축적 영역 및 추세 - 페이지 8

새 코멘트

Uladzimir Izerski 2022.01.06 10:24 #71

Aleksandr Yakovlev # :

고맙습니다.

천만에요.

또한 라운드 레벨에 주의하십시오. 나는 당신의 기술로 추적하는 것이 중요하다는 것을 알았습니다.

Aleksandr Yakovlev 2022.01.06 10:25 #72

Uladzimir Izerski # :

천만에요.

또한 라운드 레벨에 주의하십시오. 나는 당신의 기술로 추적하는 것이 중요하다는 것을 알았습니다.

예, 저는 관심을 기울이지 않습니다.

khorosh 2022.01.06 10:34 #73

Vladimir Baskakov # :

나는 축적 영역이 아니라 압축 영역을 찾을 것입니다. 더 나은 곳. 프랙탈은 찾기에 편리합니다. 위쪽 두 개와 아래쪽 두 개입니다.

나는 압축 후 일반적으로 충동적인 움직임에 동의합니다.

Serqey Nikitin 2022.01.06 12:22 #74

Uladzimir Izerski # :

이 모든 것이 프로그래밍되고 테스트되었습니다.

상인이 제안 된 "그림"에 따라 테스트를 평가할 수 있다면 실질적인 대화가있을 것입니다 ... 그 동안 - 하나의 zilch ..., 그리고 매우, 매우 많은 불필요한 단어 ...

Uladzimir Izerski 2022.01.06 12:54 #75

Serqey Nikitin # :

상인이 제안 된 "그림"에 따라 테스트를 평가할 수 있다면 실질적인 대화가있을 것입니다 ... 그 동안 - 하나의 zilch ..., 그리고 매우, 매우 많은 불필요한 단어 ...

그리고 아름다운 테스트는 무엇을 제공합니까? 실생활에는 zilch가 있습니다.) 초보자도 이해합니다.

모든 것이 테스트되는 것은 아닙니다. 그림의 테스트가 아니라 거래 시스템이 있어야 합니다.

그러나 거래 시스템을 사용하면 더 어렵습니다. 많은 상황을 고려해야 합니다. 일정한 마음가짐과 기술이 필요합니다.

Serqey Nikitin 2022.01.06 13:06 #76

Uladzimir Izerski # :

좋은 테스트란? 실제로, 그들은 zilch를 가지고 있습니다.

글쎄요! 테스트는 모든 것에 대한 책임이 있으며 무릎에 비뚤어진 전략을 세운 바보가 아닙니다 ...

Sergey Pavlov 2022.01.06 13:07 #77

Aleksandr Yakovlev # :

테스트를 위해 조금 추가했습니다. 하지만 정확한 재시험을 보고 싶습니다.

다른 엘크를 축하합니다. 움직임이 올라갈 것입니다. 고마워하지마

[삭제] 2022.01.06 13:09 #78

Sergey Pavlov # :

다른 엘크를 축하합니다. 움직임이 올라갈 것입니다. 고마워하지마

그가 맞아, 파운드 매도

Sergey Pavlov 2022.01.06 13:10 #79

Vladimir Baskakov # :

그가 맞아, 파운드 매도

누가 옳은지는 시간이 말해줄거야...

Sergey Pavlov 2022.01.06 13:15 #80

주제: 트렌드에 관한 것.

따라서 파운드의 추세는 매수 입니다.

자신의 위험과 위험을 감수하고 판매하는 사람과 수익을 내는 사람이 구매합니다.
또한 라운드 레벨에 주의하십시오. 나는 당신의 기술로 추적하는 것이 중요하다는 것을 알았습니다.
또한 라운드 레벨에 주의하십시오. 나는 당신의 기술로 추적하는 것이 중요하다는 것을 알았습니다.
예, 저는 관심을 기울이지 않습니다.
나는 축적 영역이 아니라 압축 영역을 찾을 것입니다. 더 나은 곳. 프랙탈은 찾기에 편리합니다. 위쪽 두 개와 아래쪽 두 개입니다.
나는 압축 후 일반적으로 충동적인 움직임에 동의합니다.
이 모든 것이 프로그래밍되고 테스트되었습니다.
상인이 제안 된 "그림"에 따라 테스트를 평가할 수 있다면 실질적인 대화가있을 것입니다 ... 그 동안 - 하나의 zilch ..., 그리고 매우, 매우 많은 불필요한 단어 ...
그리고 아름다운 테스트는 무엇을 제공합니까? 실생활에는 zilch가 있습니다.) 초보자도 이해합니다.
모든 것이 테스트되는 것은 아닙니다. 그림의 테스트가 아니라 거래 시스템이 있어야 합니다.
그러나 거래 시스템을 사용하면 더 어렵습니다. 많은 상황을 고려해야 합니다. 일정한 마음가짐과 기술이 필요합니다.
좋은 테스트란? 실제로, 그들은 zilch를 가지고 있습니다.
글쎄요! 테스트는 모든 것에 대한 책임이 있으며 무릎에 비뚤어진 전략을 세운 바보가 아닙니다 ...
테스트를 위해 조금 추가했습니다. 하지만 정확한 재시험을 보고 싶습니다.
다른 엘크를 축하합니다. 움직임이 올라갈 것입니다. 고마워하지마
그가 맞아, 파운드 매도