축적 영역 및 추세 - 페이지 14

Aleksandr Yakovlev 2022.01.19 18:09 #131

dryun777 # :

[삭제] 2022.01.20 16:48 #132

dryun777 # :

여기가 더!!! 이건 직사각형 모양!트렌드의 연속 파운드가 오르고 있다

Aleksandr Yakovlev 2022.01.24 16:03 #133

dryun777 # :

이런 선물은 필요없어!!! 처음으로 멈춰있던 거래는 이미 날려버렸어!!!! 그리고 하루중의 찰나의 움직임, 이건 말도 안되는 소리!!! 피규어 끝!!! 가장 중요한 것은 인내입니다!!! 그리고 이 쌍을 사는 사람들은 잃을 것입니다! !!

빈 말. 그리고 좋아하는 말 "말했잖아"

Vitali Kadel 2022.01.24 16:55 #134

Aleksandr Yakovlev # :

빈 말. 그리고 좋아하는 말 "말했잖아"

수업 !

Vladislav Vidiukov 2022.01.25 18:26 #135

Aleksandr Yakovlev :

안녕하세요 친구들과 새해 복 많이 받으세요. 이번 주제에서는 집적지대나 통합지대(누구에게나 편한 대로)라는 주제를 제기하고자 합니다. 일반적으로 어떤 패턴이 있으면 이 축적의 영역을 벗어난 후에도 가격이 계속 움직입니다.? 이것은 일반적으로 내가 논의하고 싶었던 많은 거래 시스템 중 하나입니다. 참고로 제가 거래한 스크린샷 한 장을 보여드리겠습니다. 유로 달러, 파운드 달러, 캐나다 달러 쌍에 대한 예상 토론.. 당신은 당신의 옵션을 제시할 수 있습니다. 보시다시피 특정 영역(작은 영역)이 있으며 이에 대한 반응이 있습니다. 나는 당신의 도움으로 통계를 수집하고 싶습니다. 나는 당신이 나를 도울 수 있기를 바랍니다)))

이 부분에는 패턴이 없습니다.

Veniamin Skrepkov 2022.01.25 19:57 #136

AUD_USD , M-15 영역(지난 주)에서 거래된 쌍이 강조 표시되어 있어 거래량을 마감하기 위한 편안한 영역(특정 수준의 베이 판매 반대)이며 거래량을 모르기 때문에 , 우리는 그것들만을 가정할 수 있습니다. 은행에서 주문은 베이 주문 상자에, 다른 하나에는 판매 상자에 누적되며 일부 스택은 더 두껍고 이것이 이동의 이유가 될 것입니다. 우리는 또한 거래 운영, 교환 거래, 중앙 은행이 금 준비금을 형성하는 등 주문의 성격을 모릅니다. 저것들. 시간이 지남에 따라 응용 프로그램 실행 기간이 다릅니다.

Veniamin Skrepkov 2022.01.26 07:59 #137

AUD_USD М-15 , 4개 영역이 선택되고 채널이 3개 지점에 구축됩니다. Tech.Anal의 가능성은 이미 존재합니다. (평평한 지역의 극단에 따라) 주 전체를 고려하면 종가가 시가에서 많이 "이탈"하지 않았음이 분명합니다. 한 주 전체는 대체로 변동이 없었지만 구매(7274)와 TA 요소, 피벗 수준, 표준 편차 및 그 외에도 활동이 있었습니다. 순간, 당신은 이벤트에 대한 일종의 해석을 시도해야합니다 - 무슨 일이 일어나고 있는지 - 구매 - 구매 - 판매 - 판매, 현재 (일일 거래량) 또는 큰 것 "상자"(현재)를 선택하여 매수 시 후속 입찰에 대해 호가를 수익성 있는 수준으로 이동합니다.

Aleksandr Yakovlev 2022.01.26 08:02 #138

Veniamin Skrepkov # :

AUD_USD M-15, 4개 영역이 선택되고 채널이 3개 포인트에 구축됩니다. Tech.Anal의 가능성은 이미 존재합니다. (평평한 지역의 극단에 따라) 주 전체를 고려하면 종가가 시가에서 많이 "이탈"하지 않았음이 분명합니다. 한 주 전체는 대체로 변동이 없었지만 구매(7274)와 TA 요소, 피벗 수준, 표준 편차 및 그 외에도 활동이 있었습니다. 순간, 당신은 이벤트에 대한 일종의 해석을 시도해야합니다 - 무슨 일이 일어나고 있는지 - 구매 - 구매 - 판매 - 판매, 현재 (일일 거래량) 또는 큰 것 "상자"(현재)를 클릭하여 후속 구매 주문을 위해 호가를 수익성 있는 수준으로 이동합니다.

캐나다인에 대해 어떻게 생각하십니까?

