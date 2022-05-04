오류, 버그, 질문 - 페이지 72 1...656667686970717273747576777879...3184 새 코멘트 Rashid Umarov 2010.07.29 09:28 #711 k47 : 예, 정말 잼이 있습니다. DoubleToString 이 실수로 설정되었습니다. 따라서 문제는 문서에만 남아 있습니다. 그건 그렇고, 설명서는 식별자에 의한 속성에 대한 액세스 방법의 관점에서 CAAccountInfo 클래스에 대해서도 사실이 아닙니다. InfoString()의 정의는 이중 InfoString (...)으로 지정됨과 동시에 반환 값 true - 성공한 경우 false - 속성 값을 가져올 수 없는 경우 이런 식으로 유형이 지정되는 경우는 거의 없습니다. 대부분의 경우 값은 반환과 참조에 의한 매개변수의 두 가지 방식으로 반환됩니다. 이것은 사용될 때 메서드가 문자열을 반환한다는 사실로도 확인됩니다. 실제로는 bool이 아닌 long을 반환하는 double InfoInteger()와 다음과 같이 작성 되는 double InfoDouble ()도 마찬가지입니다. true - 성공한 경우 false - 속성 값을 가져올 수 없는 경우 다시한번 말씀드리지만, 사진에서 보시다시피 파라미터는 하나만 정의되어 있어서 링크 문제는 없습니다.... 메시지 주셔서 감사합니다. 라이브러리는 여전히 변경 중이며 분명히 언어 문서를 변경할 시간이 항상 있는 것은 아닙니다. 제대로 파악하고 가자. Slava 2010.07.29 11:38 #712

Interesting:

전략 테스터의 이상한 행동...

빌드 298에서 테스트 프로세스가 취소된 후 전략 테스터의 이상한 동작이 발견되었습니다(이전에는 이를 눈치채지 못했습니다).

결과 "취소" 버튼이 "시작" 버튼이 되고 테스트가 중지됩니다. 모든 것이 괜찮은 것 같지만 아니요 - 매개 변수가 회색으로 유지되고 편집할 수 없습니다.

고맙습니다. 재생산 및 수정

DENIS 2010.07.29 13:51 #713

안녕하세요! 장애인 정지가 쏟아지는 이유를 알려주세요.

기본적으로 손익분기점으로 옮기기 위한 코드인데... 많은 분들에게 유용할 것 같아요...

{
int LevelWLoss = 10 ;
int PosTotal= PositionsTotal ();
for ( int i=PosTotal- 1 ; i>= 0 ; i--)
{
MqlTick lasttick;
SymbolInfoTick ( Symbol (),lasttick);
if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )== 0 )
{
if ( PositionGetDouble ( POSITION_SL )- PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN )<LevelWLoss* Point ())
{
if (lasttick.bid- PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN )>LevelProfit* Point ())
{
MqlTradeRequest BezubModif;
BezubModif.action= TRADE_ACTION_SLTP ;
BezubModif.symbol= Symbol ();
BezubModif.sl = NormalizeDouble ( PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN )+LevelWLoss* Point (), _Digits );
BezubModif.tp = PositionGetDouble ( POSITION_TP );
BezubModif.deviation= 3 ;
MqlTradeResult BezubModifResult;
OrderSend (BezubModif,BezubModifResult);
}
}
}
if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )== 1 )
{
if ( PositionGetDouble ( POSITION_SL )== 0 || PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN )- PositionGetDouble ( POSITION_SL )<LevelWLoss* Point ())
{
if ( PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN )-lasttick.ask>LevelProfit* Point ())
{
MqlTradeRequest BezubModif;
BezubModif.action= TRADE_ACTION_SLTP ;
BezubModif.symbol= Symbol ();
BezubModif.sl = NormalizeDouble ( PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN )-LevelWLoss* Point (), _Digits );
BezubModif.tp = PositionGetDouble ( POSITION_TP );
BezubModif.deviation= 3 ;
MqlTradeResult BezubModifResult;
OrderSend (BezubModif,BezubModifResult);
}
}
}
}
}

글을 약하게 수정해도 괜찮나요? 다음과 같은 코드를 붙여넣는 특수 기능이 있습니다. ORDER_TYPE_BUY, DEAL_TYPE_SELL, BOOK_TYPE_BUY 가 있는 다른 열거형이 있기 때문에 [삭제] 2010.07.29 16:05 #717 stringo : ORDER_TYPE_BUY, DEAL_TYPE_SELL, BOOK_TYPE_BUY 가 있는 다른 열거형이 있기 때문에 그리고 PositionGetInteger(POSITION_TYPE)는 그것과 어떤 관련이 있습니까? 게다가 POSITION_TYPE_BUY 와 POSITION_TYPE_SELL 은 어떤 관련이 있습니까? 간단한 예: 저는 이제 EUR 에 대해 오픈 매도 포지션이 있습니다(시장에서 오픈했습니다). Sell 이고, Advisor 는 Buy( 0 )라고 봅니다.. PositionGetInteger (POSITION_TYPE) 에 대한 도움말을 열고 서버가 분명히 뭔가를 혼동하고 있음을 확인했습니다... 추신 사람은 열린 포즈를보고 사람은 인증서를보고 모든 것을 올바르게 수행하지만 (자신의 의견으로는) 서버는 항상 그렇듯이 "특별한"의견을 가지고 있습니다 ... Slava 2010.07.29 16:15 #718 Interesting : 간단한 예: 저는 이제 EUR 에 대해 오픈 매도 포지션이 있습니다(시장에서 오픈했습니다). Sell 이고, Advisor 는 Buy( 0 )라고 봅니다.. PositionGetInteger (POSITION_TYPE) 에 대한 도움말을 열고 서버가 분명히 뭔가를 혼동하고 있음을 확인했습니다... 추신 사람은 열린 포즈를보고 사람은 인증서를보고 모든 것을 올바르게 수행하지만 (자신의 의견으로는) 서버는 항상 그렇듯이 "특별한"의견을 가지고 있습니다 ... 열린 포즈를 보기 전에 먼저 PositionSelect 함수를 호출해야 합니다. [삭제] 2010.07.29 16:21 #719 stringo : 열린 포즈를 보기 전에 먼저 PositionSelect 함수 를 호출해야 합니다. 토다, 미안, 오늘은 담배를 피웠어... Aleksey Lebedev 2010.07.29 16:21 #720

