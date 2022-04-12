축적 영역 및 추세

새 코멘트
 

안녕하세요 친구들과 새해 복 많이 받으세요.

이번 주제에서는 집적지대나 통합지대(누구에게나 편한 대로)라는 주제를 제기하고자 합니다.

일반적으로 어떤 패턴이 있으면 이 축적의 영역을 벗어난 후에도 가격이 계속 움직입니다.?

이것은 일반적으로 내가 논의하고 싶었던 많은 거래 시스템 중 하나입니다. 참고로 제가 거래한 스크린샷 한 장을 보여드리겠습니다.

유로 달러, 파운드 달러, 캐나다 달러 쌍에 대한 예상 토론.. 당신은 당신의 옵션을 제시할 수 있습니다.

보시다시피 특정 영역(작은 영역)이 있으며 이에 대한 반응이 있습니다.

나는 당신의 도움으로 통계를 수집하고 싶습니다. 나는 당신이 나를 도울 수 있기를 바랍니다)))



[삭제]  
이치모쿠 구름이 집적대 아닌가?
 
Vladimir Baskakov # :
이치모쿠 구름이 집적대 아닌가?

원칙적으로 그렇습니다. 그러나 거래를 시작할 수 있는 명확한 경계는 없습니다. 그러나 이것은 순전히 제 생각입니다.

[삭제]  
Aleksandr Yakovlev # :

원칙적으로 그렇습니다. 그러나 거래를 시작할 수 있는 명확한 경계는 없습니다. 그러나 이것은 순전히 제 생각입니다.

글쎄, 당신에게도 한계가 있습니다. 하지만 굳이 그리지 않아도 스마트폰에서 언제든지 볼 수 있습니다
 
Aleksandr Yakovlev :

안녕하세요 친구들과 새해 복 많이 받으세요.

이번 주제에서는 집적지대나 통합지대(누구에게나 편한 대로)라는 주제를 제기하고자 합니다.

일반적으로 어떤 패턴이 있으면 이 축적의 영역을 벗어난 후에도 가격이 계속 움직입니다.?

이것은 일반적으로 내가 논의하고 싶었던 많은 거래 시스템 중 하나입니다. 참고로 제가 거래한 스크린샷 한 장을 보여드리겠습니다.

유로 달러, 파운드 달러, 캐나다 달러 쌍에 대한 예상 토론.. 당신은 당신의 옵션을 제시할 수 있습니다.

보시다시피 특정 영역(작은 영역)이 있으며 이에 대한 반응이 있습니다.

나는 당신의 도움으로 통계를 수집하고 싶습니다. 나는 당신이 나를 도울 수 있기를 바랍니다)))



좋아요, 레벨 또는 영역이라고 부르겠습니다. 의미는 동일합니다. 이러한 장소의 가격은 방향을 바꾸기 전에 멈추거나 다음 단계로 계속됩니다.

예를 들어, 1990년 1월 1일부터 H2 시간 차트에서 RSI 지표의 과매수 및 과매도 수준 분석.

타임 차트 D1에 레벨 표시

EURUSD일일


타임 차트 W1에 레벨 표시

EURUSD주간


보편적 수준에 대한 주제를 계속하기 전에 이 영역( 집적 영역 또는 통합 영역 )을 정의하는 방법을 이해하고 싶었습니다.

 
Lilita Bogachkova # :

좋습니다. 레벨 또는 영역이라고 부르겠습니다. 의미는 동일합니다. 이러한 장소의 가격은 방향을 바꾸기 전에 멈추거나 다음 단계로 계속됩니다.

예를 들어, 1990년 1월 1일부터 H2 시간 차트에서 RSI 지표의 과매수 및 과매도 수준 분석.

타임 차트 D1에 레벨 표시


시간 차트 W1에 레벨 표시


보편적 수준에 대한 주제를 계속하기 전에 이 영역( 집적 영역 또는 통합 영역 )을 정의하는 방법을 이해하고 싶었습니다.

먼저 가격이 있는 4시간 또는 일간 차트를 보고 그 이후에는 30m에서만 봅니다. il 15 m. 진입점을 찾고 있습니다. 그리고 통계를 수행한 쌍에 대해 이 작업을 수행합니다.

오히려 지난 몇 년 동안 많은 것 중 하나입니다.


귀하의 의견을 듣고 싶습니다.

 
Aleksandr Yakovlev # :

먼저 가격이 있는 4시간 또는 일간 차트를 보고 그 이후에는 30m에서만 봅니다. 진입 지점을 찾는 15m의 미사.

내가 올바르게 이해한다면 그러한 영역이 역사적으로 (표시된 가격대에서) 존재했는지 여부를 전혀 보지 마십시오.

 
Lilita Bogachkova # :

내가 올바르게 이해한다면 그러한 영역이 역사적으로 (표시된 가격대에서) 존재했는지 여부를 전혀 보지 마십시오.

모든 것은 역사적으로 이미 해결되었습니다.

물론 교차로가 없었다면 말이다.

내 말은, 한 번, 두 번 이상 넘은 역사에서 레벨을 던지면,,,,

그것은 더 이상 중요하지 않습니다. 다음 단계를 지켜봐야 합니다.

 
Aleksandr Yakovlev # :

귀하의 의견을 듣고 싶습니다.

나는 RSI 지표의 수치가 지표가 추세의 변화를 나타내는 가격 수준으로 관찰할 수 있는 패턴을 형성하는지 자문했습니다. 그런 패턴이 존재한다고 생각하는데, 위의 첨부된 사진에서 분명히 보입니다.

 
Lilita Bogachkova # :

나는 RSI 지표의 수치가 지표가 추세의 변화를 나타내는 가격 수준으로 관찰할 수 있는 패턴을 형성하는지 자문했습니다. 그런 패턴이 존재한다고 생각하는데, 위의 첨부된 사진에서 분명히 보입니다.

아니 로리타, 당신이 틀렸습니다. 추세가 변경되었음을 알려주는 표시기는 없습니다.

 
Aleksandr Yakovlev # :

아니 로리타..

릴리타

1234567891011121314151617
새 코멘트