Veniamin Skrepkov 2022.01.26 09:58 #139

당일 채널보더를 튕겨서 2700레벨부터 2800을 반복 테스트했고, 질문은 레벨 27, H-3, 15시간존에서 2605와 S\R 레벨을 고려하고 있는데, 오늘 연준의 소식을 예상하여 변동성 증가를 예상할 수 있지만 일반적으로 호가는 27선과 채널 D - 1 - 1.5 사이에 "고정"되어 있습니다. 가까운 수준에 대한 반응을 관찰할 것입니다 , 수치가 3으로 "떨어질" 가능성이 있으며, 이 시나리오가 실현되면 아마도 유로화와 상관관계에 있거나 대안적으로 상단을 통해 아래로 내려가게 될 것입니다.

[삭제] 2022.01.26 10:01 #140

Aleksandr Yakovlev # :

캐나다인에 대해 어떻게 생각하십니까?

그래 트레이딩은 진짜 야샤씨가 아니야!! 똑똑한 사람들이 쌍떨어진다고 하면 들어야지!!! 이 가격에 공부하고 낙서는 안하고.. 더이상 조언은 안해줄게 , 나는 여기에 관심이 없다
아니요. 기분이 상하지 않았다.
그리고 "배치"에 대해, 그래서 나는 내 관점을 말했다.
그리고 그것은 당신과 일치하지 않을 수 있습니다.
그러나 나는 내 차량의 미묘함을 말하지 않을 것입니다.
여기가 더!!! 이건 직사각형 모양!트렌드의 연속
이런 선물은 필요없어!!! 처음으로 멈춰있던 거래는 이미 날려버렸어!!!! 그리고 하루중의 찰나의 움직임, 이건 말도 안되는 소리!!! 피규어 끝!!! 가장 중요한 것은 인내입니다!!! 그리고 이 쌍을 사는 사람들은 잃을 것입니다! !!
그리고 좋아하는 말 "말했잖아"
수업 !
안녕하세요 친구들과 새해 복 많이 받으세요.
이번 주제에서는 집적지대나 통합지대(누구에게나 편한 대로)라는 주제를 제기하고자 합니다.
일반적으로 어떤 패턴이 있으면 이 축적의 영역을 벗어난 후에도 가격이 계속 움직입니다.?
이것은 일반적으로 내가 논의하고 싶었던 많은 거래 시스템 중 하나입니다. 참고로 제가 거래한 스크린샷 한 장을 보여드리겠습니다.
유로 달러, 파운드 달러, 캐나다 달러 쌍에 대한 예상 토론.. 당신은 당신의 옵션을 제시할 수 있습니다.
보시다시피 특정 영역(작은 영역)이 있으며 이에 대한 반응이 있습니다.
나는 당신의 도움으로 통계를 수집하고 싶습니다. 나는 당신이 나를 도울 수 있기를 바랍니다)))
AUD_USD , M-15 영역(지난 주)에서 거래된 쌍이 강조 표시되어 있어 거래량을 마감하기 위한 편안한 영역(특정 수준의 베이 판매 반대)이며 거래량을 모르기 때문에 , 우리는 그것들만을 가정할 수 있습니다. 은행에서 주문은 베이 주문 상자에, 다른 하나에는 판매 상자에 누적되며 일부 스택은 더 두껍고 이것이 이동의 이유가 될 것입니다. 우리는 또한 거래 운영, 교환 거래, 중앙 은행이 금 준비금을 형성하는 등 주문의 성격을 모릅니다. 저것들. 시간이 지남에 따라 응용 프로그램 실행 기간이 다릅니다.
AUD_USD М-15 , 4개 영역이 선택되고 채널이 3개 지점에 구축됩니다. Tech.Anal의 가능성은 이미 존재합니다. (평평한 지역의 극단에 따라) 주 전체를 고려하면 종가가 시가에서 많이 "이탈"하지 않았음이 분명합니다. 한 주 전체는 대체로 변동이 없었지만 구매(7274)와 TA 요소, 피벗 수준, 표준 편차 및 그 외에도 활동이 있었습니다. 순간, 당신은 이벤트에 대한 일종의 해석을 시도해야합니다 - 무슨 일이 일어나고 있는지 - 구매 - 구매 - 판매 - 판매, 현재 (일일 거래량) 또는 큰 것 "상자"(현재)를 선택하여 매수 시 후속 입찰에 대해 호가를 수익성 있는 수준으로 이동합니다.
캐나다인에 대해 어떻게 생각하십니까?
당일 채널보더를 튕겨서 2700레벨부터 2800을 반복 테스트했고, 질문은 레벨 27, H-3, 15시간존에서 2605와 S\R 레벨을 고려하고 있는데, 오늘 연준의 소식을 예상하여 변동성 증가를 예상할 수 있지만 일반적으로 호가는 27선과 채널 D - 1 - 1.5 사이에 "고정"되어 있습니다. 가까운 수준에 대한 반응을 관찰할 것입니다 , 수치가 3으로 "떨어질" 가능성이 있으며, 이 시나리오가 실현되면 아마도 유로화와 상관관계에 있거나 대안적으로 상단을 통해 아래로 내려가게 될 것입니다.
캐나다인에 대해 어떻게 생각하십니까?