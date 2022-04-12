축적 영역 및 추세 - 페이지 4 1234567891011...17 새 코멘트 Lilita Bogachkova 2022.01.04 13:36 #31 Aleksandr Yakovlev # : 예를 들어 이브에 상황이 있습니다. 작은 축적 영역. 나는 나가기를 기다리고 있다 그리고 구매 시점에서. 이벤트가 어떻게 전개되는지 봅시다. M15와 D1 사이의 72보다 크거나 28보다 작은 RSI 지표의 모든 판독 값을 기록하고 적어도 한 번 일치하는 가격을 확인하십시오. 그러면 다음 그림을 볼 수 있습니다. 보시다시피, RSI는 역사적으로 거의 모든 가격에서 신호를 제공했습니다. 그러나 최소 400번 이상 반복된 가격을 확인하면 역사적으로 동일한 위치에서 RSI가 시그널을 보낸 가격이 있음을 알 수 있습니다. 그래서 질문이 남습니다. 이것을 집적 구역/분배 구역으로 보아야 합니까? Aleksandr Yakovlev 2022.01.04 13:40 #32 Lilita Bogachkova # : M15와 D1 사이의 72보다 크거나 28보다 작은 RSI 지표의 모든 판독 값을 기록하고 적어도 한 번 일치하는 가격을 확인하십시오. 그러면 다음 그림을 볼 수 있습니다. 보시다시피, RSI는 역사적으로 거의 모든 가격에서 신호를 제공했습니다. 그러나 최소 400번 이상 반복된 가격을 확인하면 역사적으로 동일한 위치에서 RSI가 시그널을 보낸 가격이 있음을 알 수 있습니다. 그래서 질문이 남습니다. 이것을 집적 구역/분배 구역으로 보아야 합니까? 나는 RSI 지표에 의존하지 않습니다. 그리고 나는 그의 신호를 고려하지 않습니다. Lilita Bogachkova 2022.01.04 13:47 #33 Aleksandr Yakovlev # : 나는 RSI 지표에 의존하지 않습니다. 그리고 나는 그의 신호를 고려하지 않습니다. MA100과 MA50의 교차점에서도 어떤 표시기가 사용되는지는 중요하지 않습니다. 그러한 교차점이 특정 가격으로 형성되는지 여부가 중요합니다. 나는 더 이상 당신의 인지 과정을 방해하지 않을 것입니다. Maxim Kuznetsov 2022.01.04 13:54 #34 Lilita Bogachkova # : M15와 D1 사이의 72보다 크거나 28보다 작은 RSI 지표의 모든 판독 값을 기록하고 적어도 한 번 일치하는 가격을 확인하십시오. 그러면 다음 그림을 볼 수 있습니다. 보시다시피, RSI는 역사적으로 거의 모든 가격에서 신호를 제공했습니다. 그러나 최소 400번 이상 반복된 가격을 확인하면 역사적으로 동일한 위치에서 RSI가 시그널을 보낸 가격이 있음을 알 수 있습니다. 그래서 질문이 남습니다. 이것을 집적 구역/분배 구역으로 보아야 합니까? MatLab을 사용하여 무작위 걷기를 생성하고 계절을 추가하고 방법을 적용하십시오. 결과를 비교하십시오. 영역을 보았습니까? 그러나 그들은 아니다 Aleksandr Yakovlev 2022.01.04 14:00 #35 Maxim Kuznetsov # : MatLab을 사용하여 무작위 걷기를 생성하고 계절을 추가하고 방법을 적용하십시오. 결과를 비교하십시오. 영역을 보았습니까? 그러나 그들은 아니다 Maxim Kuznetsov 가 나에게 뭔가를 확신시키려고 합니까? 거래에서 가장 중요한 것은 이익이 아닙니다. 그리고 어떤 방법으로 추출하느냐는 순전히 개별적인 접근 방식입니다. 나는 내 것을 선택하고 그것을 사용하고 테스트하려고합니다. Aleksandr Yakovlev 2022.01.04 15:08 #36 파운드에서는 일반적으로 모든 것이 훌륭했습니다. 작은 축적 영역에서 반응이 발생했습니다. 나는 거래에서 17p를 마감하고 잔액을 BU로 이체했다. Алексей Тарабанов 2022.01.05 00:41 #37 Ilya Vasenin # : 패턴이 있습니다. 그러나 어떤 방향으로 작동할지 패턴은 없습니다. 평균 50/50. 거기 파지 마세요. 작동 방식에 따라 어떤 차이가 있습니까? 중지 주문 - 고장, 거기 및 오프닝. 대부분의 경우. 반전 중에는 거의 항상 드로다운이 있다는 것을 이해하면 됩니다. 열림 신호를 끊으면 닫혀야 합니다. Алексей Тарабанов 2022.01.05 01:33 #38 Maxim Kuznetsov # : MatLab을 사용하여 무작위 걷기를 생성하고 계절을 추가하고 방법을 적용하십시오. 결과를 비교하십시오. 영역을 보았습니까? 그러나 그들은 아니다 놀란. 말은 내 선생님 중 한 명이 말했듯이 이해합니다. 무작위 교환을 위해 MathLab에서 사용할 수 없습니다. 죄송합니다. 실제 시장에서만 사용할 수 있습니다. 그리고 그들은 아주 잘 작동합니다. Aleksandr Yakovlev 2022.01.05 17:05 #39 캐나다에서도 비슷한 상황이 있습니다. 축적 영역 - 종료 - 재 테스트 및 이익. 거래의 일부가 이미 종료되었습니다. 거래하기 지루합니다. 모든 것은 예측 가능하다 Vitali Kadel 2022.01.05 17:52 #40 Aleksandr Yakovlev # : 캐나다에서도 비슷한 상황이 있습니다. 축적 영역 - 종료 - 재 테스트 및 이익. 거래의 일부가 이미 종료되었습니다. 거래하는 것은 지루합니다. 모든 것은 예측 가능하다 거래량을 늘리면 지루하지 않습니다)). 자리를 떠날 때 어떤 규칙이 있습니까? 1234567891011...17 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
예를 들어 이브에 상황이 있습니다.
