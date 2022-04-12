축적 영역 및 추세 - 페이지 10 1...34567891011121314151617 새 코멘트 Сергей Криушин 2022.01.07 21:58 #91 Uladzimir Izerski # : 확실히 그런 방식은 아닙니다. 먼저, TA의 가격 구성 요소를 계산합니다. 그리고 유동성의 축적으로 나머지. 수익을 내기 위한 표준 방법입니다.)) 글쎄, 예, 글쎄, 예 ... 모든 것은 유동성의 축적으로 발생하지만 먼저 가격 구성 요소가 해결됩니다. . 나는 여전히 아무 것도 이해하지 못했습니다 ... 인플레이션이 있습니다 - 거기에 ... 멈추지 않고 날아가는 데 필요한 다른 것은 무엇입니까? 글쎄요, 급격한 착륙을 부드럽게하는 유동성 준비금이 여전히 있다는 것을 이해합니다 ... 그리고 비율 , 우리 기준으로 그렇게 많이 성장하지 않았어... Uladzimir Izerski 2022.01.07 22:05 #92 Сергей Криушин # : 글쎄, 예, 글쎄, 예 ... 모든 것은 유동성의 축적으로 발생하지만 먼저 가격 구성 요소가 해결됩니다. . 나는 여전히 아무 것도 이해하지 못했습니다 ... 인플레이션이 있습니다 - 거기에 ... 멈추지 않고 날아가는 데 필요한 다른 것은 무엇입니까? 글쎄요, 급격한 착륙을 부드럽게하는 유동성 준비금이 여전히 있다는 것을 이해합니다 ... 그리고 비율 , 우리 기준으로 그렇게 많이 성장하지 않았습니다 ... 당신 말이 맞습니다. 이율은 크지 않지만 큰 돈에 대한 수익성 있는 투자의 흐름이 적은 비율에는 이미 이점이 있습니다. 이것이 첫 번째 단계입니다. Сергей Криушин 2022.01.07 22:47 #93 Uladzimir Izerski # : 당신 말이 맞습니다. 이율은 크지 않지만 큰 돈에 대한 수익성 있는 투자의 흐름이 적은 비율에는 이미 이점이 있습니다. 이것이 첫 번째 단계입니다. 즉, 안전한 피난처 통화로 큰 돈/자본의 느린 흐름이 시작되었습니다. 해외에서 자본을 엔으로, 더 멀리 철수합니다 ... 그러나 지옥에 가면 돈이 필요하지 않으면 돈이 필요합니다. 우리처럼 - 화폐의 바다, 그러나 국가 구조 기금처럼 완전히 감가상각될 때까지 사체로 놓여 있습니다 ... 모든 소방관을 위한 은닉 ...))) 그게 다야, 거래 끝 - 나도 쉬러 갔다 ...)) Uladzimir Izerski 2022.01.08 08:34 #94 Сергей Криушин # : 즉, 안전한 피난처 통화로 큰 돈/자본의 느린 흐름이 시작되었습니다. 해외에서 자본을 엔으로, 더 멀리 철수합니다 ... 그러나 지옥에 가면 돈이 필요하지 않으면 돈이 필요합니다. 우리처럼 - 화폐의 바다, 그러나 국가 구조 기금처럼 완전히 감가상각될 때까지 사체로 놓여 있습니다 ... 모든 소방관을 위한 은닉 ...))) 그게 다야, 거래 끝 - 나도 쉬러 갔다 ...)) 배출 - 사실, 그들은 빈 돈을 변환하려고합니다. 세상의 모든 사람들은 서로를 때리고 싶어합니다. Vitaliy Kuznetsov 2022.01.08 10:16 #95 Uladzimir Izerski # : 배출 - 사실, 그들은 빈 돈을 변환하려고합니다. 세상의 모든 사람들은 서로를 때리고 싶어합니다. 통화 전쟁은 인플레이션의 관점에서 볼 수 있다고 생각합니다. 달러는 항상 강세였습니다. 그러나 그들은 그것이 약해질 것이라고 말합니다. 미국을 보자. 중앙은행의 금리를 비교할 수도 있습니다. 인플레이션이 하락하는 국가에서는 국가 통화가 강세를 보이고 있음을 의미합니다. 그러나 이것은 "공정한 과정"의 관점에서 볼 때 그렇습니다. 다만, 금고를 빨리 채우기 위해 경매장에 나오는 화폐가 강세를 보이진 않는 것 같다. 인위적인 개입이라고 생각합니다. 