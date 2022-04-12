축적 영역 및 추세 - 페이지 11 1...4567891011121314151617 새 코멘트 [삭제] 2022.01.10 07:40 #101 Aleksandr Yakovlev # : 코드에 무엇을 구매해야 하는지 설명하는 방법을 알려주세요(구매 거래). 재시험에서 영역(축적, 통합 등)을 떠난 후. 그러나 즉시가 아니라 그림과 같이 약간의 "반올림" 후에. 그리고 "반올림"후 첫 번째 터치가 아닌가요?))) 코드를 설명할 수 없다면 그 아이디어는 헛소리지만 대략적으로는 사실입니다. 저것들. 당신의 환상 Aleksandr Yakovlev 2022.01.10 07:45 #102 Vladimir Baskakov # : 코드를 설명할 수 없다면 그 아이디어는 헛소리지만 대략적으로는 사실입니다. 저것들. 당신의 환상 그리고 이것은 단 1분입니다. 마찬가지로, 나는 또한 기울어진 채널을 사용하고 그 채널에서 빠져나옵니다. + 작은 TF(1m 제외)에서의 임펄스 움직임 및 더 강한 임펄스로 인한 중단. DVD 볼륨에. (표준 볼륨) 그리고 훨씬 더 ..... 이것은 처방 될 수없는 것 같습니다. [삭제] 2022.01.10 07:56 #103 Aleksandr Yakovlev # : 그리고 이것은 단 1 점입니다. 마찬가지로, 나는 또한 기울어진 채널을 사용하고 그 채널에서 빠져나옵니다. + 작은 TF(1m 제외)에서의 임펄스 움직임 및 더 강한 임펄스로 인한 중단. DVD 볼륨에. (표준 볼륨) 그리고 훨씬 더 ..... 이것은 처방 될 수없는 것 같습니다. 일반적으로 무작위로 Aleksandr Yakovlev 2022.01.10 07:57 #104 Vladimir Baskakov # : 일반적으로 무작위로 아니요, 모든 것이 연결되어 있습니다. Aleksey Nikolayev 2022.01.10 08:15 #105 Aleksandr Yakovlev # : 코드에 무엇을 구매해야 하는지 설명하는 방법을 알려주세요(구매 거래). 재시험에서 영역(축적, 통합 등)을 떠난 후. 그러나 즉시가 아니라 그림과 같이 약간의 "반올림" 후에. 그리고 "반올림"후 첫 번째 터치가 아닌가요?))) 가장 쉬운 방법은 아마도 지그재그를 이용하는 것입니다. Sergey Lazarenko 2022.01.12 16:42 #106 Gerchik은 이 주제를 매우 자세하게 사용합니다. [삭제] 2022.01.12 17:02 #107 Sergey Lazarenko # : Gerchik은 이 주제를 매우 자세하게 사용합니다. 햄스터는 당신의 gerchik을 spud Veniamin Skrepkov 2022.01.15 12:55 #108 Aleksandr Yakovlev # : 메리 크리스마스. 동일성 여부에 대한 귀하의 의견을 이해합니다. 알겠어요, 내 TS가 작동하고 그것을 고수하려고 노력합니다. 그러나 나는 여전히 모든 것을 가지고 있지 않습니다. 테스트하고 작업했습니다. 거래 소음이 있으며 간섭합니다. 그들에게서 벗어날 방법은 없습니다. 그래서 나는 여전히 테스트하고 작업하고 있습니다. 시장은 끝나지 않습니다. 무엇을 공유할 수 있나요? 아니면 자랑? 지난 연휴와 함께 TS와 최적화 작업도 병행하고 있습니다. 