dryun777 # :

아니요. 기분이 상하지 않았다.

그리고 "배치"에 대해, 그래서 나는 내 관점을 말했다.

그리고 그것은 당신과 일치하지 않을 수 있습니다.

그러나 나는 내 차량의 미묘함을 말하지 않을 것입니다.

dryun777 # :

여기가 더!!! 이건 직사각형 모양!트렌드의 연속


파운드가 오르고 있다
 
dryun777 # :
이런 선물은 필요없어!!! 처음으로 멈춰있던 거래는 이미 날려버렸어!!!! 그리고 하루중의 찰나의 움직임, 이건 말도 안되는 소리!!! 피규어 끝!!! 가장 중요한 것은 인내입니다!!! 그리고 이 쌍을 사는 사람들은 잃을 것입니다! !!

빈 말.

그리고 좋아하는 말 "말했잖아"


 
Aleksandr Yakovlev # :

빈 말.

그리고 좋아하는 말 "말했잖아"


수업 !

 
Aleksandr Yakovlev :

안녕하세요 친구들과 새해 복 많이 받으세요.

이번 주제에서는 집적지대나 통합지대(누구에게나 편한 대로)라는 주제를 제기하고자 합니다.

일반적으로 어떤 패턴이 있으면 이 축적의 영역을 벗어난 후에도 가격이 계속 움직입니다.?

이것은 일반적으로 내가 논의하고 싶었던 많은 거래 시스템 중 하나입니다. 참고로 제가 거래한 스크린샷 한 장을 보여드리겠습니다.

유로 달러, 파운드 달러, 캐나다 달러 쌍에 대한 예상 토론.. 당신은 당신의 옵션을 제시할 수 있습니다.

보시다시피 특정 영역(작은 영역)이 있으며 이에 대한 반응이 있습니다.

나는 당신의 도움으로 통계를 수집하고 싶습니다. 나는 당신이 나를 도울 수 있기를 바랍니다)))



이 부분에는 패턴이 없습니다.
 

AUD_USD , M-15 영역(지난 주)에서 거래된 쌍이 강조 표시되어 있어 거래량을 마감하기 위한 편안한 영역(특정 수준의 베이 판매 반대)이며 거래량을 모르기 때문에 , 우리는 그것들만을 가정할 수 있습니다. 은행에서 주문은 베이 주문 상자에, 다른 하나에는 판매 상자에 누적되며 일부 스택은 더 두껍고 이것이 이동의 이유가 될 것입니다. 우리는 또한 거래 운영, 교환 거래, 중앙 은행이 금 준비금을 형성하는 등 주문의 성격을 모릅니다. 저것들. 시간이 지남에 따라 응용 프로그램 실행 기간이 다릅니다.

 

AUD_USD М-15 , 4개 영역이 선택되고 채널이 3개 지점에 구축됩니다. Tech.Anal의 가능성은 이미 존재합니다. (평평한 지역의 극단에 따라) 주 전체를 고려하면 종가가 시가에서 많이 "이탈"하지 않았음이 분명합니다. 한 주 전체는 대체로 변동이 없었지만 구매(7274)와 TA 요소, 피벗 수준, 표준 편차 및 그 외에도 활동이 있었습니다. 순간, 당신은 이벤트에 대한 일종의 해석을 시도해야합니다 - 무슨 일이 일어나고 있는지 - 구매 - 구매 - 판매 - 판매, 현재 (일일 거래량) 또는 큰 것 "상자"(현재)를 선택하여 매수 시 후속 입찰에 대해 호가를 수익성 있는 수준으로 이동합니다.

 
Veniamin Skrepkov # :


캐나다인에 대해 어떻게 생각하십니까?

 

당일 채널보더를 튕겨서 2700레벨부터 2800을 반복 테스트했고, 질문은 레벨 27, H-3, 15시간존에서 2605와 S\R 레벨을 고려하고 있는데, 오늘 연준의 소식을 예상하여 변동성 증가를 예상할 수 있지만 일반적으로 호가는 27선과 채널 D - 1 - 1.5 사이에 "고정"되어 있습니다. 가까운 수준에 대한 반응을 관찰할 것입니다 , 수치가 3으로 "떨어질" 가능성이 있으며, 이 시나리오가 실현되면 아마도 유로화와 상관관계에 있거나 대안적으로 상단을 통해 아래로 내려가게 될 것입니다.

Aleksandr Yakovlev # :

캐나다인에 대해 어떻게 생각하십니까?

그래 트레이딩은 진짜 야샤씨가 아니야!! 똑똑한 사람들이 쌍떨어진다고 하면 들어야지!!! 이 가격에 공부하고 낙서는 안하고.. 더이상 조언은 안해줄게 , 나는 여기에 관심이 없다
