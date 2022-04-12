축적 영역 및 추세 - 페이지 12

Veniamin Skrepkov # :

재무 분석가는 항상 계산된 데이터에 신경을 쓰지 않고 시장 평가를 위해 다양한 수준에서 정보를 수집합니다. 그리고 수만 명과 쉽게 헤어져 상황을 단순화합니다.

재무 분석가... 투자 같은 건가요? 재미있는
 
Vladimir Baskakov # :
재무 분석가... 투자 같은 건가요? 재미있는

나는 지속적으로 제3자의 예측을 듣는 데 크게 신경 쓰지 않지만, 어떤 아이디어는 자료를 제시할 때 논리적으로 논쟁하고, 다른 일부는 단순히 "진실을 잘라낸다"는 아이디어가 있습니다.

"분석 메이크업"- 면도한 머리-재킷 브랜드가 혼합되어 있어도 재미있습니다.

 

영역의 아래쪽 경계에서 구매 거래. 이미 절반이 닫혔습니다.

화면과 같이 가격이 움직이면 거래를 추가하겠습니다.

 

CME가 있는 모든 숫자가 똑같이 유용하지는 않습니다.

특히 마진 존을 찾는 사람들을 위해

;)

Aleksandr Yakovlev # :

영역의 아래쪽 경계에서 구매 거래. 이미 절반이 닫혔습니다.

화면과 같이 가격이 움직이면 거래를 추가하겠습니다.


usdcad 조기매수!!캐나다 물가상승중 유가상승!! 15분이 아닌 주간차트 참조)

 
dryun777 # :

정보 주셔서 감사합니다.

나는 조언을 듣지 않는다

Aleksandr Yakovlev # :

정보 주셔서 감사합니다.

나는 조언을 듣지 않는다

흠, 음, 마이너스에 앉아 !!!))))
dryun777 # :
흠, 음, 마이너스에 앉아 !!!))))
형님 드디어 돌아왔습니다! 여기에서 유일한 합리적인 사람!
Vladimir Baskakov # :
형님 드디어 돌아왔습니다! 여기 유일하게 괜찮은 사람
새해의 일부 모든 것, 그렇지 않음)) 이상하고 변경 .. 일부 악, 사람들에게 무슨 일이?
dryun777 # :
아직 장사를 못해서 어리둥절해
