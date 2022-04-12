축적 영역 및 추세 - 페이지 15 1...891011121314151617 새 코멘트 Dmytro Nazarchuk 2022.01.26 10:02 #141 Akula7777 # : 더 이상 충고하지 않겠습니다. 관심이 없습니다. 15분 전에 사이트에 등록했는데 여기에 관심이 없다고 썼습니까? Aleksandr Yakovlev 2022.01.26 10:03 #142 Dmytryi Nazarchuk # : 15분 전에 사이트에 등록했는데 여기에 관심이 없다고 썼습니까? 이상한 사람))) Aleksandr Yakovlev 2022.01.26 10:06 #143 아, 알겠습니다. 이것은 Dryn 또는 Drun입니다. 한마디로 그입니다. 제거되었습니다. 새 계정이 생긴 것 같습니다. Aleksandr Yakovlev 2022.01.27 08:36 #144 파운드는 1.33700을 향해 움직이고 있습니다. 거기에서 반환에서 전환점을 찾아야합니다. Aleksandr Yakovlev 2022.01.27 08:48 #145 캐나다에서는 이미 이번 주에 스크린을 만들었습니다. 모든 것이 화면에서처럼 일어났습니다. Aleksandr Yakovlev 2022.01.27 21:14 #146 엔의 경우 작은 매도 신호가 막 형성되었습니다. 밤새 거래를 떠나야합니다. Aleksandr Yakovlev 2022.01.28 07:41 #147 캐나다 달러에 대해 매도 신호가 형성되었습니다. 큰 가격 하락은 없을 것입니다. Aleksandr Yakovlev 2022.01.31 09:31 #148 작은 축적 영역에서 가격에 대한 진입점이 있습니다. 이 작은 영역은 더 큰 영역 안에 있습니다. 출시 후, 충전하겠습니다. Aleksandr Yakovlev 2022.01.31 12:31 #149 1개의 신호가 더 생성됨 Aleksandr Yakovlev 2022.04.11 08:52 #150 에바를 따라 북쪽으로 신호가 형성되었습니다. 1...891011121314151617 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
더 이상 충고하지 않겠습니다. 관심이 없습니다.
15분 전에 사이트에 등록했는데 여기에 관심이 없다고 썼습니까?
15분 전에 사이트에 등록했는데 여기에 관심이 없다고 썼습니까?
이상한 사람)))
파운드는 1.33700을 향해 움직이고 있습니다. 거기에서 반환에서 전환점을 찾아야합니다.
캐나다에서는 이미 이번 주에 스크린을 만들었습니다. 모든 것이 화면에서처럼 일어났습니다.
엔의 경우 작은 매도 신호가 막 형성되었습니다. 밤새 거래를 떠나야합니다.
캐나다 달러에 대해 매도 신호가 형성되었습니다. 큰 가격 하락은 없을 것입니다.
작은 축적 영역에서 가격에 대한 진입점이 있습니다.
이 작은 영역은 더 큰 영역 안에 있습니다.
출시 후, 충전하겠습니다.
1개의 신호가 더 생성됨
에바를 따라 북쪽으로 신호가 형성되었습니다.