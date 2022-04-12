축적 영역 및 추세 - 페이지 3

새 코멘트
 
Lilita Bogachkova # :

뭐라고 답해드릴까요? 내가 예라고 말하면 당신은 내 말을 확인하는 신호가 어디에 있는지 물을 것입니다. 나는 이 웹사이트가 공공장소라고 대답할 수 있으며 필요한 것보다 더 많은 정보를 공공장소에 게시하지 않을 것입니다. 다른 사이트와 마찬가지로 자신에 대한 정보를 게시할 필요가 없습니다.

아니요, 묻지 않겠습니다. 당신의 말을 받겠습니다.

그 일을 잘 했습니까?

그리고 당신의 대답으로 충분할 것입니다.
 
Aleksandr Yakovlev # :

아니요, 묻지 않겠습니다. 당신의 말을 받겠습니다.

그 일을 잘 했습니까?

이것은 상대적인 크기이며 비교 대상에 따라 다릅니다.

주제에서 벗어난 토론

 
Lilita Bogachkova # :

이것은 상대적인 크기이며 비교 대상에 따라 다릅니다.

주제에서 벗어난 토론

자신의 필요와 비교.

 
Lilita Bogachkova # :

곧 삭제하겠습니다

아늑한.

 

예를 들어 이브에 상황이 있습니다.

작은 축적 영역. 나는 나가기를 기다리고 있다

그리고 구매 시점에서.

이벤트가 어떻게 전개되는지 봅시다.


 
Aleksandr Yakovlev :

안녕하세요 친구들과 새해 복 많이 받으세요.

이번 주제에서는 집적지대나 통합지대(누구에게나 편한 대로)라는 주제를 제기하고자 합니다.

일반적으로 어떤 패턴이 있으면 이 축적의 영역을 벗어난 후에도 가격이 계속 움직입니다.?

이것은 일반적으로 내가 논의하고 싶었던 많은 거래 시스템 중 하나입니다. 참고로 제가 거래한 스크린샷 한 장을 보여드리겠습니다.

유로 달러, 파운드 달러, 캐나다 달러 쌍에 대한 예상 토론.. 당신은 당신의 옵션을 제시할 수 있습니다.

보시다시피 특정 영역(작은 영역)이 있으며 이에 대한 반응이 있습니다.

나는 당신의 도움으로 통계를 수집하고 싶습니다. 나는 당신이 나를 도울 수 있기를 바랍니다)))



패턴이 있습니다. 그러나 어떤 방향으로 작동할지 패턴은 없습니다. 평균 50/50. 거기 파지 마세요.

 
Ilya Vasenin # :

패턴이 있습니다. 그러나 어떤 방향으로 작동할지 패턴은 없습니다. 평균 50/50. 거기 파지 마세요.

이것이 제가 발견하고 싶은 것입니다.

 

예를 들어, 파운드의 경우 거의 비슷한 상황입니다.

특정 영역이 있으며 재테스트를 통해 빠져 나옵니다.


 
Aleksandr Yakovlev # :

예를 들어, 파운드의 경우 거의 비슷한 상황입니다.

특정 영역이 있으며 재테스트를 통해 빠져 나옵니다.


감각, 어떤 영역, 무엇을 다시 테스트 ... 밤이 있습니다 (밤은 무엇입니까 - 화면에는 연간) 평면과 시장이 열립니다. 모두. 밤에는 거의 활동이 없으며 낮에는 규모가 급격히 증가합니다. 진폭이 폭발적으로 증가하면 "테스트/재테스트"의 모양이 나타납니다.

당신의 도움으로 거의 매일이 영역 / 재시험 / 브레이크 아웃으로 표시됩니다 :-)

 
Maxim Kuznetsov # :

감각, 어떤 영역, 무엇을 다시 테스트 ... 밤이 있습니다 (밤은 무엇입니까 - 화면에는 연간) 평면과 시장이 열립니다. 모두. 밤에는 거의 활동이 없으며 낮에는 규모가 급격히 증가합니다. 진폭이 폭발적으로 증가하면 "테스트/재테스트"의 모양이 나타납니다.

당신의 도움으로 거의 매일이 영역 / 재시험 / 브레이크 아웃으로 표시됩니다 :-)

이것은 당신의 의견입니다. 나는 내 것을 고수합니다.

일반적으로 살펴 보겠습니다.

12345678910...17
새 코멘트