축적 영역 및 추세 - 페이지 17

Sergey Lazarenko 2022.04.12 17:10 #161

그리고 여기 이렇게, 레벨 위의 누적, 어제의 막대가 방향을 보여줍니다.. 그게 다야, 레벨이 더 이상 가격을 유지하지 않습니다..

Sergey Lazarenko 2022.04.12 17:11 #162

여기에 가격이 돌파와 함께 누적을 남겼습니다..

Sergey Lazarenko 2022.04.12 20:29 #163

케이블에 1.2996 레벨 이상의 새로운 축적 영역이 있습니다.. 거기에서 임펄스가 언제 올지는 아직 명확하지 않습니다.