DEDMOROZ:

안녕하세요! 장애인 정지가 쏟아지는 이유를 알려주세요.

기본적으로 손익분기점으로 옮기기 위한 코드인데... 많은 분들에게 유용할 것 같아요...

for ( int i=PosTotal- 1 ; i>= 0 ; i--)//перебор позиций имеет смысл, если перенос в безубыток мультивалютный
{//где-то тут должен быть выбор позиции, которую будем допрашивать :)
MqlTick lasttick;
SymbolInfoTick ( Symbol (),lasttick);//ask,bid всегда берутся с текущего символа.

또는 검색이 필요하지 않거나 요청하는 포즈의 기호에 입찰
예, 정말 잼이 있습니다. DoubleToString 이 실수로 설정되었습니다. 따라서 문제는 문서에만 남아 있습니다.
그건 그렇고, 설명서는 식별자에 의한 속성에 대한 액세스 방법의 관점에서 CAAccountInfo 클래스에 대해서도 사실이 아닙니다.
InfoString()의 정의는 이중 InfoString (...)으로 지정됨과 동시에
반환 값
true - 성공한 경우 false - 속성 값을 가져올 수 없는 경우
이런 식으로 유형이 지정되는 경우는 거의 없습니다. 대부분의 경우 값은 반환과 참조에 의한 매개변수의 두 가지 방식으로 반환됩니다. 이것은 사용될 때 메서드가 문자열을 반환한다는 사실로도 확인됩니다.
실제로는 bool이 아닌 long을 반환하는 double InfoInteger()와 다음과 같이 작성 되는 double InfoDouble ()도 마찬가지입니다.
true - 성공한 경우 false - 속성 값을 가져올 수 없는 경우
다시한번 말씀드리지만, 사진에서 보시다시피 파라미터는 하나만 정의되어 있어서 링크 문제는 없습니다....
전략 테스터의 이상한 행동...
빌드 298에서 테스트 프로세스가 취소된 후 전략 테스터의 이상한 동작이 발견되었습니다(이전에는 이를 눈치채지 못했습니다).
결과
"취소" 버튼이 "시작" 버튼이 되고 테스트가 중지됩니다. 모든 것이 괜찮은 것 같지만 아니요 - 매개 변수가 회색으로 유지되고 편집할 수 없습니다.
안녕하세요! 장애인 정지가 쏟아지는 이유를 알려주세요.
기본적으로 손익분기점으로 옮기기 위한 코드인데... 많은 분들에게 유용할 것 같아요...
안녕하세요! 장애인 정지가 쏟아지는 이유를 알려주세요.
개발자 - 그런 풀은 어디서 구하나요?
SELL 위치가 다음과 같이 선언되도록 서버가 스톤을 받아야 했습니다 POSITION_TYPE_BUY ( 0 ), 구매 는 분명히 POSITION_TYPE_SELL ( 1 )이어야 합니다...
위의 질문과 이 코드의 작업에 대해 이야기하고 있습니다.
DEDMOROZ , 하지만 식별자를 사용하려고 했습니까? 그들은 그것이 도움이된다고 말합니다 ...
또한 큰 블록의 코드를 여러 부분으로 분할하는 것이 유용합니다(마당의 OOP)...
ORDER_TYPE_BUY, DEAL_TYPE_SELL, BOOK_TYPE_BUY 가 있는 다른 열거형이 있기 때문에
그리고 PositionGetInteger(POSITION_TYPE)는 그것과 어떤 관련이 있습니까? 게다가 POSITION_TYPE_BUY 와 POSITION_TYPE_SELL 은 어떤 관련이 있습니까?
저는 이제 EUR 에 대해 오픈 매도 포지션이 있습니다(시장에서 오픈했습니다). Sell 이고, Advisor 는 Buy( 0 )라고 봅니다..
PositionGetInteger (POSITION_TYPE) 에 대한 도움말을 열고 서버가 분명히 뭔가를 혼동하고 있음을 확인했습니다...
사람은 열린 포즈를보고 사람은 인증서를보고 모든 것을 올바르게 수행하지만 (자신의 의견으로는) 서버는 항상 그렇듯이 "특별한"의견을 가지고 있습니다 ...
열린 포즈를 보기 전에 먼저 PositionSelect 함수 를 호출해야 합니다.
토다, 미안, 오늘은 담배를 피웠어...
또는 검색이 필요하지 않거나 요청하는 포즈의 기호에 입찰