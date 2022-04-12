축적 영역 및 추세 - 페이지 3 12345678910...17 새 코멘트 Aleksandr Yakovlev 2022.01.03 14:46 #21 Lilita Bogachkova # : 뭐라고 답해드릴까요? 내가 예라고 말하면 당신은 내 말을 확인하는 신호가 어디에 있는지 물을 것입니다. 나는 이 웹사이트가 공공장소라고 대답할 수 있으며 필요한 것보다 더 많은 정보를 공공장소에 게시하지 않을 것입니다. 다른 사이트와 마찬가지로 자신에 대한 정보를 게시할 필요가 없습니다. 아니요, 묻지 않겠습니다. 당신의 말을 받겠습니다. 그 일을 잘 했습니까? 그리고 당신의 대답으로 충분할 것입니다. Lilita Bogachkova 2022.01.03 14:49 #22 Aleksandr Yakovlev # : 아니요, 묻지 않겠습니다. 당신의 말을 받겠습니다. 그 일을 잘 했습니까? 이것은 상대적인 크기이며 비교 대상에 따라 다릅니다. 주제에서 벗어난 토론 Aleksandr Yakovlev 2022.01.03 15:02 #23 Lilita Bogachkova # : 이것은 상대적인 크기이며 비교 대상에 따라 다릅니다. 주제에서 벗어난 토론 자신의 필요와 비교. Aleksandr Yakovlev 2022.01.03 15:09 #24 Lilita Bogachkova # : 곧 삭제하겠습니다 아늑한. Aleksandr Yakovlev 2022.01.04 10:54 #25 예를 들어 이브에 상황이 있습니다. 작은 축적 영역. 나는 나가기를 기다리고 있다 그리고 구매 시점에서. 이벤트가 어떻게 전개되는지 봅시다. Ilya Vasenin 2022.01.04 11:02 #26 Aleksandr Yakovlev : 안녕하세요 친구들과 새해 복 많이 받으세요. 이번 주제에서는 집적지대나 통합지대(누구에게나 편한 대로)라는 주제를 제기하고자 합니다. 일반적으로 어떤 패턴이 있으면 이 축적의 영역을 벗어난 후에도 가격이 계속 움직입니다.? 이것은 일반적으로 내가 논의하고 싶었던 많은 거래 시스템 중 하나입니다. 참고로 제가 거래한 스크린샷 한 장을 보여드리겠습니다. 유로 달러, 파운드 달러, 캐나다 달러 쌍에 대한 예상 토론.. 당신은 당신의 옵션을 제시할 수 있습니다. 보시다시피 특정 영역(작은 영역)이 있으며 이에 대한 반응이 있습니다. 나는 당신의 도움으로 통계를 수집하고 싶습니다. 나는 당신이 나를 도울 수 있기를 바랍니다))) 패턴이 있습니다. 그러나 어떤 방향으로 작동할지 패턴은 없습니다. 평균 50/50. 거기 파지 마세요. Aleksandr Yakovlev 2022.01.04 11:03 #27 Ilya Vasenin # : 패턴이 있습니다. 그러나 어떤 방향으로 작동할지 패턴은 없습니다. 평균 50/50. 거기 파지 마세요. 이것이 제가 발견하고 싶은 것입니다. Aleksandr Yakovlev 2022.01.04 12:14 #28 예를 들어, 파운드의 경우 거의 비슷한 상황입니다. 특정 영역이 있으며 재테스트를 통해 빠져 나옵니다. Maxim Kuznetsov 2022.01.04 12:46 #29 Aleksandr Yakovlev # : 예를 들어, 파운드의 경우 거의 비슷한 상황입니다. 