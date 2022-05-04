오류, 버그, 질문 - 페이지 62 1...555657585960616263646566676869...3184 새 코멘트 Andrey Kornishkin 2010.07.23 22:27 #611 Interesting : 따라서 이 쌍에 대한 예금의 존재를 제어해야 합니까(또는 어떻게)? 너무 대충 통제가 되나요? // в этом цикле поочередно перебираем все установленные отложенные ордера for (i= 0 ;i< OrdersTotal ();i++) { // выбираем каждый из ордеров, получаем его тикет ticket= OrderGetTicket (i); // выбираем ордера только по "нашему" инструменту if ( OrderGetString ( ORDER_SYMBOL )== Symbol ()) { // обслуживаем ордера Buy Stop if ( OrderGetInteger ( ORDER_TYPE )== ORDER_TYPE_BUY_STOP ) { ... } } } if(dt.hour>=StartHour && dt.hour<EndHour) { if(bord==false && lev_h<atr_h[0]) { request.price=NormalizeDouble(lev_h,_Digits); request.sl=NormalizeDouble(lev_l,_Digits); request.type=ORDER_TYPE_BUY_STOP; OrderSend(request,result); } rim-9000 2010.07.23 22:51 #612 MT5에 악기가 적은 이유를 알려주세요. 어떻게 든 숫자를 늘릴 수 있습니까? Sergey Gritsay 2010.07.23 23:25 #613 rim-9000 : MT5에 악기가 적은 이유를 알려주세요. 어떻게 든 숫자를 늘릴 수 있습니까? 그것으로 충분하지 않은 이유는 메타 따옴표가 그 중 가장 인기있는 약 50 개를 가지고 있습니다. 다른 브로커는 모르겠습니다. 얼마나 필요합니까? Prival 2010.07.24 03:40 #614 테스터에 대해 읽을 수 있는 곳을 알려주세요. 그들은 최적화 모드에 관심이 있습니다. 여기 예가 있습니다 저울 + 약간의 최소값을 선택하고 결과를 얻었지만이 숫자가 무엇인지 이해하지 못합니다 .... 테스트 모드 가 어떻게 다른지도 명확하지 않습니다 ... 읽고 싶습니다 [삭제] 2010.07.24 05:25 #615 AM2 : 너무 대충 통제가 되나요? 체크 블록에서 내가 이해하는 한 티켓으로 주문 선택 이 누락되었습니다(또는 나에게 보이나요?)... // в этом цикле поочередно перебираем все установленные отложенные ордера for (i= 0 ;i< OrdersTotal ();i++) { // выбираем каждый из ордеров, получаем его тикет ticket= OrderGetTicket (i); // выбираем ордера только по "нашему" инструменту if ( OrderGetString ( ORDER_SYMBOL )== Symbol ()) { // обслуживаем ордера Buy Stop if ( OrderGetInteger ( ORDER_TYPE )== ORDER_TYPE_BUY_STOP ) { ... } } } 다음과 같이 수표를 함수(독립형 또는 클래스에 포함)로 구성합니다. /Function IsOrderExists bool IsOrderExists( string SymbolTitle="", ulong Ticket= 0 ) //Функция прверяет наличие отложенного ордера { //----------------------------------------------------------------------------// //Work variables int f; //Counter "for" bool Result; //Returned result //----------------------------------------------------------------------------// Result = false; //Check SymbolTitle if (SymbolTitle== "" ){SymbolTitle= _Symbol ;} //Searching if (Ticket!