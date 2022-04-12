축적 영역 및 추세 - 페이지 5 123456789101112...17 새 코멘트 Aleksandr Yakovlev 2022.01.05 17:59 #41 Vitali Kadel # : 거래량을 늘리면 지루하지 않습니다)) . 자리를 떠날 때 어떤 규칙이 있습니까? 그것은 불필요합니다. 지루하지 않아요. 여러 옵션. 그러나 가장 중요한 것은 신호의 반전입니다. Vitali Kadel 2022.01.05 18:01 #42 Aleksandr Yakovlev # : 그것은 불필요합니다. 지루하지 않아요. 여러 옵션. 그러나 가장 중요한 것은 신호의 반전입니다. 출구 - 새로운 축적 영역의 출현. 그래서 이해해요? Aleksandr Yakovlev 2022.01.05 18:04 #43 Vitali Kadel # : 출구 - 새로운 축적 영역의 출현. 그래서 이해해요? 거의. 그러나 나는 이것에만 의존하지 않습니다. 여러 가지 방법. Алексей Тарабанов 2022.01.05 22:33 #44 Vitali Kadel # : 거래량을 늘리면 지루하지 않습니다)). 자리를 떠날 때 어떤 규칙이 있습니까? 화살표가 있는 TP 레벨이 표시됩니다. 물론 추세가 있을 수 있으며 수익성 있는 포지션을 조기에 마감하는 것에 대한 쓰라린 후회가 있을 것입니다. 하지만 여기에도 옵션이 있습니다. 대부분의 경우 수준에서 반등할 것입니다. 예를 들어 레벨을 돌파하여 확인된 하향 이동 재개 시 위치 재개를 방해하는 것은 없습니다. Aleksandr Yakovlev 2022.01.06 07:23 #45 거래는 저항 구역에서 이루어졌습니다. 형성된 채널을 이탈한 후 낮은 타겟으로 메인 트레이드를 합니다. Serqey Nikitin 2022.01.06 08:04 #46 Aleksandr Yakovlev # : 여러 옵션. 그러나 가장 중요한 것은 신호의 반전입니다. 이 모든 정사각형과 직사각형은 모두 매우 주관적입니다. 기분과 이전에 마신 알코올의 양에 따라 이 곳에서 "그리거나" 조금 더 넓게 ... 이 "바위 그림"을 다시 테스트하는 방법은 무엇입니까?... Aleksandr Yakovlev 2022.01.06 08:08 #47 Serqey Nikitin # : 이 모든 정사각형과 직사각형은 모두 매우 주관적입니다. 기분과 이전에 마신 알코올의 양에 따라 이 곳에서 "그리거나" 조금 더 넓게 ... 다시, 이 "암벽화"를 테스트하는 방법은 무엇입니까? ... 이를 위해서는 많은 거래 경험과 차트에 대한 유약한 눈이 필요합니다. 나는 당신이 그들 중 하나라고 생각합니다. 그리고 테스트를 하려면 다음을 이해해야 합니다. 그것은 단지 사각형이 아니라는 것입니다. 구축해야 하는 다양한 매개변수가 있습니다. 이 사각형을 그릴 위치와 방법을 결정합니다. Serqey Nikitin 2022.01.06 08:10 #48 Aleksandr Yakovlev # : 이를 위해서는 많은 거래 경험과 차트에 대한 유약한 눈이 필요합니다. 나는 당신이 그들 중 하나라고 생각합니다. 그리고 테스트를 하려면 다음을 이해해야 합니다. 그것은 단지 사각형이 아니라는 것입니다. 구축해야 하는 다양한 매개변수가 있습니다. 이 사각형을 그릴 위치와 방법을 결정합니다. 당연하게도! 테스트가 불가능할뿐... 부끄럽지만... Aleksandr Yakovlev 2022.01.06 08:12 #49 Serqey Nikitin # : 당연하게도! 테스트가 불가능할뿐... 부끄럽지만... 예, 여기에 로봇을 작성할 수 없습니다. Serqey Nikitin 2022.01.06 08:15 #50 Aleksandr Yakovlev # : 예, 여기에 로봇을 작성할 수 없습니다. 예, 모든 것이 명확합니다 ... 이것은 "연기가 자욱한 눈"이 아닌 SUBJECTIVE 방법이라고 불리는 것입니다 ... 123456789101112...17 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
