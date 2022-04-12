축적 영역 및 추세 - 페이지 2 123456789...17 새 코멘트 Aleksandr Yakovlev 2022.01.03 13:52 #11 Lilita Bogachkova # : 릴리타 리타. 바르게? 아니면 영어로 쓰나요? 잘 지내고 있나요? 잘못된 발음에 대해 미리 사과드립니다. Lilita Bogachkova 2022.01.03 13:59 #12 Aleksandr Yakovlev # : 추세가 변경되었음을 알려주는 표시기는 없습니다. 앞으로 지표가 무엇을 보여줄지 말하지 않았기 때문에 더 이상 논쟁의 의미가 없습니다. 나는 지표 판독을 가격 움직임이 방향을 바꾼 가격 수준으로 보았다고 말했습니다. Aleksandr Yakovlev 2022.01.03 14:11 #13 Aleksandr Yakovlev # : RSI에서 일일 또는 4시간 추세 변화를 알 수 없습니다. 차트. 릴리타 보가치코바 # : 나는 지표 판독을 가격 움직임이 방향을 바꾼 가격 수준으로 보았다고 말했습니다. 위의 글에서 경매에 참여하지 않는 것으로 이해합니다. 그러나 이것은 순전히 제 추측입니다. Aleksandr Yakovlev 2022.01.03 14:19 #14 가격은 항상 같은 방식으로 움직이는 것 같습니다. 예를 들어. 다음은 시간별 차트입니다. 작은 통합과 탈출구가 있습니다. 재테스트 후 매수 거래를 했습니다. 같은 쌍이지만 5m 그래픽만 있습니다. 이 영역에 대한 소규모 통합 및 재테스트가 있습니다. 이상적인 가격 움직임이 아닐까요?))) Vitaly Muzichenko 2022.01.03 14:22 #15 Aleksandr Yakovlev # : 위의 글에서 경매에 참여하지 않는 것으로 이해합니다. 그러나 이것은 순전히 제 추측입니다. 하나가 다른 하나를 방해합니까? 대부분의 사람들은 동시에 여러 가지 일을 할 수 있습니다. 손으로 말을 하고 뭔가를 하는 모습을 보면서도 벌써 3가지 액션이군요 :) Aleksandr Yakovlev 2022.01.03 14:24 #16 Vitaly Muzichenko # : 하나가 다른 하나를 방해합니까? 대부분의 사람들은 동시에 여러 가지 일을 할 수 있습니다. 손으로 말을 하고 뭔가를 하는 모습을 보면서도 벌써 3가지 액션이군요 :) 모든 것이 명확합니다. 아마도 지점의 주제에 대한 의견이 있습니까? Lilita Bogachkova 2022.01.03 14:26 #17 Aleksandr Yakovlev # : 위의 글에서 경매에 참여하지 않는 것으로 이해합니다. 그러나 이것은 순전히 제 추측입니다. 당신의 관점을 이해하지 못합니다.!? 외환 거래에 대해 이야기하고 있다면 "MQL Market"이 내가 거래하는 제품을 보여줍니다. 이미 6년 전에 다양한 금융 상품과 관련된 보편적 수준이라는 아이디어의 기초가 마련되었습니다. Vitaly Muzichenko 2022.01.03 14:32 #18 Aleksandr Yakovlev # : 모든 것이 명확합니다. 아마도 지점의 주제에 대한 의견이 있습니까? 네, 그렸습니다 --- 흔히 그렇듯이 가격이 채널을 이탈하고 3채널 거리를 넘지 못하면 급격한 반전의 가능성이 큽니다. 화면에는 2개의 영역으로 표시해 두었습니다. 1.1385를 넘지 않으면 큰 공매도가 있지만, 가고 공고하면 다시 롱을 고려할 수 있습니다. Aleksandr Yakovlev 2022.01.03 14:35 #19 Lilita Bogachkova # : 당신의 관점을 이해하지 못합니다.!? 