분석 및 정보 배경 (때로는 경제 달력에서 무슨 일이 일어나고 있는지 몇 주 동안 볼 수 없습니다), 즉 시장의 움직임은 모델(현재 일어나고 있는 일을 나타냄)과 일치하며, Warren Buffett, Ray Dalio에 대한 전문가 평가는 자본이 있는 사람들이며 특히 하나 이상의 계산기를 가질 여유가 있습니다. 방법론(회계 지표) 선택 주식은 시장에서 잠재력이 없고 그들이 가진 것과 돈이 있는 것과 같이 앉아 있지만 S/P가 성장하고 있습니다. Rey Dalio는 분산을 사용합니다. 그들이 아마도 경제 부문에 대한 전문가(부서) 평가를 갖고 있다는 사실을 고려하여 상황에 대한 그들의 평가를 듣는 것은 흥미롭습니다. 그리고 이것은 단지 단편(퍼즐)에 불과하고, 시장은 모두 상호 연결되어 있기 때문에 전체적인 그림에 대해 "연구는 끝나지 않을 것"이라는 데 동의합니다. MT5에서 집계 위치 구조의 논의 MT5에 대한 고주파 거래 [삭제] 2022.01.15 12:59 #109 Veniamin Skrepkov # : 지난 연휴와 함께 TS와 최적화 작업도 병행하고 있습니다. 분석 및 정보 배경 (때로는 경제 달력에서 무슨 일이 일어나고 있는지 몇 주 동안 볼 수 없습니다), 즉 시장의 움직임은 모델(현재 일어나고 있는 일을 나타냄)과 일치하며, Warren Buffett, Ray Dalio에 대한 전문가 평가는 자본이 있는 사람들이며 특히 하나 이상의 계산기를 가질 여유가 있습니다. 방법론(회계 지표) 선택 주식은 시장에서 잠재력이 없고 그들이 가진 것과 돈이 있는 것과 같이 앉아 있지만 S/P가 성장하고 있습니다. Rey Dalio는 분산을 사용합니다. 그들이 아마도 경제 부문에 대한 전문가(부서) 평가를 갖고 있다는 사실을 고려하여 상황에 대한 그들의 평가를 듣는 것은 흥미롭습니다. 그리고 이것은 단지 단편(퍼즐)에 불과하고, 시장은 모두 상호 연결되어 있기 때문에 전체적인 그림에 대해 "연구는 끝나지 않을 것"이라는 데 동의합니다. 상황에 대한 그들의 평가를 들으려면 귀하의 계정에 100달러가 아니라 수백만 달러가 있어야 합니다. Veniamin Skrepkov 2022.01.15 18:55 #110 Vladimir Baskakov # : 상황에 대한 그들의 평가를 들으려면 귀하의 계정에 100달러가 아니라 수백만 달러가 있어야 합니다. 재무 분석가는 항상 계산된 데이터에 신경을 쓰지 않고 시장 평가를 위해 다양한 수준에서 정보를 수집합니다. 그리고 수만 명과 쉽게 헤어져 상황을 단순화합니다. 1...4567891011121314151617 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
코드에 무엇을 구매해야 하는지 설명하는 방법을 알려주세요(구매 거래).
재시험에서 영역(축적, 통합 등)을 떠난 후.
그러나 즉시가 아니라 그림과 같이 약간의 "반올림" 후에.
그리고 "반올림"후 첫 번째 터치가 아닌가요?)))
코드를 설명할 수 없다면 그 아이디어는 헛소리지만 대략적으로는 사실입니다. 저것들. 당신의 환상
그리고 이것은 단 1분입니다. 마찬가지로, 나는 또한 기울어진 채널을 사용하고 그 채널에서 빠져나옵니다.
+ 작은 TF(1m 제외)에서의 임펄스 움직임 및 더 강한 임펄스로 인한 중단. DVD 볼륨에. (표준 볼륨)
그리고 훨씬 더 ..... 이것은 처방 될 수없는 것 같습니다.
그리고 이것은 단 1 점입니다. 마찬가지로, 나는 또한 기울어진 채널을 사용하고 그 채널에서 빠져나옵니다.
+ 작은 TF(1m 제외)에서의 임펄스 움직임 및 더 강한 임펄스로 인한 중단. DVD 볼륨에. (표준 볼륨)
그리고 훨씬 더 ..... 이것은 처방 될 수없는 것 같습니다.
