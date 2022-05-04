오류, 버그, 질문 - 페이지 64 1...575859606162636465666768697071...3184 새 코멘트 Renat Fatkhullin 2010.07.24 14:19 #631 그건 그렇고, 편집자는 최근 기사, 코드베이스 및 전체 MQL5.com 사이트에 우수한 검색 기능을 추가했습니다. Mykola Demko 2010.07.24 20:09 #632 모든 막대에 대해 계산하고 문제를보고 차트 끝 부분의 데이터를 확인하고 시간별 차트에서 막대가 하루에 한 번가는 것을 발견했습니다 (충격). 지옥에 대한 모든 통계. 일정을 어떻게든 업데이트해야 할까요??? Sergey Gritsay 2010.07.24 21:20 #633 함수 라이브러리를 컴파일할 때 다음과 같은 오류가 발생합니다. No exported function or entry point found 1 1 이유는 무엇입니까? 따라서 ex5 파일이 생성되지 않습니다. [삭제] 2010.07.24 21:52 #634 sergey1294 : 말해봐, 함수 라이브러리를 컴파일할 때 그런 오류가 나는데, 그 이유는 무엇인가? 따라서 ex5 파일이 생성되지 않습니다. 라이브러리의 내용은 다음과 같아야 합니다. //Function FunctionName bool FunctionName() export { //----------------------------------------------------------------------------// //Work variables bool Reset; //----------------------------------------------------------------------------// //----------------------------------------------------------------------------// return (Reset); //----------------------------------------------------------------------------// } " export "의 사용은 mq5에서 필수이지만 mqh에는 있어서는 안 됩니다. Sergey Gritsay 2010.07.24 21:58 #635 Interesting : 라이브러리의 내용은 다음과 같아야 합니다. mq5에서는 "내보내기"를 사용해야 하지만 mqh에서는 사용해서는 안 됩니다. 감사합니다. 하지만 도움말에서 이 정보를 찾지 못했고 전혀 포함하지 않았으며 네 번째에서는 mqh 및 함수 라이브러리가 정상적인 컴파일을 위해 올바르게 형식화되어야 하는 것처럼 보이지 않았습니다. PS 도움말에서 설명을 찾았습니다. [삭제] 2010.07.24 22:00 #636 sergey1294 : 감사합니다. 하지만 도움말에서 이 정보를 찾지 못했고 전혀 포함하지 않았으며 네 번째에서는 mqh 및 함수 라이브러리가 정상적인 컴파일을 위해 올바르게 형식화되어야 하는 것처럼 보이지 않았습니다. 마이그레이션 라이브러리 만들때도 고생했고 , 개발자들에게 연락을 해야 해서... 추신 그것은 거의 7 개월 전이었고 모든 것이 원래대로 작동하지 않았다고 말할 필요가 있습니다 ... Rashid Umarov 2010.07.24 22:08 #637 sergey1294 : 감사합니다. 하지만 도움말에서 이 정보를 찾지 못했고 전혀 포함하지 않았으며 네 번째에서는 mqh 및 함수 라이브러리가 정상적인 컴파일을 위해 올바르게 형식화되어야 하는 것처럼 보이지 않았습니다. PS 도움말에서 설명을 찾았습니다. 당신이 그것을 찾았다는 것은 좋은 일이지만 여전히 나는 기능 내보내기 섹션에 대한 링크를 제공할 것입니다. 외부 기능 설명 다른 모듈에 정의된 외부 함수의 유형은 명시적으로 선언되어야 합니다. 이러한 설명이 없으면 프로그램을 컴파일, 링크 또는 실행할 때 오류가 발생할 수 있습니다. 외부 개체를 설명할 때 지정된 모듈과 함께 #import 키워드 를 사용합니다. 예: #수입 "user32.dll" int MessageBoxW( int hWnd , 문자열 szText, 문자열 szCaption, int nType); int SendMessageW( int hWnd, int 메시지, int wParam, int lParam); #수입 "lib.ex5" 더블 라운드( 더블 값); #수입 가져오기를 사용하면 외부 DLL 또는 컴파일된 EX5 라이브러리에서 호출된 함수를 매우 쉽게 설명할 수 있습니다. EX5 라이브러리는 라이브러리 속성이 있는 컴파일된 ex5 파일입니다. export 한정자 로 선언된 함수만 EX5 라이브러리에서 가져올 수 있습니다. 또한보십시오 오버로딩 , 가상 함수 , 다형성 Rashid Umarov 2010.07.24 22:15 #638 Urain : 모든 막대에 대해 계산하고 문제를보고 차트 끝 부분의 데이터를 확인하고 시간별 차트에서 막대가 하루에 한 번가는 것을 발견했습니다 (충격). 지옥에 대한 모든 통계. 