축적 영역 및 추세
안녕하세요 친구들과 새해 복 많이 받으세요.
이번 주제에서는 집적지대나 통합지대(누구에게나 편한 대로)라는 주제를 제기하고자 합니다.
일반적으로 어떤 패턴이 있으면 이 축적의 영역을 벗어난 후에도 가격이 계속 움직입니다.?
이것은 일반적으로 내가 논의하고 싶었던 많은 거래 시스템 중 하나입니다. 참고로 제가 거래한 스크린샷 한 장을 보여드리겠습니다.
유로 달러, 파운드 달러, 캐나다 달러 쌍에 대한 예상 토론.. 당신은 당신의 옵션을 제시할 수 있습니다.
보시다시피 특정 영역(작은 영역)이 있으며 이에 대한 반응이 있습니다.
나는 당신의 도움으로 통계를 수집하고 싶습니다. 나는 당신이 나를 도울 수 있기를 바랍니다)))
좋아요, 레벨 또는 영역이라고 부르겠습니다. 의미는 동일합니다. 이러한 장소의 가격은 방향을 바꾸기 전에 멈추거나 다음 단계로 계속됩니다.
예를 들어, 1990년 1월 1일부터 H2 시간 차트에서 RSI 지표의 과매수 및 과매도 수준 분석.
타임 차트 D1에 레벨 표시
타임 차트 W1에 레벨 표시
보편적 수준에 대한 주제를 계속하기 전에 이 영역( 집적 영역 또는 통합 영역 )을 정의하는 방법을 이해하고 싶었습니다.
먼저 가격이 있는 4시간 또는 일간 차트를 보고 그 이후에는 30m에서만 봅니다. il 15 m. 진입점을 찾고 있습니다. 그리고 통계를 수행한 쌍에 대해 이 작업을 수행합니다.
오히려 지난 몇 년 동안 많은 것 중 하나입니다.
귀하의 의견을 듣고 싶습니다.