일반적으로 무작위로
아니요, 모든 것이 연결되어 있습니다.
코드에 무엇을 구매해야 하는지 설명하는 방법을 알려주세요(구매 거래).
재시험에서 영역(축적, 통합 등)을 떠난 후.
그러나 즉시가 아니라 그림과 같이 약간의 "반올림" 후에.
그리고 "반올림"후 첫 번째 터치가 아닌가요?)))
가장 쉬운 방법은 아마도 지그재그를 이용하는 것입니다.
Gerchik은 이 주제를 매우 자세하게 사용합니다.
Gerchik은 이 주제를 매우 자세하게 사용합니다.
메리 크리스마스. 동일성 여부에 대한 귀하의 의견을 이해합니다. 알겠어요,
내 TS가 작동하고 그것을 고수하려고 노력합니다. 그러나 나는 여전히 모든 것을 가지고 있지 않습니다.
테스트하고 작업했습니다. 거래 소음이 있으며 간섭합니다.
그들에게서 벗어날 방법은 없습니다. 그래서 나는 여전히 테스트하고 작업하고 있습니다.
시장은 끝나지 않습니다.
무엇을 공유할 수 있나요? 아니면 자랑?
지난 연휴와 함께 TS와 최적화 작업도 병행하고 있습니다. 분석 및 정보 배경 (때로는 경제 달력에서 무슨 일이 일어나고 있는지 몇 주 동안 볼 수 없습니다), 즉 시장의 움직임은 모델(현재 일어나고 있는 일을 나타냄)과 일치하며, Warren Buffett, Ray Dalio에 대한 전문가 평가는 자본이 있는 사람들이며 특히 하나 이상의 계산기를 가질 여유가 있습니다. 방법론(회계 지표) 선택 주식은 시장에서 잠재력이 없고 그들이 가진 것과 돈이 있는 것과 같이 앉아 있지만 S/P가 성장하고 있습니다. Rey Dalio는 분산을 사용합니다. 그들이 아마도 경제 부문에 대한 전문가(부서) 평가를 갖고 있다는 사실을 고려하여 상황에 대한 그들의 평가를 듣는 것은 흥미롭습니다. 그리고 이것은 단지 단편(퍼즐)에 불과하고, 시장은 모두 상호 연결되어 있기 때문에 전체적인 그림에 대해 "연구는 끝나지 않을 것"이라는 데 동의합니다.
지난 연휴와 함께 TS와 최적화 작업도 병행하고 있습니다. 분석 및 정보 배경 (때로는 경제 달력에서 무슨 일이 일어나고 있는지 몇 주 동안 볼 수 없습니다), 즉 시장의 움직임은 모델(현재 일어나고 있는 일을 나타냄)과 일치하며, Warren Buffett, Ray Dalio에 대한 전문가 평가는 자본이 있는 사람들이며 특히 하나 이상의 계산기를 가질 여유가 있습니다. 방법론(회계 지표) 선택 주식은 시장에서 잠재력이 없고 그들이 가진 것과 돈이 있는 것과 같이 앉아 있지만 S/P가 성장하고 있습니다. Rey Dalio는 분산을 사용합니다. 그들이 아마도 경제 부문에 대한 전문가(부서) 평가를 갖고 있다는 사실을 고려하여 상황에 대한 그들의 평가를 듣는 것은 흥미롭습니다. 그리고 이것은 단지 단편(퍼즐)에 불과하고, 시장은 모두 상호 연결되어 있기 때문에 전체적인 그림에 대해 "연구는 끝나지 않을 것"이라는 데 동의합니다.
상황에 대한 그들의 평가를 들으려면 귀하의 계정에 100달러가 아니라 수백만 달러가 있어야 합니다.
재무 분석가는 항상 계산된 데이터에 신경을 쓰지 않고 시장 평가를 위해 다양한 수준에서 정보를 수집합니다. 그리고 수만 명과 쉽게 헤어져 상황을 단순화합니다.