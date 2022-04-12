축적 영역 및 추세 - 페이지 9 1234567891011121314151617 새 코멘트 [삭제] 2022.01.06 13:18 #81 Sergey Pavlov # : 주제: 트렌드에 관한 것. 따라서 파운드의 추세는 매수 입니다. 자신의 위험과 위험을 감수하고 판매하는 사람과 수익을 내는 사람이 구매합니다. 그것이 당신이 센트로 거래하는 이유입니까? Sergey Pavlov 2022.01.06 13:20 #82 Vladimir Baskakov # : 그것이 당신이 센트로 거래하는 이유입니까? 예, 저는 거래를 전혀 하지 않지만 센트에서 새로운 전략을 테스트합니다. Uladzimir Izerski 2022.01.06 14:05 #83 Sergey Pavlov # : 주제: 트렌드에 관한 것. 따라서 파운드의 추세는 매수 입니다. 자신의 위험과 위험을 감수하고 판매하는 사람과 수익을 내는 사람이 구매합니다. 아마도. 영국인은 앤티를 약간 올렸습니다. Veniamin Skrepkov 2022.01.07 09:03 #84 Aleksandr Yakovlev # : 가격은 항상 같은 방식으로 움직이는 것 같습니다. 예를 들어. 다음은 시간별 차트입니다. 작은 통합과 탈출구가 있습니다. 재테스트 후 매수 거래를 했습니다. 같은 쌍이지만 5m 그래픽만 있습니다. 이 영역에 대한 소규모 통합 및 재테스트가 있습니다. 이상적인 가격 움직임이 아닐까요?))) 알렉산드르 야코블레프 가격은 항상 같은 방식으로 움직이는 것 같습니다. 예를 들어. 다음은 시간별 차트입니다. 작은 통합과 탈출구가 있습니다. 재테스트 후 매수 거래를 했습니다. 같은 쌍이지만 5m 그래픽만 있습니다. 이 영역에 대한 소규모 통합 및 재테스트가 있습니다. 이상적인 가격 움직임이 아닐까요?))) 정확히 같지는 않습니다. 차트 왼쪽에서 양초 스프레드가 "낮음"이고 넓은 움직임이 나타납니다. 어떤 가정을 할 수 있습니까? 시장이 목표 수준에 도달했고 (옵션 중 하나로) 누적되고 있습니다. COT 보고서에 따르면, 동시에 큰 플레이어가 양방향으로 위치를 잡고 "재포지셔닝 phase"(추세 변화)는 평면 형태로 구조적으로 형성됩니다. Veniamin Skrepkov 2022.01.07 09:14 #85 Uladzimir Izerski # : 아마도. 영국인은 앤티를 약간 올렸습니다. Brexit 상승 후 조정 수준 영역에서 EUR-GBP 쌍과 유로를 볼 수도 있습니다. Aleksandr Yakovlev 2022.01.07 12:23 #86 Veniamin Skrepkov # : 정확히 같지는 않습니다. 차트 왼쪽에서 양초 스프레드가 "낮음"이고 넓은 움직임이 나타납니다. 어떤 가정을 할 수 있습니까? 시장이 목표 수준에 도달했고 (옵션 중 하나로) 누적되고 있습니다. COT 보고서에 따르면, 동시에 큰 플레이어가 양방향으로 위치를 잡고 "재포지셔닝 phase"(추세 변화)는 평면 형태로 구조적으로 형성됩니다. 메리 크리스마스. 동일성 여부에 대한 귀하의 의견을 이해합니다. 알겠어요, 내 TS가 작동하고 그것을 고수하려고 노력합니다. 그러나 나는 여전히 모든 것을 가지고 있지 않습니다. 테스트하고 작업했습니다. 거래 소음이 있으며 간섭합니다. 그들에게서 벗어날 방법은 없습니다. 그래서 나는 여전히 테스트하고 작업하고 있습니다. 시장은 끝나지 않습니다. 무엇을 공유할 수 있나요? 아니면 자랑? Сергей Криушин 2022.01.07 20:49 #87 Uladzimir Izerski # : 아마도. 영국인은 앤티를 약간 올렸습니다. 안녕하세요, 정직한 회사 ... 그들은 바나나를 벗었습니다. 계속할 수 있습니다 ... ph 인플레이션이 증가하고 중앙 은행이 비율을 인상합니다. 통화가 더 저렴해야 함을 의미합니다. 그러면 파운드가 성장하는 이유 ...) )도 다운되었습니다 ... 그리고 나는 새로운 인시디어스 22nd와 이번 크리스마스의 모든 사람들을 거의 잊었습니다 ... 