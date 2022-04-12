축적 영역 및 추세 - 페이지 6 12345678910111213...17 새 코멘트 Sergey Lazarenko 2022.01.06 08:17 #51 Aleksandr Yakovlev # : 예, 여기에 로봇을 작성할 수 없습니다. 누적이란 무엇입니까? 정의는 무엇입니까? 둘째, Trend란 무엇인가, 정의.. Aleksandr Yakovlev 2022.01.06 08:19 #52 Sergey Lazarenko # : 누적이란 무엇입니까? 정의는 무엇입니까? 둘째, Trend란 무엇인가, 정의.. 구출을 위한 위키피디아 나는 여기에서 다른 일에 바쁩니다. 거래하고 단어를 설명하지 않습니다. Sergey Lazarenko 2022.01.06 08:44 #53 Aleksandr Yakovlev # : 구출을 위한 위키피디아 나는 여기에서 다른 일에 바쁩니다. 거래하고 단어를 설명하지 않습니다. 그래서 Wikipedia에서 - 다른 표현. 누적과 추세를 결정할 수 없다면 다음에 무엇을해야합니까? Aleksandr Yakovlev 2022.01.06 08:48 #54 Sergey Lazarenko # : 그래서 Wikipedia에서 - 다른 표현. 누적과 추세를 결정할 수 없다면 다음에 무엇을해야합니까? 이봐, 조심해 형. 이것은 대화가 아닙니다. 할 수 있거나 할 수 없습니다. 여기 좀 바빠요. 간단한 단어를 모른다면 그것은 당신의 문제입니다. 나는 더 이상 그러한 질문과 공격에 응답하지 않을 것입니다. 주제에 무언가가 있으면 쓰십시오. Aleksandr Yakovlev 2022.01.06 09:00 #55 테스트를 위해 조금 추가했습니다. 하지만 정확한 재시험을 보고 싶습니다. Aleksandr Yakovlev 2022.01.06 09:39 #56 작은 재시험이 있습니다. 마지막 거래를 잃었습니다. 하지만 예정대로 재시험부터 거래를 성사시켰다. 다음에 무슨 일이 일어날지는 시간이 말해줄 것이다. Aleksandr Yakovlev 2022.01.06 09:54 #57 글쎄, 원칙적으로 가격은 잘 작동했습니다. 가격이 20포인트를 넘었고 거래의 절반을 마감하고 BU로 옮겼습니다. 더 기다리고 있습니다.))) Vitaliy Kuznetsov 2022.01.06 09:55 #58 모든 상황에서 발전은 50/50입니다. 남은 것은 정류장보다 최소 2배 더 많은 테이크로 거래를 할 수 있는 곳을 찾는 것뿐입니다. 여기서 스톱이 합리적인 한계 내에 있고 테이크에 실제로 도달할 수 있도록 ATP를 계산하는 것도 필요합니다. 누적 및 상자 작업은 가장 좋은 방법 중 하나입니다. 왜냐하면 누적을 떠난 후 가격에는 APR에 대한 예비비가 있습니다. 그러나 예측 가능성은 여전히 50/50입니다. RR에 관한 모든 것입니다. Dr.F의 데모 거래 눈사태 HMA - 모든 프로그래머를 Aleksandr Yakovlev 2022.01.06 09:56 #59 Vitaliy Kuznetsov # : 모든 상황에서 발전은 50/50입니다. 남은 것은 정류장보다 최소 2배 더 많은 테이크로 거래를 할 수 있는 곳을 찾는 것뿐입니다. 여기서 스톱이 합리적인 한계 내에 있고 테이크가 도달할 수 있도록 ATP를 계산하는 것도 필요합니다. 누적 및 상자 작업은 가장 좋은 방법 중 하나입니다. 왜냐하면 누적을 떠난 후 가격에는 APR에 대한 예비비가 있습니다. 그러나 예측 가능성은 여전히 50/50입니다. RR에 관한 모든 것입니다. 귀하의 의견이 들렸습니다 [삭제] 2022.01.06 10:06 #60 Aleksandr Yakovlev # : 귀하의 의견이 들렸습니다 나는 축적 영역이 아니라 압축 영역을 찾을 것입니다. 더 나은 곳. 프랙탈은 찾기에 편리합니다. 위쪽 두 개와 아래쪽 두 개입니다. 두 개의 추세선을 그리고 진입점이 있는 좁아지는 삼각형을 얻습니다. 파일: Screenshot_2022-01-06-11-08-07-422_net.metaquotes.metatrader4.jpg 378 kb 12345678910111213...17 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
예, 여기에 로봇을 작성할 수 없습니다.
누적이란 무엇입니까? 정의는 무엇입니까?
둘째, Trend란 무엇인가, 정의..
누적이란 무엇입니까? 정의는 무엇입니까?
둘째, Trend란 무엇인가, 정의..
구출을 위한 위키피디아나는 여기에서 다른 일에 바쁩니다. 거래하고 단어를 설명하지 않습니다.
구출을 위한 위키피디아나는 여기에서 다른 일에 바쁩니다. 거래하고 단어를 설명하지 않습니다.
그래서 Wikipedia에서 - 다른 표현. 누적과 추세를 결정할 수 없다면 다음에 무엇을해야합니까?
그래서 Wikipedia에서 - 다른 표현. 누적과 추세를 결정할 수 없다면 다음에 무엇을해야합니까?
이봐, 조심해 형. 이것은 대화가 아닙니다. 할 수 있거나 할 수 없습니다.
여기 좀 바빠요. 간단한 단어를 모른다면
그것은 당신의 문제입니다. 나는 더 이상 그러한 질문과 공격에 응답하지 않을 것입니다.
주제에 무언가가 있으면 쓰십시오.
테스트를 위해 조금 추가했습니다. 하지만 정확한 재시험을 보고 싶습니다.
작은 재시험이 있습니다. 마지막 거래를 잃었습니다.
하지만 예정대로 재시험부터 거래를 성사시켰다.
다음에 무슨 일이 일어날지는 시간이 말해줄 것이다.
글쎄, 원칙적으로 가격은 잘 작동했습니다.
가격이 20포인트를 넘었고 거래의 절반을 마감하고 BU로 옮겼습니다.
더 기다리고 있습니다.)))
모든 상황에서 발전은 50/50입니다.
남은 것은 정류장보다 최소 2배 더 많은 테이크로 거래를 할 수 있는 곳을 찾는 것뿐입니다.
여기서 스톱이 합리적인 한계 내에 있고 테이크에 실제로 도달할 수 있도록 ATP를 계산하는 것도 필요합니다.
누적 및 상자 작업은 가장 좋은 방법 중 하나입니다. 왜냐하면 누적을 떠난 후 가격에는 APR에 대한 예비비가 있습니다. 그러나 예측 가능성은 여전히 50/50입니다. RR에 관한 모든 것입니다.
모든 상황에서 발전은 50/50입니다.
남은 것은 정류장보다 최소 2배 더 많은 테이크로 거래를 할 수 있는 곳을 찾는 것뿐입니다.
여기서 스톱이 합리적인 한계 내에 있고 테이크가 도달할 수 있도록 ATP를 계산하는 것도 필요합니다.
누적 및 상자 작업은 가장 좋은 방법 중 하나입니다. 왜냐하면 누적을 떠난 후 가격에는 APR에 대한 예비비가 있습니다. 그러나 예측 가능성은 여전히 50/50입니다. RR에 관한 모든 것입니다.
귀하의 의견이 들렸습니다
귀하의 의견이 들렸습니다