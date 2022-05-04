오류, 버그, 질문 - 페이지 75 1...686970717273747576777879808182...3184 새 코멘트 Mario 2010.07.30 03:56 #741 오,이 mql5, 그것은 내 마음에 이해할 수 없습니다 .. 나는 책을보고, 나는 무화과를 봅니다) ... 말해봐 문제가 무엇입니까?) input int RISK= 100 ; int Risk; void OnInit () {Risk=RISK;} void OnTick () { Print (Risk);} 출력물(및 계산)에 숫자 15 가 표시되는 이유는 무엇입니까? :) 이미 내 머리를 부숴 Renat Fatkhullin 2010.07.30 04:10 #742 maryan.dirtyn : 출력물(및 계산)에 숫자 15 가 표시되는 이유는 무엇입니까? :) 이미 내 머리를 부숴 Mario 2010.07.30 04:15 #743 Renat : 예, 그런 것이 있습니다 ..하지만 나는 손으로 쓰지 않았습니다. 맹세합니다) 어디에서 왔는지 모릅니다) ... 도움이되었습니다. 감사합니다. [삭제] 2010.07.30 06:46 #744 모두에게 좋은 하루. 개발자. 내 작업에서는 파일 속성(요약 탭)에 있는 정보를 사용합니다. 그러나 사실은 변경 사항을 파일에 저장할 때 이 정보가 손실된다는 것입니다. 이런 일이 발생하지 않도록 할 수 있습니까? x572intraday 2010.07.30 06:59 #745 Renat : 누락된 외환 뉴스 대신 MQL5.com 사이트의 뉴스가 방송되는 것은 데모 서버입니다(저희는 다른 사람의 뉴스를 무료로 배포할 권리가 없습니다). 흠. 위기는 여전히 쇼를 실행하고 있습니까? 위기 동안 권리가 있었고 어떤 이유로 든 그렇지 않았습니다. 글쎄, 알았어. 일반적으로, 나는 완전히 동의합니다. 당신은 상금에 들어가지 않을 것이므로 뉴스 없이 살 것입니다. 그건 그렇고, 인용문도 무료가 아닌 것 같지만 지금까지는 가고 있습니다 ... - 그게 빵입니다. 그리고이 모든 소식은 필요하지 않습니다. 나는 항상 FA가 도움이 되기보다는 거짓말에 가깝고 기본적으로 큰 투기꾼, 시장 조성자 및 정치 세력이 군중을 조종하도록 봉사한다고 믿어왔습니다. 그러므로 - TA를 영원히 주십시오! 행복을 위해 무엇이 더 필요합니까? Renat Fatkhullin 2010.07.30 10:55 #746 Interesting : 내 작업에서는 파일 속성(요약 탭)에 있는 정보를 사용합니다. 그러나 사실은 변경 사항을 파일에 저장할 때 이 정보가 손실된다는 것입니다. 이런 일이 발생하지 않도록 할 수 있습니까? 무엇을 할 수 있는지 봅시다. Slava 2010.07.30 14:05 #747 Valmars : EA를 테스트하는 동안 우연히 테스터에서 잘못된 Sleep() 함수의 작동을 발견했습니다. 결론은 이렇습니다. 이해했다. 오류가 없습니다 슬립 중에 틱이 없으면 TimeCurrent가 반환하는 값(즉, 서버의 마지막으로 알려진 시간 또는 마지막 견적이 도착한 시간)이 변경되지 않습니다. TimeLocal을 출력해 보면 모든 것이 정상임을 알 수 있습니다. [삭제] 2010.07.30 16:04 #748 stringo : 이해했다. 오류가 없습니다 슬립 중에 틱이 없으면 TimeCurrent가 반환하는 값(즉, 서버의 마지막으로 알려진 시간 또는 마지막 견적이 도착한 시간)이 변경되지 않습니다. TimeLocal을 출력해 보면 모든 것이 정상임을 알 수 있습니다. 제 생각에는 도움이 될 수 있습니다 타임트레이드서버 Slava 2010.07.30 16:45 #749 Interesting : 제 생각에는 도움이 될 수 있습니다 타임트레이드서버 메시지 옆에 있는 로그에 대한 테스터 시간 출력은 여기에서 도움이 될 것입니다. 이것만 하면 [삭제] 2010.07.30 16:52 #750 stringo : 메시지 옆에 있는 로그에 대한 테스터 시간 출력은 여기에서 도움이 될 것입니다. 이것만 하면 이것은 로그에서 거래 프로세스를 추적하는 데 도움이 되지만 전문가의 작업에는 도움이 되지 않습니다(제가 이해하는 한, TimeTradeServer 는 마지막 견적을 받은 시간에 의존하지 않습니다)... 1...686970717273747576777879808182...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
오,이 mql5, 그것은 내 마음에 이해할 수 없습니다 .. 나는 책을보고, 나는 무화과를 봅니다) ... 말해봐 문제가 무엇입니까?)
출력물(및 계산)에 숫자 15 가 표시되는 이유는 무엇입니까? :) 이미 내 머리를 부숴
모두에게 좋은 하루.
개발자.
내 작업에서는 파일 속성(요약 탭)에 있는 정보를 사용합니다.
그러나 사실은 변경 사항을 파일에 저장할 때 이 정보가 손실된다는 것입니다. 이런 일이 발생하지 않도록 할 수 있습니까?
누락된 외환 뉴스 대신 MQL5.com 사이트의 뉴스가 방송되는 것은 데모 서버입니다(저희는 다른 사람의 뉴스를 무료로 배포할 권리가 없습니다).
흠. 위기는 여전히 쇼를 실행하고 있습니까? 위기 동안 권리가 있었고 어떤 이유로 든 그렇지 않았습니다. 글쎄, 알았어. 일반적으로, 나는 완전히 동의합니다. 당신은 상금에 들어가지 않을 것이므로 뉴스 없이 살 것입니다.
그건 그렇고, 인용문도 무료가 아닌 것 같지만 지금까지는 가고 있습니다 ... - 그게 빵입니다. 그리고이 모든 소식은 필요하지 않습니다. 나는 항상 FA가 도움이 되기보다는 거짓말에 가깝고 기본적으로 큰 투기꾼, 시장 조성자 및 정치 세력이 군중을 조종하도록 봉사한다고 믿어왔습니다. 그러므로 - TA를 영원히 주십시오! 행복을 위해 무엇이 더 필요합니까?
EA를 테스트하는 동안 우연히 테스터에서 잘못된 Sleep() 함수의 작동을 발견했습니다. 결론은 이렇습니다.
이해했다. 오류가 없습니다
슬립 중에 틱이 없으면 TimeCurrent가 반환하는 값(즉, 서버의 마지막으로 알려진 시간 또는 마지막 견적이 도착한 시간)이 변경되지 않습니다.
TimeLocal을 출력해 보면 모든 것이 정상임을 알 수 있습니다.
제 생각에는 도움이 될 수 있습니다 타임트레이드서버
메시지 옆에 있는 로그에 대한 테스터 시간 출력은 여기에서 도움이 될 것입니다. 이것만 하면