩니까?

SL 및 TP 좋아하는 사람은 참여하지 않아야 합니다. 그리고 어떤 경우에도 vsstrchenaya는 SL 또는 TP로 간주되어야 합니다. 아이디어로 닫을 수 있다고 생각합니다. 그렇지 않으면 SL과 TP가 명시적으로 등록되지 않은 모든 알고리즘이 이 제한과 충돌할 때 발생하는 오류로 이어질 수 있습니다.

추신

그래서 오픈 포지션 에만 제한을 두자고 제안했습니다.

 
Rosh :
5랏의 연속 3번의 시장 주문으로 청산될 수 있습니다. 그러나 이것들은 이미 다른 스레드에 대한 질문이며 이미 거기에서 논의되었습니다 - Automated Trading Championship 2010 .
네, 혁신입니다. 그러나 도움에 따르면 주문의 방향이 고려되지 않는다는 것을 이해할 수도 있습니다)
[삭제]  
Rosh :
한 단계 더 계산해야 합니다. 트리거 시점에 수표를 남겼다고 가정해 보겠습니다. 여기서 딜레이가 작동했는데 갑자기 허용 볼륨을 초과한 것으로 나타났습니다. 어떤 기준으로 주문이 거부됩니까? 불필요한 모든 질문은 즉시 차단하는 것이 좋습니다.

나는 이 알고리즘과 같은 것을 예상했다 - 가격이 주문에 도달하면 트리거의 순간이 오지만 주문이 시장에 전송되기 전에 이 규칙에 따라 정확성이 확인됩니다. 작업이 규칙을 위반하는 경우 두 가지 옵션이 있습니다.

1. - 주문을 삭제하고 클라이언트 에 오류 코드를 보냅니다(주문이 "전부 아니면 전무" 규칙에 따라 작동해야 하는 경우).

2. - 허용 가능한 볼륨에 대한 작업을 수행하고("all or nothing" 조건이 관련이 없는 경우) 나머지 볼륨을 첫 번째 경우와 같이 서버에서 주문한 대로 삭제합니다(오류 코드 포함). .

추신

그렇지 않으면 한계에 도달 한 상황을 처리하는 방법을 이해하지 못하지만 명시 적으로 지정된 SL 및 TP에 따라 작업이 수행되지 않습니다.

각각 5로트에 대해 3개의 포지션이 열려 있고 5로트에 대해 반대 순서로 포지션 중 하나를 마감한다고 가정해 보겠습니다. 결과적으로 우리는 한계를 얻습니다 ...

내가 이해하는 한 규칙은 위반되지 않습니다. 15 는 아니지만 Volume<= 14 랏은 열려 있고 위치 중 하나는 부분적으로(또는 완전히) 닫혀 있습니다...

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений - Документация по MQL5
1...616263646566676869707172737475...3184
새 코멘트