작은 축적 영역. 나는 나가기를 기다리고 있다
그리고 구매 시점에서.
이벤트가 어떻게 전개되는지 봅시다.
M15와 D1 사이의 72보다 크거나 28보다 작은 RSI 지표의 모든 판독 값을 기록하고 적어도 한 번 일치하는 가격을 확인하십시오.
그러면 다음 그림을 볼 수 있습니다. 보시다시피, RSI는 역사적으로 거의 모든 가격에서 신호를 제공했습니다.
그러나 최소 400번 이상 반복된 가격을 확인하면 역사적으로 동일한 위치에서 RSI가 시그널을 보낸 가격이 있음을 알 수 있습니다.
그래서 질문이 남습니다. 이것을 집적 구역/분배 구역으로 보아야 합니까?
M15와 D1 사이의 72보다 크거나 28보다 작은 RSI 지표의 모든 판독 값을 기록하고 적어도 한 번 일치하는 가격을 확인하십시오.
그러면 다음 그림을 볼 수 있습니다. 보시다시피, RSI는 역사적으로 거의 모든 가격에서 신호를 제공했습니다.
그러나 최소 400번 이상 반복된 가격을 확인하면 역사적으로 동일한 위치에서 RSI가 시그널을 보낸 가격이 있음을 알 수 있습니다.
그래서 질문이 남습니다. 이것을 집적 구역/분배 구역으로 보아야 합니까?
나는 RSI 지표에 의존하지 않습니다. 그리고 나는 그의 신호를 고려하지 않습니다.
나는 RSI 지표에 의존하지 않습니다. 그리고 나는 그의 신호를 고려하지 않습니다.
MA100과 MA50의 교차점에서도 어떤 표시기가 사용되는지는 중요하지 않습니다. 그러한 교차점이 특정 가격으로 형성되는지 여부가 중요합니다.
나는 더 이상 당신의 인지 과정을 방해하지 않을 것입니다.
M15와 D1 사이의 72보다 크거나 28보다 작은 RSI 지표의 모든 판독 값을 기록하고 적어도 한 번 일치하는 가격을 확인하십시오.
그러면 다음 그림을 볼 수 있습니다. 보시다시피, RSI는 역사적으로 거의 모든 가격에서 신호를 제공했습니다.
그러나 최소 400번 이상 반복된 가격을 확인하면 역사적으로 동일한 위치에서 RSI가 시그널을 보낸 가격이 있음을 알 수 있습니다.
그래서 질문이 남습니다. 이것을 집적 구역/분배 구역으로 보아야 합니까?
MatLab을 사용하여 무작위 걷기를 생성하고 계절을 추가하고 방법을 적용하십시오. 결과를 비교하십시오. 영역을 보았습니까? 그러나 그들은 아니다
MatLab을 사용하여 무작위 걷기를 생성하고 계절을 추가하고 방법을 적용하십시오. 결과를 비교하십시오. 영역을 보았습니까? 그러나 그들은 아니다
Maxim Kuznetsov 가 나에게 뭔가를 확신시키려고 합니까?
거래에서 가장 중요한 것은 이익이 아닙니다.
그리고 어떤 방법으로 추출하느냐는 순전히 개별적인 접근 방식입니다.
나는 내 것을 선택하고 그것을 사용하고 테스트하려고합니다.
파운드에서는 일반적으로 모든 것이 훌륭했습니다. 작은 축적 영역에서 반응이 발생했습니다.
나는 거래에서 17p를 마감하고 잔액을 BU로 이체했다.
패턴이 있습니다. 그러나 어떤 방향으로 작동할지 패턴은 없습니다. 평균 50/50. 거기 파지 마세요.
작동 방식에 따라 어떤 차이가 있습니까? 중지 주문 - 고장, 거기 및 오프닝. 대부분의 경우. 반전 중에는 거의 항상 드로다운이 있다는 것을 이해하면 됩니다. 열림 신호를 끊으면 닫혀야 합니다.
MatLab을 사용하여 무작위 걷기를 생성하고 계절을 추가하고 방법을 적용하십시오. 결과를 비교하십시오. 영역을 보았습니까? 그러나 그들은 아니다
놀란. 말은 내 선생님 중 한 명이 말했듯이 이해합니다. 무작위 교환을 위해 MathLab에서 사용할 수 없습니다. 죄송합니다. 실제 시장에서만 사용할 수 있습니다. 그리고 그들은 아주 잘 작동합니다.
캐나다에서도 비슷한 상황이 있습니다. 축적 영역 - 종료 - 재 테스트 및 이익.
거래의 일부가 이미 종료되었습니다. 거래하기 지루합니다. 모든 것은 예측 가능하다
캐나다에서도 비슷한 상황이 있습니다. 축적 영역 - 종료 - 재 테스트 및 이익.
거래의 일부가 이미 종료되었습니다. 거래하는 것은 지루합니다. 모든 것은 예측 가능하다
거래량을 늘리면 지루하지 않습니다)). 자리를 떠날 때 어떤 규칙이 있습니까?