= 0 ) //Ticket ордера заранее известен, что облегчает нам задачу :) { //Производим поиск ордера по указанному Ticket-у Result = OrderSelect (Ticket); } else //Ищем ордер по символу, перебирая весь список ордеров { for (f= 0 ;f< OrdersTotal ();f++) //Производим последовательный перебор ордеров в списке { //Получаем Ticket ордера по его позиции в списке Ticket = OrderGetTicket (f); //Производим выбор ордера по указанному Ticket-у if ( OrderSelect (Ticket)) //Ордер существует и выбран. Проверим символ ордера (мало ли что)... { if ( OrderGetString ( ORDER_SYMBOL )==SymbolTitle) //Ордер выставлен по интересующему нас символу { Result = true; break ; } } } } //----------------------------------------------------------------------------// return (Result); //----------------------------------------------------------------------------// } [삭제] 2010.07.24 05:37 #616 Prival : 테스터에 대해 읽을 수 있는 곳을 알려주세요. 그들은 최적화 모드에 관심이 있습니다. 여기 예가 있습니다 저울 + 약간의 최소값을 선택하고 결과를 얻었지만이 숫자가 무엇인지 이해하지 못합니다 .... 테스트 모드가 어떻게 다른지도 명확하지 않습니다 ... 읽고 싶습니다 "Balance + min Drawdown" 매개변수는 계정의 잔액 인출과 관련이 있는 것으로 보입니다. 내가 이해하는 한, 각 테스터 실행에 대해 잔액 감소가 반환됩니다. MT4에는 보고서에 다음과 같은 수치가 있습니다(예:). 절대 드로다운: 18 496.44 최대 드로다운: 53 958.04 (99.99%) 상대적 하락: 99.99% (53 958.04) 추신 내가 이해하는 한 시도당 절대 또는 최대 드로다운은 잔액을 고려하여 반환됩니다. 그리고 테스트 결과 의 선택은 모든 실행의 가장 작은 감소 결과에 따라 이루어집니다. Errors, bugs, questions 마을 사람들을 버는 법을 [아카이브]돈 버는 법을 배워라![아카이브] Prival 2010.07.24 11:34 #617 Interesting : ... 내가 이해하는 한 시도당 절대 또는 최대 드로다운은 잔액을 고려하여 반환됩니다. 그리고 테스트 결과의 선택은 모든 실행의 가장 작은 감소 결과에 따라 이루어집니다. 이것이 아니라 다른 것입니다. 초기 보증금은 5000이고 결과는 459842.36입니다. 나는 이것에 대한 참조를 어디에서도 찾을 수 없었습니다 ... Aleksey Lebedev 2010.07.24 11:47 #618 Prival : 이것이 아니라 다른 것입니다. 초기 보증금은 5000이고 결과는 459842.36입니다. 나는 이것에 대한 참조를 어디에서도 찾을 수 없었습니다 ... 터미널에서 도와주세요. 테스터 / 테스터와 작업 / Expert Advisor 최적화 / 최적화 유형 최대 균형 — 최적화 표시기는 최대 균형 값입니다. 균형 + 최대 수익성 - 지표는 균형 및 수익성 제품의 최대 가치입니다. 잔액 + 최대 승리 기대치 - 지표는 잔액과 승리 기대치를 곱한 것입니다. 잔고 + 최소 인출 — 이 경우 잔고 값 외에 인출 수준이 고려됩니다. (100% - 인출)*잔액; 잔액 + 최대 회수율 - 지표는 회수율에 의한 잔액의 곱입니다. 잔액 + 최대 샤프 비율 - 지표는 잔액과 샤프 비율의 곱입니다. 최대 사용자 정의 매개변수 - 이 매개변수를 최적화 기준으로 선택하면 Expert Advisor의 OnTester() 함수 값이 고려됩니다. 이 옵션을 사용하면 사용자가 최적화를 위해 사용자 정의 메트릭을 사용할 수 있습니다. 체크 블록에서 내가 이해하는 한 티켓으로 주문 선택 이 누락되었습니다(또는 나에게 보이나요?)...
다음과 같이 수표를 함수(독립형 또는 클래스에 포함)로 구성합니다.
"Balance + min Drawdown" 매개변수는 계정의 잔액 인출과 관련이 있는 것으로 보입니다.
내가 이해하는 한, 각 테스터 실행에 대해 잔액 감소가 반환됩니다.
MT4에는 보고서에 다음과 같은 수치가 있습니다(예:).
내가 이해하는 한 시도당 절대 또는 최대 드로다운은 잔액을 고려하여 반환됩니다.
그리고 테스트 결과 의 선택은 모든 실행의 가장 작은 감소 결과에 따라 이루어집니다.
내가 이해하는 한 시도당 절대 또는 최대 드로다운은 잔액을 고려하여 반환됩니다.
그리고 테스트 결과의 선택은 모든 실행의 가장 작은 감소 결과에 따라 이루어집니다.
이것이 아니라 다른 것입니다. 초기 보증금은 5000이고 결과는 459842.36입니다. 나는 이것에 대한 참조를 어디에서도 찾을 수 없었습니다 ...
터미널에서 도와주세요.
테스터 / 테스터와 작업 / Expert Advisor 최적화 / 최적화 유형
당신도 당신 자신에 대해 비판적이라면 종종 우리를 부당하게 비난합니다.
숫자는 최종 잔고를 인출액의 역 비율로 곱한 값을 의미합니다. 테스터의 도움말 어딘가에 자세한 설명이 있습니다.