일정을 어떻게든 업데이트해야 할까요??? 조금 더 깊이 파고들면 해당 데이터 간격 의 분도 "이상하게" 저장된다는 것을 알 수 있습니다. 매일은 1분 막대로 구성되며 이 분의 고가 및 종가는 해당 데이터의 고가 및 종가에 해당합니다. 데일리 바. 이것은 MetaTrader 5에서 모든 시간 프레임을 구축하기 위한 기본 빌딩 블록이 분 데이터라는 사실 때문입니다. 이에 대한 자세한 내용은 데이터 액세스 구성 섹션에서 읽을 수 있습니다. 초보자의 질문 MQL5 MT5 고조파 거래 시장 프로필 Renat Fatkhullin 2010.07.24 22:34 #639 Rosh : 조금 더 깊이 파고들면 해당 데이터 간격 의 분도 "이상하게" 저장된다는 것을 알 수 있습니다. 매일은 1분 막대로 구성되며 이 분의 고가 및 종가는 해당 데이터의 고가 및 종가에 해당합니다. 데일리 바. 이것은 MetaTrader 5에서 모든 시간 프레임을 구축하기 위한 기본 빌딩 블록이 분 데이터라는 사실 때문입니다. 이에 대한 자세한 내용은 데이터 액세스 구성 섹션에서 읽을 수 있습니다. 예, 데모 서버에 1999년보다 오래된 분은 없습니다. 1993년부터 1999년까지 요일을 대신하는 미닛 베이스가 있습니다. Mykola Demko 2010.07.25 00:20 #640 Renat : 예, 데모 서버에 1999년보다 오래된 분은 없습니다. 1993년부터 1999년까지 요일을 대신하는 미닛 베이스가 있습니다. 그렇게 생각했습니다. 명확히 해 주셔서 감사합니다. 전체 히스토리가 어느 막대에서 오는지 결정하는 함수를 작성하는 것은 작은 일에 달려 있습니다. 그렇지 않으면 막대 크기의 예상 유형 계산에 큰 오류가 발생할 수 있습니다. 물론 사용자 지정 항목을 만들 수 있지만 기본 제공 항목(IMHO)이 있는 경우 많은 도움이 됩니다. 1...575859606162636465666768697071...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그건 그렇고, 편집자는 최근 기사, 코드베이스 및 전체 MQL5.com 사이트에 우수한 검색 기능을 추가했습니다.
모든 막대에 대해 계산하고 문제를보고 차트 끝 부분의 데이터를 확인하고 시간별 차트에서 막대가 하루에 한 번가는 것을 발견했습니다 (충격).
지옥에 대한 모든 통계.
일정을 어떻게든 업데이트해야 할까요???
말해봐, 함수 라이브러리를 컴파일할 때 그런 오류가 나는데, 그 이유는 무엇인가? 따라서 ex5 파일이 생성되지 않습니다.
라이브러리의 내용은 다음과 같아야 합니다." export "의 사용은 mq5에서 필수이지만 mqh에는 있어서는 안 됩니다.
감사합니다. 하지만 도움말에서 이 정보를 찾지 못했고 전혀 포함하지 않았으며 네 번째에서는 mqh 및 함수 라이브러리가 정상적인 컴파일을 위해 올바르게 형식화되어야 하는 것처럼 보이지 않았습니다.
PS 도움말에서 설명을 찾았습니다.
마이그레이션 라이브러리 만들때도 고생했고 , 개발자들에게 연락을 해야 해서...
그것은 거의 7 개월 전이었고 모든 것이 원래대로 작동하지 않았다고 말할 필요가 있습니다 ...
당신이 그것을 찾았다는 것은 좋은 일이지만 여전히 나는 기능 내보내기 섹션에 대한 링크를 제공할 것입니다.
외부 기능 설명
다른 모듈에 정의된 외부 함수의 유형은 명시적으로 선언되어야 합니다. 이러한 설명이 없으면 프로그램을 컴파일, 링크 또는 실행할 때 오류가 발생할 수 있습니다. 외부 개체를 설명할 때 지정된 모듈과 함께 #import 키워드 를 사용합니다.
예:
#수입 "user32.dll"
int MessageBoxW( int hWnd , 문자열 szText, 문자열 szCaption, int nType);
int SendMessageW( int hWnd, int 메시지, int wParam, int lParam);
#수입 "lib.ex5"
더블 라운드( 더블 값);
#수입
가져오기를 사용하면 외부 DLL 또는 컴파일된 EX5 라이브러리에서 호출된 함수를 매우 쉽게 설명할 수 있습니다. EX5 라이브러리는 라이브러리 속성이 있는 컴파일된 ex5 파일입니다. export 한정자 로 선언된 함수만 EX5 라이브러리에서 가져올 수 있습니다.
오버로딩 , 가상 함수 , 다형성
조금 더 깊이 파고들면 해당 데이터 간격 의 분도 "이상하게" 저장된다는 것을 알 수 있습니다. 매일은 1분 막대로 구성되며 이 분의 고가 및 종가는 해당 데이터의 고가 및 종가에 해당합니다. 데일리 바.
이것은 MetaTrader 5에서 모든 시간 프레임을 구축하기 위한 기본 빌딩 블록이 분 데이터라는 사실 때문입니다. 이에 대한 자세한 내용은 데이터 액세스 구성 섹션에서 읽을 수 있습니다.
예, 데모 서버에 1999년보다 오래된 분은 없습니다. 1993년부터 1999년까지 요일을 대신하는 미닛 베이스가 있습니다.
그렇게 생각했습니다. 명확히 해 주셔서 감사합니다.
전체 히스토리가 어느 막대에서 오는지 결정하는 함수를 작성하는 것은 작은 일에 달려 있습니다.
그렇지 않으면 막대 크기의 예상 유형 계산에 큰 오류가 발생할 수 있습니다.
물론 사용자 지정 항목을 만들 수 있지만 기본 제공 항목(IMHO)이 있는 경우 많은 도움이 됩니다.