Aleksey Panfilov 2018.01.18 19:06 #56

)))) "극중"을 보자. 모든 것이 계획대로라면. ))

Nikolai Semko 2018.01.18 22:58 #57

다음은 이 접근 방식의 한 가지 가능한 구현입니다. 다시 그리거나 이동하지 않습니다. 이것은 라인의 2차 도함수입니다.

파일:
Banzai.mq4 5 kb
Banzai.mq5 6 kb

Nikolai Semko 2018.01.18 23:36 #58

때로는 매우 상관 관계가 있으며 늦지 않았습니다. Maxim Kuznetsov 2018.01.19 01:09 #59

오늘 뭔가 기분이 좋다

조류 "왼쪽으로 획의 이동"(자신에게 그림 이름이 밝혀졌습니다 :) )

1. 우리는 고전에 따라 빠르고 느린 두 가지 SMA를 취합니다.
2. 우리는 각각 반주기 동안 왼쪽으로 이동합니다 (각각 자체적으로).
3. 우리는 다음을 보고 놀랐습니다.
3.0마리의 원숭이가 서로 웅크리고 있다
3.1. 빠른 것은 극값 바로 앞의 느린 것을 위로 이동합니다(때로는 상당히 이전).
3.2. 교차점 "짝지음"(극단값 이전, 아래로)
4. 틱을 실시간으로 되돌리지만 (n2와 달리) 같은 양만큼 움직입니다. 하나는 0에서 끝나고 다른 하나는 오른쪽으로 강하게 종료됩니다.
5. 이제 이들의 교차점을 봅니다. Mashek 우리는 마지막 극단과 이전 교차점이 있는 곳을 봅니다. 이를 기반으로 우리는 명백한 거짓말을 제거하고 아주 좋은 항목을 만들 수 있습니다.

Nikolai Semko 2018.01.19 02:19 #60

어쩌면 이것에 뭔가가 있습니다. 그러나 이 알고리즘은 왼쪽으로 이동하지 않고 오른쪽으로 이동합니다. 숄더가 72인 4차 다항식으로 평균화(4차 EMA)하고 삼차 아볼라 쌍 (3차 다항식)을 사용 하여 다른 숄더로 외삽합니다 .
숄더가 72인 4차 다항식으로 평균화(4차 EMA)하고 4 차 다항식을 사용하여 다른 레버리지로 외삽합니다 .
예, Nikolai, 나는 당신에게 완전히 동의합니다. 물론 각 미분은 사인 곡선의 그래프를 기간의 1/4만큼 왼쪽으로 이동합니다.
그래서 비교를 할 때 인위적인 선의 이동을 없앴습니다. 이것은 지난 게시물의 두 번째 사진 에서 볼 수 있습니다. 가는 회색 선을 제외한 모든 선은 마지막 막대에 그려지고 다시 그려지지 않습니다. 그리고 외삽으로 인해 그래프가 왼쪽으로 약간 이동합니다.
그리고 이 라인은 실제로 여전히 구별될 수 있습니다. 우리의 경우 첫 번째 및/또는 두 번째 차이를 제거합니다. 프로토타입에 있던 내용입니다. :)))
왼쪽으로의 이동은 구성선을 포함한 모든 선을 일관된 그림으로 연결하고 전체 구성표를 보는 데 사용되었습니다.
상위 차트를 무시할 수도 있습니다. 왼쪽으로 이동하고 꼬리가 다시 그려집니다. 그리고 아래쪽은 늦고 둔해 보입니다. 그렇다면 이 모든 소란의 요점은 무엇입니까?
"극중"을 보자.
모든 것이 계획대로라면. ))
다음은 이 접근 방식의 한 가지 가능한 구현입니다. 다시 그리거나 이동하지 않습니다. 이것은 라인의 2차 도함수입니다.
때로는 매우 상관 관계가 있으며 늦지 않았습니다.
5. 이제 이들의 교차점을 봅니다. Mashek 우리는 마지막 극단과 이전 교차점이 있는 곳을 봅니다. 이를 기반으로 우리는 명백한 거짓말을 제거하고 아주 좋은 항목을 만들 수 있습니다.
어쩌면 이것에 뭔가가 있습니다. 그러나 이 알고리즘은 왼쪽으로 이동하지 않고 오른쪽으로 이동합니다.