특정 영역이 있으며 재테스트를 통해 빠져 나옵니다. 감각, 어떤 영역, 무엇을 다시 테스트 ... 밤이 있습니다 (밤은 무엇입니까 - 화면에는 연간) 평면과 시장이 열립니다. 모두. 밤에는 거의 활동이 없으며 낮에는 규모가 급격히 증가합니다. 진폭이 폭발적으로 증가하면 "테스트/재테스트"의 모양이 나타납니다. 당신의 도움으로 거의 매일이 영역 / 재시험 / 브레이크 아웃으로 표시됩니다 :-) Aleksandr Yakovlev 2022.01.04 12:54 #30 Maxim Kuznetsov # : 감각, 어떤 영역, 무엇을 다시 테스트 ... 밤이 있습니다 (밤은 무엇입니까 - 화면에는 연간) 평면과 시장이 열립니다. 모두. 밤에는 거의 활동이 없으며 낮에는 규모가 급격히 증가합니다. 진폭이 폭발적으로 증가하면 "테스트/재테스트"의 모양이 나타납니다. 당신의 도움으로 거의 매일이 영역 / 재시험 / 브레이크 아웃으로 표시됩니다 :-) 이것은 당신의 의견입니다. 나는 내 것을 고수합니다. 일반적으로 살펴 보겠습니다. 12345678910...17 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
뭐라고 답해드릴까요? 내가 예라고 말하면 당신은 내 말을 확인하는 신호가 어디에 있는지 물을 것입니다. 나는 이 웹사이트가 공공장소라고 대답할 수 있으며 필요한 것보다 더 많은 정보를 공공장소에 게시하지 않을 것입니다. 다른 사이트와 마찬가지로 자신에 대한 정보를 게시할 필요가 없습니다.
아니요, 묻지 않겠습니다. 당신의 말을 받겠습니다.
그 일을 잘 했습니까?그리고 당신의 대답으로 충분할 것입니다.
이것은 상대적인 크기이며 비교 대상에 따라 다릅니다.
주제에서 벗어난 토론
자신의 필요와 비교.
곧 삭제하겠습니다
아늑한.
예를 들어 이브에 상황이 있습니다.
작은 축적 영역. 나는 나가기를 기다리고 있다
그리고 구매 시점에서.
이벤트가 어떻게 전개되는지 봅시다.
안녕하세요 친구들과 새해 복 많이 받으세요.
이번 주제에서는 집적지대나 통합지대(누구에게나 편한 대로)라는 주제를 제기하고자 합니다.
일반적으로 어떤 패턴이 있으면 이 축적의 영역을 벗어난 후에도 가격이 계속 움직입니다.?
이것은 일반적으로 내가 논의하고 싶었던 많은 거래 시스템 중 하나입니다. 참고로 제가 거래한 스크린샷 한 장을 보여드리겠습니다.
유로 달러, 파운드 달러, 캐나다 달러 쌍에 대한 예상 토론.. 당신은 당신의 옵션을 제시할 수 있습니다.
보시다시피 특정 영역(작은 영역)이 있으며 이에 대한 반응이 있습니다.
나는 당신의 도움으로 통계를 수집하고 싶습니다. 나는 당신이 나를 도울 수 있기를 바랍니다)))
패턴이 있습니다. 그러나 어떤 방향으로 작동할지 패턴은 없습니다. 평균 50/50. 거기 파지 마세요.
이것이 제가 발견하고 싶은 것입니다.
예를 들어, 파운드의 경우 거의 비슷한 상황입니다.
특정 영역이 있으며 재테스트를 통해 빠져 나옵니다.
감각, 어떤 영역, 무엇을 다시 테스트 ... 밤이 있습니다 (밤은 무엇입니까 - 화면에는 연간) 평면과 시장이 열립니다. 모두. 밤에는 거의 활동이 없으며 낮에는 규모가 급격히 증가합니다. 진폭이 폭발적으로 증가하면 "테스트/재테스트"의 모양이 나타납니다.
당신의 도움으로 거의 매일이 영역 / 재시험 / 브레이크 아웃으로 표시됩니다 :-)
이것은 당신의 의견입니다. 나는 내 것을 고수합니다.
일반적으로 살펴 보겠습니다.