외환 거래에 대해 이야기하고 있다면 "MQL Market"이 내가 거래하는 제품을 보여줍니다. 이미 6년 전에 다양한 금융 상품과 관련된 보편적 수준이라는 아이디어의 기초 가 마련되었습니다. 그리고 모든 것이 블라 블라 블라. 귀하의 허락하에 귀하를 언급하겠습니다. 그리고 같은 방식으로 저에게 연락하십시오. 고대 러시아에서와 같이 "당신"에. "YOU"에 대한 호소가 러시아인, 러시아인을 하나로 모은 이후. 그리고 로마 이데올로기에 따르면 "너"는 러시아 사람들을 분할(분할)해야 합니다. 들어봐, 릴리타, 이걸로 돈을 벌었니? Lilita Bogachkova 2022.01.03 14:41 #20 Aleksandr Yakovlev # : 그리고 다 블라 블라 블라. 귀하의 허락하에 귀하를 언급하겠습니다. 그리고 같은 방식으로 저에게 연락하십시오. 고대 러시아에서와 같이 "당신"에. "YOU"에 대한 호소가 러시아인, 러시아인을 하나로 모은 이후. 그리고 로마 이데올로기에 따르면 "너"는 러시아 사람들을 분할(분할)해야 합니다. 들어봐, 릴리타, 이걸로 돈을 벌었니? 뭐라고 답해드릴까요? 내가 예라고 말하면 당신은 내 말을 확인하는 신호가 어디에 있는지 물을 것입니다. 나는 이 웹사이트가 공공장소라고 대답할 수 있으며 필요한 것보다 더 많은 정보를 공공장소에 게시하지 않을 것입니다. 다른 사이트와 마찬가지로 자신에 대한 정보를 게시할 필요가 없습니다. 123456789...17 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
추세가 변경되었음을 알려주는 표시기는 없습니다.
앞으로 지표가 무엇을 보여줄지 말하지 않았기 때문에 더 이상 논쟁의 의미가 없습니다. 나는 지표 판독을 가격 움직임이 방향을 바꾼 가격 수준으로 보았다고 말했습니다.
RSI에서 일일 또는 4시간 추세 변화를 알 수 없습니다. 차트.
위의 글에서 경매에 참여하지 않는 것으로 이해합니다.
그러나 이것은 순전히 제 추측입니다.
가격은 항상 같은 방식으로 움직이는 것 같습니다. 예를 들어.
다음은 시간별 차트입니다. 작은 통합과 탈출구가 있습니다. 재테스트 후 매수 거래를 했습니다.
같은 쌍이지만 5m 그래픽만 있습니다. 이 영역에 대한 소규모 통합 및 재테스트가 있습니다. 이상적인 가격 움직임이 아닐까요?)))
하나가 다른 하나를 방해합니까?
대부분의 사람들은 동시에 여러 가지 일을 할 수 있습니다. 손으로 말을 하고 뭔가를 하는 모습을 보면서도 벌써 3가지 액션이군요 :)
모든 것이 명확합니다. 아마도 지점의 주제에 대한 의견이 있습니까?
당신의 관점을 이해하지 못합니다.!?
외환 거래에 대해 이야기하고 있다면 "MQL Market"이 내가 거래하는 제품을 보여줍니다. 이미 6년 전에 다양한 금융 상품과 관련된 보편적 수준이라는 아이디어의 기초가 마련되었습니다.
네, 그렸습니다
---
흔히 그렇듯이 가격이 채널을 이탈하고 3채널 거리를 넘지 못하면 급격한 반전의 가능성이 큽니다.
화면에는 2개의 영역으로 표시해 두었습니다.
1.1385를 넘지 않으면 큰 공매도가 있지만, 가고 공고하면 다시 롱을 고려할 수 있습니다.
들어봐, 릴리타, 이걸로 돈을 벌었니?
뭐라고 답해드릴까요? 내가 예라고 말하면 당신은 내 말을 확인하는 신호가 어디에 있는지 물을 것입니다. 나는 이 웹사이트가 공공장소라고 대답할 수 있으며 필요한 것보다 더 많은 정보를 공공장소에 게시하지 않을 것입니다. 다른 사이트와 마찬가지로 자신에 대한 정보를 게시할 필요가 없습니다.