오, 무슨 일이 일어날까요, 어떤 일이 일어날 것입니까 - 전 세계 질서의 완전한 혁명, 아마도 우리는 악의적 인 투기꾼으로 불법화 될 것입니다 ...)))) [삭제] 2022.01.07 20:52 #88 Сергей Криушин # : 안녕하세요, 정직한 회사 ... 그들은 블록 헤드에서 바나나를 제거했습니다. 계속할 수 있습니다 ... ph 인플레이션이 증가하고 중앙 은행이 금리를 인상하고 있습니다. 즉, 통화가 더 저렴해야 함을 의미합니다. 그렇다면 왜 파운드가 증가하고 있습니까? ..))도 섰다 그리고 타락의 전제 조건은 무엇이었습니까? 파일: Screenshot_2022-01-07-21-51-23-420_net.metaquotes.metatrader4.jpg 353 kb Сергей Криушин 2022.01.07 20:58 #89 Vladimir Baskakov # : 그리고 타락의 전제 조건은 무엇이었습니까? 나는 말합니다 : 인플레이션은 이론적으로 발행 국가의 통화 비용을 감소시킵니다 ... 그러나 전체 기술이 거꾸로 된 것으로 밝혀졌습니다 ...))) Uladzimir Izerski 2022.01.07 21:38 #90 Сергей Криушин # : 나는 말합니다 : 인플레이션은 이론적으로 발행 국가의 통화 비용을 감소시킵니다 ... 그러나 전체 기술이 거꾸로 된 것으로 밝혀졌습니다 ...))) 확실히 그런 방식은 아닙니다. 먼저, TA의 가격 구성 요소를 계산합니다. 그리고 유동성의 축적으로 나머지. 수익을 내기 위한 표준 방법입니다.)) 1234567891011121314151617 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
주제: 트렌드에 관한 것. 따라서 파운드의 추세는 매수 입니다. 자신의 위험과 위험을 감수하고 판매하는 사람과 수익을 내는 사람이 구매합니다.
그것이 당신이 센트로 거래하는 이유입니까?
아마도. 영국인은 앤티를 약간 올렸습니다.
가격은 항상 같은 방식으로 움직이는 것 같습니다. 예를 들어.
다음은 시간별 차트입니다. 작은 통합과 탈출구가 있습니다. 재테스트 후 매수 거래를 했습니다.
같은 쌍이지만 5m 그래픽만 있습니다. 이 영역에 대한 소규모 통합 및 재테스트가 있습니다. 이상적인 가격 움직임이 아닐까요?)))
정확히 같지는 않습니다. 차트 왼쪽에서 양초 스프레드가 "낮음"이고 넓은 움직임이 나타납니다. 어떤 가정을 할 수 있습니까? 시장이 목표 수준에 도달했고 (옵션 중 하나로) 누적되고 있습니다. COT 보고서에 따르면, 동시에 큰 플레이어가 양방향으로 위치를 잡고 "재포지셔닝 phase"(추세 변화)는 평면 형태로 구조적으로 형성됩니다.
Brexit 상승 후 조정 수준 영역에서 EUR-GBP 쌍과 유로를 볼 수도 있습니다.
메리 크리스마스. 동일성 여부에 대한 귀하의 의견을 이해합니다. 알겠어요,
내 TS가 작동하고 그것을 고수하려고 노력합니다. 그러나 나는 여전히 모든 것을 가지고 있지 않습니다.
테스트하고 작업했습니다. 거래 소음이 있으며 간섭합니다.
그들에게서 벗어날 방법은 없습니다. 그래서 나는 여전히 테스트하고 작업하고 있습니다.
시장은 끝나지 않습니다.
무엇을 공유할 수 있나요? 아니면 자랑?
안녕하세요, 정직한 회사 ... 그들은 바나나를 벗었습니다. 계속할 수 있습니다 ... ph 인플레이션이 증가하고 중앙 은행이 비율을 인상합니다. 통화가 더 저렴해야 함을 의미합니다. 그러면 파운드가 성장하는 이유 ...) )도 다운되었습니다 ... 그리고 나는 새로운 인시디어스 22nd와 이번 크리스마스의 모든 사람들을 거의 잊었습니다 ... 오, 무슨 일이 일어날까요, 어떤 일이 일어날 것입니까 - 전 세계 질서의 완전한 혁명, 아마도 우리는 악의적 인 투기꾼으로 불법화 될 것입니다 ...))))
그리고 타락의 전제 조건은 무엇이었습니까?
나는 말합니다 : 인플레이션은 이론적으로 발행 국가의 통화 비용을 감소시킵니다 ...
그러나 전체 기술이 거꾸로 된 것으로 밝혀졌습니다 ...)))
확실히 그런 방식은 아닙니다.
먼저, TA의 가격 구성 요소를 계산합니다. 그리고 유동성의 축적으로 나머지.
수익을 내기 위한 표준 방법입니다.))