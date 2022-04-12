축적 영역 및 추세 - 페이지 15

새 코멘트
 
Akula7777 # :
더 이상 충고하지 않겠습니다. 관심이 없습니다.

15분 전에 사이트에 등록했는데 여기에 관심이 없다고 썼습니까?

 
Dmytryi Nazarchuk # :

15분 전에 사이트에 등록했는데 여기에 관심이 없다고 썼습니까?

이상한 사람)))

 
아, 알겠습니다. 이것은 Dryn 또는 Drun입니다. 한마디로 그입니다. 제거되었습니다. 새 계정이 생긴 것 같습니다.
 

파운드는 1.33700을 향해 움직이고 있습니다. 거기에서 반환에서 전환점을 찾아야합니다.


 

캐나다에서는 이미 이번 주에 스크린을 만들었습니다. 모든 것이 화면에서처럼 일어났습니다.


 

엔의 경우 작은 매도 신호가 막 형성되었습니다. 밤새 거래를 떠나야합니다.


 

캐나다 달러에 대해 매도 신호가 형성되었습니다. 큰 가격 하락은 없을 것입니다.


 

작은 축적 영역에서 가격에 대한 진입점이 있습니다.

이 작은 영역은 더 큰 영역 안에 있습니다.

출시 후, 충전하겠습니다.


 

1개의 신호가 더 생성됨


 

에바를 따라 북쪽으로 신호가 형성되었습니다.


1...891011121314151617
새 코멘트