기름값이 오르면 휘발유 가격이 오른다(논리적으로) 휘발유는 점점 비싸지고 있는데 기름값이 싸지고 추출하는데 수익성이 없기 때문이다(논리적으로) Aleksandr Yakovlev 2022.01.10 07:09 #96 캐나다에서도 비슷한 움직임을 기대합니다. [삭제] 2022.01.10 07:20 #97 Aleksandr Yakovlev # : 캐나다에서도 비슷한 움직임을 기대합니다. 터미널 근처에 거주해야 합니다. 이 생성을 자동화하는 방법이 있습니까? Aleksandr Yakovlev 2022.01.10 07:25 #98 Vladimir Baskakov # : 터미널 근처에 사셔야 합니다. 이 생성을 자동화하는 방법이 있습니까? 안녕하세요 Vov입니다. 저는 프로그래머가 아닙니다. 그러므로 나는 무엇을 대답해야 할지 모르겠다. [삭제] 2022.01.10 07:27 #99 Aleksandr Yakovlev # : 안녕하세요 Vov입니다. 저는 프로그래머가 아닙니다. 그러므로 나는 무엇을 대답해야 할지 모르겠다. 프리랜서가 있고 기준이 공식화되면 모든 것이 수행됩니다. Aleksandr Yakovlev 2022.01.10 07:39 #100 Vladimir Baskakov # : 프리랜서가 있고 기준이 공식화되면 모든 것이 수행됩니다. 코드에 무엇을 구매해야 하는지 설명하는 방법을 알려주세요(구매 거래). 재시험에서 영역(축적, 통합 등)을 떠난 후. 그러나 즉시가 아니라 그림과 같이 약간의 "반올림" 후에. 그리고 "반올림"후 첫 번째 터치가 아닌가요?))) 1...34567891011121314151617 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
확실히 그런 방식은 아닙니다.
먼저, TA의 가격 구성 요소를 계산합니다. 그리고 유동성의 축적으로 나머지.
수익을 내기 위한 표준 방법입니다.))
나는 여전히 아무 것도 이해하지 못했습니다 ... 인플레이션이 있습니다 - 거기에 ... 멈추지 않고 날아가는 데 필요한 다른 것은 무엇입니까? 글쎄요, 급격한 착륙을 부드럽게하는 유동성 준비금이 여전히 있다는 것을 이해합니다 ... 그리고 비율 , 우리 기준으로 그렇게 많이 성장하지 않았어...
당신 말이 맞습니다. 이율은 크지 않지만 큰 돈에 대한 수익성 있는 투자의 흐름이 적은 비율에는 이미 이점이 있습니다. 이것이 첫 번째 단계입니다.
즉, 안전한 피난처 통화로 큰 돈/자본의 느린 흐름이 시작되었습니다. 해외에서 자본을 엔으로, 더 멀리 철수합니다 ... 그러나 지옥에 가면 돈이 필요하지 않으면 돈이 필요합니다. 우리처럼 - 화폐의 바다, 그러나 국가 구조 기금처럼 완전히 감가상각될 때까지 사체로 놓여 있습니다 ... 모든 소방관을 위한 은닉 ...)))그게 다야, 거래 끝 - 나도 쉬러 갔다 ...))
배출 - 사실, 그들은 빈 돈을 변환하려고합니다. 세상의 모든 사람들은 서로를 때리고 싶어합니다.
통화 전쟁은 인플레이션의 관점에서 볼 수 있다고 생각합니다. 달러는 항상 강세였습니다. 그러나 그들은 그것이 약해질 것이라고 말합니다.
미국을 보자.
중앙은행의 금리를 비교할 수도 있습니다.
인플레이션이 하락하는 국가에서는 국가 통화가 강세를 보이고 있음을 의미합니다. 그러나 이것은 "공정한 과정"의 관점에서 볼 때 그렇습니다.
다만, 금고를 빨리 채우기 위해 경매장에 나오는 화폐가 강세를 보이진 않는 것 같다. 인위적인 개입이라고 생각합니다.
기름값이 오르면 휘발유 가격이 오른다(논리적으로)
휘발유는 점점 비싸지고 있는데 기름값이 싸지고 추출하는데 수익성이 없기 때문이다(논리적으로)
캐나다에서도 비슷한 움직임을 기대합니다.
터미널 근처에 사셔야 합니다. 이 생성을 자동화하는 방법이 있습니까?
안녕하세요 Vov입니다. 저는 프로그래머가 아닙니다. 그러므로 나는 무엇을 대답해야 할지 모르겠다.
프리랜서가 있고 기준이 공식화되면 모든 것이 수행됩니다.
코드에 무엇을 구매해야 하는지 설명하는 방법을 알려주세요(구매 거래).
재시험에서 영역(축적, 통합 등)을 떠난 후.
그러나 즉시가 아니라 그림과 같이 약간의 "반올림" 후에.
그리고 "반올림"후 첫 번째 터치가 아닌가요?)))